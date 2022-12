UKRAINERUSSIAWAR. Gerasimov: «Stabilizzati gli 815 km di fronte». I russi mirano a prendere il Donbass

Il 22 dicembre il Presidente russo Vladimir Putin ha sottoposto all’approvazione del Consiglio della Federazione i procuratori delle regioni DNR, LNR, Kherson e Zaporozhia. I candidati sono Gleb Mikhailov, procuratore della LNR, Kyrylo Osypchuk, procuratore della regione di Zaporizhzhya, Andriy Petrov, procuratore della regione di Kherson e Andriy Spivak, procuratore della Repubblica popolare di Donetsk.

Non solo: a partire dal 19 dicembre Putin ha emesso un ordine esecutivo che raccomanda alle autorità statali della Regione di Mosca, della Crimea e di Sebastopoli di prevedere la cessione gratuita di appezzamenti di terreno ai veterani delle operazioni di combattimento e che sono state insignite di decorazioni statali per i servizi resi. Il Presidente russo ha anche raccomandato con il suo ordine esecutivo di prevedere misure di sostegno simili per i familiari dei militari deceduti nel corso delle operazioni militari. La Crimea ha già iniziato la cessione di terre demaniali ai veterani dell’”Operazione speciale”.

Il 21 dicembre la Duma di Stato ha adottato in terza e ultima lettura un disegno di legge per abolire i procedimenti contro i mobilitati. La legge prevede un unico elenco di motivi per la sospensione dei procedimenti giudiziari e delle procedure esecutive. L’elenco comprende la partecipazione ad azioni di combattimento nelle Forze armate russe e nelle formazioni militari, la partecipazione a operazioni antiterrorismo, l’adempimento di compiti in condizioni di stato di emergenza o di legge marziale e il conflitto armato. I procedimenti giudiziari saranno sospesi anche a causa dell’arruolamento, della mobilitazione o della conclusione di un contratto di assistenza volontaria per lo svolgimento di compiti assegnati alle Forze armate russe. Durante la riunione annuale del collegio del ministero della Difesa, è stata annunciata l’espansione delle forze armate di 1,5 milioni di uomini e, di conseguenza, il progetto di innalzare l’età di leva a 30 anni. Ma il ministro della Difesa ha anche annunciato la graduale cancellazione del servizio di leva per i cittadini di età inferiore ai 21 anni. Ciò è legato, tra l’altro, alla formazione di nuove unità.

Il presidente ucraino Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj è stato portato negli Stati Uniti con un volo militare statunitense. Il Congresso ha accolto Zelens’kyj con una standing ovation. Zelens’kyj ha consegnato ai membri del Congresso una bandiera di battaglia di Bakhmut. Le richieste di Zelens’kyj sono note: più armi e più potenti. Il portavoce della Casa Bianca, secondo il Washington Post, ha sottolineato che è importante che Zelens’kyj usi il suo carisma per trasmettere ai legislatori che il conflitto ucraino è “davvero una lotta per la democrazia”. Nel frattempo, gli americani sempre secondo il WP, si aspettavano una dichiarazione del leader ucraino sulla diplomazia, mentre Zelens’kyj ha dichiarato con orgoglio di non essere pronto a scendere a compromessi. La guerra dunque può continuare.

L’UE ha annunciato la data del vertice con l’Ucraina e ha invitato Zelensky a Bruxelles. «Posso confermare che il vertice UE-Ucraina si terrà il 3 febbraio e che c’è un invito aperto al Presidente Zelensky a visitare Bruxelles», ha dichiarato Barend Leites, portavoce del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il portavoce ha precisato che l’invito di Zelenskyy a visitare Bruxelles non significa che il vertice si svolgerà lì.

Dal fronte arriva la notizia che Dmitry Rogozin è stato ferito a Donetsk, ma non è in pericolo di vita. Nei bombardamenti eseguiti dalle forze armate ucraine è stato colpito il ristorante Shesh-Besh e il complesso alberghiero di Donetsk, dove alloggiavano l’ex capo di Roscosmos Dmitry Rogozin, il capo del governo della DNR Vitaly Khotsenko e il deputato della Duma di Stato russa Alexei Zhuravlev. I bombardamenti sono iniziati 10 minuti dopo l’arrivo del capo del governo della DNR. Oltre a Rogozin, Vitaliy Khotsenko e altri visitatori sono rimasti feriti, con un morto. Le schegge che hanno colpito la spina dorsale di Rogozin durante il bombardamento non verranno estratte dai medici, ha dichiarato il suo assistente. Tuttavia, i medici ritengono che le condizioni di Rogozin siano soddisfacenti. Il bilancio delle vittime del bombardamento dell’hotel di Donetsk in cui è stato ferito Rogozin è salito a 2, ha dichiarato Denis Pushilin.

Il capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe Valerij Vasil’evič Gerasimov ha dichiarato che la situazione in tutte le zone del fronte si è stabilizzata. Gli sforzi principali delle Forze armate russe sono ora concentrati sul completamento delle operazioni di liberazione dei territori nel Donbas. Gerasimov ha anche affermato che l’uso dei missili ipersonici Kinzhal ha dimostrato la loro invulnerabilità ai sistemi di difesa aerea dell’Ucraina. Gli attacchi in Ucraina hanno paralizzato il lavoro sistemico del complesso militare-industriale ucraino. Nel 2022 sono state colpite 1.300 infrastrutture critiche.

La lunghezza totale del fronte allo stato attuale è di 815 chilometri. I combattimenti sul fronte sono stati feroci fin dall’inizio delle operazioni militari.

Alle 23:59 del 21 dicembre in direzione Svatove-Kreminna. L’artiglieria russa ha ucciso fino a 60 militari ucraini, oltre a distruggere due veicoli blindati e tre pick-up nei distretti di Petropavlivka, Peschiny e Berestove nella regione di Kharkiv e Donec’k. Inoltre, l’aviazione russa ha distrutto un deposito di petrolio nel distretto di Andriivka, nella regione di Kharkiv, utilizzato per rifornire di carburante le forze armate ucraine.

Direzione Vuhledar. Il fuoco dell’artiglieria ha eliminato uomini e attrezzature militari delle unità dell’AFU nelle aree di Novomikhailivka e Prechystivka della RPD. Le forze armate ucraine avrebbero perso fino a 50 caccia, due veicoli blindati e quattro pick-up. I commando russi hanno abbattuto un Su-25 ucraino vicino a Krasnohorivka, nella DNR, e hanno distrutto un Mi-8 nemico vicino ad Bachmut. Distrutto anche un radar di difesa aerea ucraino S-300 è stato distrutto vicino ad Andriivka, nella DNR.

Graziella Giangiulio