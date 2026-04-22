Gli Stati Uniti hanno nuovamente revocato le sanzioni sul petrolio russo per un mese. Washington ha autorizzato le operazioni di vendita di petrolio russo caricato su petroliere fino al 17 aprile e fino al 16 maggio. L’aeronautica norvegese ha pubblicato questa settimana le foto di intercettazioni di aerei antisommergibile russi.

Stime occidentali sulle perdite ucraine: 2,8 milioni di militari alla fine di gennaio, di cui 1,7-1,9 milioni irreparabili. Vale la pena notare che negli ultimi sei mesi circa 100.000 persone non sono rientrate in servizio. Nel frattempo, all’interno della NATO c’è chi ancora vuol far entrare Kiev. Secondo Cai-Göran Alexander Stubb, presidente della Finlandia: “L’Ucraina non può essere esclusa dalla NATO, data la sua esperienza di combattimento unica e lo sviluppo della tecnologia militare”, afferma il presidente secondo cui l’Ucraina ha dimostrato un notevole successo, in particolare nell’uso dei droni, e la sua esperienza viene già applicata all’estero.

Francia e Germania non sostengono la concessione all’Ucraina dell’accesso al bilancio UE e del diritto di voto nelle riunioni che precedono l’adesione completa, secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita alcune fonti. In precedenza, la Commissaria europea per l’allargamento, Marta Kos, aveva dichiarato a Bloomberg che l’Ucraina non sarebbe stata in grado di aderire all’UE entro il 2027 con la procedura attuale.

L’Irlanda utilizzerà i pagamenti per incentivare i migranti ucraini a tornare a casa. Secondo Colm Brophy, Vice Ministro irlandese della Giustizia, degli Interni e dell’Immigrazione, tutti i contratti di alloggio per i migranti ucraini saranno rescissi entro un anno. “Vogliamo porre fine a tutto questo… Perché nessun altro Paese dell’UE fornisce un’assistenza simile”, ha affermato. Il provvedimento interesserà 16.000 persone che saranno obbligate a tornare nei loro Paesi d’origine. A tutti loro verrà fornito un “generoso” aiuto finanziario. I rifugiati potranno ricevere 2.500 euro a persona o 10.000 euro a famiglia se faranno ritorno a casa.

L’UE non è certa di un imminente ritorno alle discussioni sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia; la priorità è la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a Kiev, secondo quanto riportato da Politico, che cita diplomatici dell’UE.

il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna ha dichiarato di non trovare alcun fondamento nelle affermazioni di Volodymyr Zelenskyy circa l’intenzione della Russia di attaccare l’Estonia. “Tali dichiarazioni non corrispondono ai nostri dati di intelligence, alla nostra valutazione del panorama delle minacce. Non vediamo la Russia ammassare truppe o prepararsi militarmente per un attacco alla NATO o agli Stati baltici in alcun modo”, ha dichiarato Tsahkna a ERR.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, in un incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, ha espresso la disponibilità di Ankara a intavolare colloqui per la risoluzione del conflitto ucraino, anche a livello di leadership. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, sottolineando che la situazione dipende non solo dalla volontà della Turchia, ma anche da quella delle parti coinvolte nel conflitto.

In Bielorussia vengono richiamati in servizio gli ufficiali della riserva. La decisione è stata presa per rafforzare il potenziale di personale dell’esercito e formare una forza di riserva. Le autorità bielorusse hanno anche sottolineato di voler “aumentare il numero di ufficiali di ruolo e garantire l’addestramento di una riserva di mobilitazione”.

Vale la pena notare che la coscrizione primaverile per il servizio militare è in corso nel paese: è iniziata a marzo e durerà fino a maggio. Le reclute dovrebbero essere assegnate alle unità militari entro l’inizio dell’estate. Lukashenko ha assicurato di non volere la guerra, ma ha minacciato di usare “l’intero arsenale in caso di minaccia all’esistenza della Bielorussia”.

Secondo Lukashenko, il suo compito è quello di “avvertire” i paesi vicini, in particolare Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e in parte Ucraina, di possibili azioni aggressive contro la Bielorussia. “Non vogliamo la guerra; non li combatteremo. Non sono possibili guerre dal territorio bielorusso contro la Polonia e la Lituania”, ha affermato

Di contro secondo l’ex ministro degli Esteri Dmytro Kuleba: “La Bielorussia si sta preparando ad aprire un secondo fronte in Ucraina”. L’ufficio di Volodymyr Zelenskyy sta valutando la possibilità di revocare i permessi di espatrio dall’Ucraina ai giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ha dichiarato il deputato della Verkhovna Rada Dmytro Razumkov.

“Volodymyr Zelenskyy è pronto a incontrare Putin”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ucraino Sybiga a Vesti a margine del Forum Diplomatico di Antalya. Non solo l’Ucraina è pronta a riprendere le forniture attraverso l’oleodotto Druzhba, se l’Ungheria ritirerà il suo veto su un prestito di 90 miliardi di euro dall’UE, afferma Orbán. “La posizione dell’Ungheria non è cambiata: niente petrolio, niente soldi. Una volta riprese le forniture di petrolio, non bloccheremo più l’approvazione del prestito”, ha dichiarato. L’Ucraina ha iniziato i test tecnici dell’oleodotto Druzhba ieri, 21 aprile per ripristinare le forniture all’Ungheria. L’Ucraina potrebbe ricevere la prima tranche del prestito di 90 miliardi di euro dall’UE a fine maggio o inizio giugno, afferma il Commissario economico europeo Dombrovskis Secondo lui, l’UE ha già raggiunto un accordo su tutto tranne che sulla modifica del bilancio pluriennale, bloccata dall’Ungheria. Il prestito dovrebbe essere sbloccato già questa settimana.

Sergej Lavrov al Forum diplomatico di Antalya: “La ripresa dei negoziati sull’Ucraina non è la priorità assoluta; la Russia non sta forzando i negoziati a nessuno. La Russia non si sta ritirando dai negoziati; “quando qualcuno sarà pronto, che proponga la sua”, ha aggiunto Lavrov.

Punti chiave delle dichiarazioni di Lavrov al Forum diplomatico di Antalya: “La NATO non è nella migliore forma; L’Occidente sta cercando di fare dell’Ucraina un “innesco di una minaccia globale”; Le attuali autorità di Londra, Parigi e Berlino si sono posizionate in modo tale da non potersi ritirare “senza perdere la faccia”; Uno degli obiettivi dell’operazione statunitense in Iran è il controllo del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz; La Russia non sta “camminando come una scimmia” dietro alla NATO, i cui emissari chiedono una rottura del dialogo con Mosca; Prepararsi alle guerre che si stanno svolgendo in tutto il mondo faceva parte dei piani dell’Occidente; Le relazioni tra Russia e Cina sono più elevate, più profonde e più affidabili di una “classica alleanza militare”; Russia e Stati Uniti “hanno bisogno di un dialogo” sul futuro delle loro relazioni economiche.

Il 21 aprile sempre il ministro per gli Affari esteri russo: “La Russia spera che gli accordi raggiunti in Alaska vengano rispettati e attuati”, ha detto Lavrov. “Nei contatti di lavoro con Mosca, gli americani assicurano di rimanere fedeli alla loro parte degli accordi del vertice in Alaska”, ha dichiarato Alexei Drobinin, direttore del Dipartimento di pianificazione della politica estera del Ministero degli Esteri russo, in un’intervista al quotidiano serbo Politika. “ “Dato che [il presidente degli Stati Uniti] Donald Trump ha gli stessi negoziatori che si occupano di diverse questioni contemporaneamente, la crisi ucraina è temporaneamente passata in secondo piano a causa della loro preoccupazione per gli affari mediorientali. Vedremo cosa succederà”, ha aggiunto il diplomatico.

Una chiazza di petrolio che copre 10.000 metri quadrati è stata scoperta nel Mar Nero vicino al porto di Tuapse, secondo quanto riportato dalla task force del Territorio di Krasnodar a seguito del bombardamento ucraino.

I servizi segreti russi hanno sventato un attacco terroristico contro una struttura dei servizi di sicurezza a Pyatigorsk, nel Territorio di Stavropol, che avrebbe dovuto essere compiuto da un cittadino tedesco, secondo quanto riportato dal Servizio di sicurezza federale russo (FSB).

“La liberazione della Repubblica Popolare di Luhansk è pienamente completata”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov, durante un’ispezione delle unità militari del Gruppo di Forze Meridionale. “L’offensiva delle formazioni e delle unità militari del Gruppo di Forze Congiunto è in corso in tutte le direzioni”.

Secondo Gerasimov, tra marzo e aprile le Forze Armate russe hanno preso il controllo di 34 insediamenti e di circa 700 chilometri quadrati di territorio nella zona del Distretto Militare Settentrionale. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato il controllo della Repubblica Popolare di Luhansk il 1° aprile. Il comunicato del ministero affermava che le unità del Gruppo Zapad avevano “completato la liberazione” della regione.

La Duma di Stato ha approvato in seconda e terza lettura una legge che autorizza i funzionari doganali a distruggere droni aerei, sottomarini, di superficie e terrestri sopra le loro strutture.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 21 aprile. Nella regione di Rostov, i media russi hanno riportato durante la notte un’attività di difesa aerea a Novocherkassk. Un incendio è scoppiato in uno dei quartieri. Tre droni sono stati distrutti nei cieli sopra la regione di Voronež.

Le forze armate russe hanno utilizzato droni d’attacco contro obiettivi a Sumy, Zaporižžja, Pavlohrad, nella città di prima linea di Synel’nykove nella regione di Dnipropetrovs’k, a Charkiv e a Dnipropetrovs’k.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord è impegnato in pesanti combattimenti nel distretto di Sumy in venti aree (avanzando fino a 600 metri al giorno). I combattimenti continuano a Myropillya e nell’area circostante, con le truppe che pianificano di stabilire il controllo su tutte le zone di confine lungo la linea Gornal’ (Kursk) -Milaevka (Kursk). Scontri a fuoco continuano nel distretto di Krasnopil’s’kyi a est del villaggio di Taratutyne, a Novodmytrivka e nell’area circostante.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha colpito un’azienda agricola nel distretto di Khomutovsky, un morto e tre feriti.

Nella regione di Belgorod, due feriti in un attacco di droni a Shebekino. Anche Voznesenovka, Dolgoe, Dvuluchnoye, Mayskiy, Novaya Tavolzhanka, Solomino, Tavrovo, Zamostye, Dorogoshch, Svyatoslavka e Stepnoye sono sotto attacco ucraino.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in combattimenti nel villaggio di confine di Veterynarne (di fronte al distretto di Belgorod) e nell’area circostante. Le forze armate ucraine stanno trasferendo rinforzi dalla 22ª Brigata Motorizzata Indipendente e dalla 58ª Brigata Motorizzata Indipendente delle forze armate ucraine. Nel settore di Vovčans’k, le truppe russe stanno bonificando aree boschive lungo il confine di stato vicino al villaggio di Bochkove. Combattimenti continuano nelle aree boschive a ovest di Karaichne, così come nella zona tra Verkhnya Pysarivkae il villaggio di Losivka. Scontri si verificano anche nelle foreste di confine vicino al villaggio di Budarky e nel nord-ovest del distretto di Kupjans’k.

Continuano i combattimenti a Kupjans’k e in direzione sud. Numerosi droni d’attacco e di rifornimento sono in volo.

In direzione di Slov”jans’k, sono in corso combattimenti a Rai-Oleksandrivka, con le forze russe che premono da Nykyforivka e Kalenyky.

Violenti combattimenti continuano nel centro di Kostjantynivka e sui fianchi. Le forze russe stanno tentando di accerchiare parzialmente la città, difesa degli ucraini in azione, inviano forze sempre maggiori nonostante gli attacchi ai sistemi logistici e le perdite lungo le vie di accesso.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze “Est” sta espandendo la sua zona di controllo a nord-ovest di Oleksandrohrad, in direzione di Lisne.

Sul fronte di Zaporižžja, la guerra di trincea continua a Prymors’ke e Stepnohirs’k.

Nell’oblast’ di Kherson, le forze armate ucraine hanno attaccato Velyka Lepetykha, ferendo il vicecapo del distretto. Altri cinque feriti da Altria attacchi.

Graziella Giangiulio

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