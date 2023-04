La possibilità di introdurre un divieto quasi totale all’esportazione di merci verso la Federazione Russa è in discussione a livello di rappresentanti del G7. E ancora si apprende che i paesi della NATO a Ramstein discutono la possibilità di fornire all’Ucraina vari tipi di aerei.

Se entrambe queste proposte verranno accettate si parla di nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. L’addetto stampa presidenziale russo Dmitry Peskov ha negato le accuse di interferenza russa negli affari interni della Germania e tentativi di minare l’unità dell’Occidente nel conflitto in Ucraina, ha detto Peskov. «Questo è falso al cento per cento. Non abbiamo mai interferito [negli affari interni di altri paesi ndr], e ora non abbiamo davvero tempo per questo», ha detto Peskov, commentando i materiali dei servizi speciali dei paesi europei che erano a disposizione della pubblicazione. I documenti affermavano che il Cremlino stava presumibilmente interferendo negli affari interni della Germania e stava cercando di creare una coalizione che si opponesse agli aiuti all’Ucraina.

Confermata la nomina dell’ammiraglio Viktor Liina a comandante della flotta del Pacifico. Al suo posto come comandante della flotta baltica il vice ammiraglio Vladimir Vorobyov, prima era uno dei vice capi di stato maggiore.

Dal 21 di aprile si dibatte sulla social sfera dell’accerchiamento di Bachmut. Secondo alcuni non si può parlare ancora di un completo accerchiamento del gruppo ucraino a Bachmut, vi sarebbero battaglie nei boschi vicino all’autostrada che collega la città con Khromovo.

Sembra che tra gli uomini della Wagner e i piloti dei jet russi non ci sia stato un buon coordinamento. Nel senso che i piloti su richiesta della Wagner hanno bombardato siti vuoti.

Il consigliere del capo della DPR, Yan Gagin, ha dichiarato: «”I musicisti” sono andati sulla strada Artemovsk-Chasov Yar, lungo la quale è stato rifornito il gruppo ucraino. Diverse centinaia di metri sono stati presi sotto controllo, il che rende impossibile rifornire la guarnigione delle forze armate ucraine. Così, il coperchio della caldaia, infatti, si è chiuso di colpo».

Ma in realtà non è così. Continuano i combattimenti per mantenere la rotta da Bakhmut attraverso Khromovo. Gli ucraini hanno ancora un altro flusso logistico attraverso l’insediamento di Krasnoye. Così come le strade campestri, sulle quali però ora possono circolare solo i veicoli a cingoli. Piove di nuovo nella LPR e i veicoli a ruote sono bloccati nell’argilla. Allo stesso tempo, ovviamente, tutte queste vie di rifornimento vengono attraversate dall’artiglieria e dalle armi anticarro.

Le principali battaglie si stanno ora svolgendo nella parte occidentale della città. Nei giorni scorsi, gli aerei d’attacco Wagner sono riusciti a superare un’altra linea difensiva delle forze armate ucraine, che ha attraversato Bachmut su rotaia. Le unità russe hanno preso la stazione ferroviaria e sono andate avanti, riconquistando grattacieli residenziali, seguiti dalle aree private. Allo stesso tempo, da nord e da sud, Bachmut è bloccata da unità di paracadutisti russi, che bloccano la minaccia di attacchi alla città dai fianchi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte alle 23:59 del 20 aprile.

Su Belgorod, si è verificato un lancio non nominale di munizioni aeronautiche dal bombardiere Su-34 delle forze aerospaziali russe. A seguito della successiva esplosione, gli edifici residenziali sono stati danneggiati, con almeno due civili feriti.

Le forze ucraine hanno nuovamente lanciato un attacco di mortaio contro il villaggio di Lomakovka nella regione di Bryansk. Frammenti di proiettili hanno danneggiato case residenziali e una sottostazione elettrica. Ci sono vittime tra i civili.

Scontri di artiglieria e le battaglie di posizione continuano lungo l’intera linea del fronte nell’area di Kupyansk. Un gruppo ucraino di sabotaggio e ricognizione è stato identificato e colpito vicino a Synkivka.

I gruppi Wagner PMC continuano la loro operazione per circondare Bachmut dai fianchi. Nella periferia nord-occidentale, le unità avanzate hanno attraversato le difese nemiche e si sono avvicinate alla strada per Khromove.

Un’ampia area della città ad est della ferrovia è stata presa. Le forze russe hanno preso il controllo di un complesso di magazzini. La linea del fronte si è spostata sui grattacieli dove i russi hanno bombardato durante la notte.

Le unità di fucilieri motorizzati russi continuano a prendere d’assalto le posizioni ucraine a Mar’inka. Nella parte meridionale della città, i combattimenti si sono spostati sul lato occidentale di Druzhba Avenue, creando i presupposti per un’ulteriore offensiva.

L’assalto alla fortificazione di Avdiivka continua: gli ucraini sono entrati in una cieca difesa, rallentando il ritmo dell’avanzata russa. Le posizioni ucraine sono sotto il fuoco intenso dell’artiglieria e dei sistemi lanciafiamme pesanti Solntsepyok.

Graziella Giangiulio