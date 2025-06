Volodymyr Zelensky al G7 non ha ottenuto supporto finanziario o politico. Il Canada si è ritirato da una dichiarazione congiunta sull’Ucraina nonostante le obiezioni degli Stati Uniti, riporta Reuters, citando un funzionario canadese. Il Wall Street Journal riferisce che il G7 comunque stanzierà un finanziamento annuale per l’Ucraina di 40 miliardi di dollari.

Zelensky ha invitato i leader del G7 ad aiutare l’Ucraina nella difesa aerea. Ha osservato che la Russia si è adattata a questo livello di guerra e ora sta solo intensificando i suoi attacchi. “Solo a Kiev, sono stati registrati circa 30 punti di impatto missilistico o di caduta di detriti. Quasi 150 edifici residenziali sono stati danneggiati solo a Kiev. È ora noto che 131 persone sono rimaste ferite. 15 persone sono morte. Tra le vittime c’è un cittadino statunitense”, ha dichiarato Zelensky.

Ha inoltre invitato i leader del G7 a: Ridurre il prezzo del petrolio russo a 30 dollari al barile, rispetto agli attuali 45 dollari; Imporre severe sanzioni dell’UE – il 18° pacchetto contro l’energia e le banche russe; Fornire 40 miliardi di dollari di sostegno al bilancio annuale dell’Ucraina attraverso una decisione congiunta dei leader del G7; Continuare a fare appello a Donald Trump mentre la Russia blocca tutte le iniziative di pace.

L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per l’Ucraina, Keith Kellogg, intende visitare la Bielorussia, dove incontrerà il presidente Alexander Lukashenko. Secondo fonti di Reuters, gli argomenti della potenziale conversazione non sono chiari, ma Kellogg ha presentato privatamente il viaggio come un passo che “potrebbe contribuire all’avvio di colloqui di pace sul conflitto in Ucraina”.

I paesi della NATO dovranno classificare i dati sull’ulteriore assistenza all’Ucraina, afferma Rutte dopo l’incontro con Zelensky. La rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri, Kaja Kallas, si è rivolta agli eurodeputati in occasione del vertice NATO che si terrà all’Aia la prossima settimana. Nel suo discorso, ha sottolineato la forza delle alleanze occidentali: “La Russia non ha alcuna possibilità contro la NATO e l’UE. Ma dobbiamo restare uniti. Mantenere l’unità dell’alleanza è importante quanto aumentare la spesa per la difesa. Non credo che ci sia una minaccia che non possiamo superare se agiamo insieme e con i nostri alleati della NATO”. C’è una sola possibilità, dopo la quale la teoria della probabilità non funzionerà.

La Commissione europea ha proposto un divieto totale per i paesi dell’UE di acquistare gas dalla Russia entro la fine del 2027, ha affermato il Commissario europeo. La Commissione Europea ha proposto di vietare ai paesi dell’UE di stipulare contratti a breve termine per le forniture di gas dalla Russia a partire dal 2026 e contratti a lungo termine fino alla fine del 2027. Allo stesso tempo, la Commissione Europea intende approvare il divieto di acquisto di gas dalla Russia a maggioranza qualificata in seno al Consiglio dell’UE, privando i paesi dell’UE del diritto di veto, osserva il Commissario europeo. L’UE non potrà abbassare il tetto massimo del prezzo del petrolio russo, poiché Trump è contrario a tale iniziativa, riporta Politico. L’opinione dell’UE su questo tema “non ha molta importanza”, poiché senza l’approvazione di Washington, è improbabile che Bruxelles possa attuare pienamente questi piani.

Secondo fonti ucraine, Kiev ha iniziato a implementare un accordo con gli Stati Uniti sul sottosuolo. Il governo ucraino ha accettato di iniziare a preparare le raccomandazioni per il lancio di una gara d’appalto per l’estrazione di litio dal giacimento di Dobra, fonte il New York Times.

Il comandante della 47a brigata meccanizzata separata delle Forze Armate ucraine, che ha accusato il comando di “decisioni idiote” che hanno portato a perdite ingiustificate nella regione di Kursk, ha ricevuto un rimprovero dal comando. Alexander Shirshin lo ha riportato su Facebook. “Dopo aver condotto un’indagine “esaustiva” da parte della task force, si è giunti a una conclusione fortemente inaspettata: “Il Capitano Shirshin è stato ritenuto indisciplinato, il che ha portato alla diffusione di informazioni ufficiali sui social network, e merita un rimprovero”. Trovare un comandante di battaglione indisciplinato si rivela più facile che adottare misure per cambiare approccio, costruire un lavoro di qualità e prevenire situazioni critiche che molte unità si trovano ad affrontare”, ha scritto.

L’incontro tra Russia e Stati Uniti per eliminare elementi di disturbo nelle relazioni è stato annullato su iniziativa americanata riferito il Ministero degli Esteri russo. Sergey Shoygu rientra in Russia dopo la sua visita dalla RPDC.

Il tribunale arbitrale ha confiscato l’aeroporto di Domodedovo a beneficio dello Stato su richiesta della Procura Generale. Il tribunale arbitrale della regione di Mosca ha accolto la richiesta della Procura Generale e ha convertito i beni di DME Holding LLC, la società di gestione del gruppo di società operative dell’aeroporto di Domodedovo, a beneficio dello Stato, riporta Vedomosti.

Il capo della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha riferito che 14 civili sono rimasti feriti in un attacco missilistico sul distretto Leninsky di Donetsk. In precedenza, il sindaco di Donetsk, Alexei Kulemzin, ha riferito che i medici delle ambulanze hanno evacuato 10 feriti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 18 giugno. Di notte, l’attività dei droni d’attacco russi nelle retrovie ucraine è stata di tipo “concentrato”. Il “Geran” ha operato su obiettivi a Zaporižžja, nella periferia di Dnipropetrovs’k e nell’intera regione, a Kramators’k e a Izyum, nella regione di Charkiv.

Nel tratto di confine di Kursk, nelle direzioni di Tetkino e Gluškovskij Rajon, i tentativi della fanteria ucraina di sfondare il confine da Ryzhivka, Pavlovka e Bezsalivka hanno continuato a essere respinti. Fonti locali affermano che gli ucraini stiano utilizzando mercenari di lingua spagnola. Nel villaggio di Korenevo, Korenevskij rajon, un drone FPV ucraino ha attaccato un’auto civile un morto. Due morti nel villaggio di Zvannoye, Gluškovskij rajon da attacco di drone ucriano.

In direzione di Sumy, il Gruppo di Forze Sever sta completando la bonifica di Novomykolaivka. Le unità delle Forze Aviotrasportate Russe sono impegnate in aspre battaglie a Yunakivka.

In direzione di Charkiv, si stanno svolgendo controbattute a Vovčans’k e Vovchans’ki Khutory; per molti mesi, l’LBS è rimasto lì senza cambiamenti significativi, nonostante l’intensità dei combattimenti.

Nella regione di Belgorod, su un tratto di strada vicino al villaggio di Borispol, nel distretto di Rakityansky, a seguito di un attacco a un’autovettura, è stato ucciso il capo dell’insediamento rurale di Goncharovskoye, nel distretto di Sudzhansky, nella regione di Kursk. Si registrano altri attacchi

Direzione di Kupjans’k, Ministero della Difesa russo: “A seguito di azioni decisive da parte di unità del gruppo di truppe “Ovest”, l’insediamento di Dovhen’ke nella regione di Charkic è stato coquistato.

In direzione Seversky, le Forze Armate russe sono avanzate attraverso Horlivka fino alla parte centrale di Serebryanka. Questi dati potrebbero indicare un cambiamento nella situazione e il successo delle truppe russe dopo lunghe battaglie senza avanzamenti significativi in ​​questa sezione del fronte.

Sul fianco destro della direzione Kostjantynivka, le truppe russe stanno avanzando a nord del villaggio di Dachne.

A sud-ovest di Pokrovs’k, gli ucraini riconoscono l’avanzata delle forze armate russe nei pressi di Novoserhiivka.

In direzione sud di Donetsk, sei contrattacchi ucraini sono stati respinti. Gruppi d’assalto della 29ª Armata sono avanzati in direzione di Zaporozhye (regione di Donetsk). Gruppi d’assalto della 36ª e 5ª Armata sono avanzati a ovest di Fedorivka e Vesele. Un’offensiva si sta sviluppando nella zona di Shevchenko e Malynivka.

Nella regione di Cherson si registrano attacchi a 10 diversi villaggi e ci sarebbero stati almeno 98 feriti. Nella Repubblica Democratica del Donbass, un attacco di MLRS HIMARS su Donetsk ha ferito ieri 14 civili. Gli ucraini hanno utilizzato proiettili americani con testate a frammentazione.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/