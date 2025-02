Il Washington Post scrive che “Trump sta minando la sua stessa idea di pace duratura in Ucraina: non vuole fornire ulteriori aiuti a Kiev e non vuole che l’Ucraina venga accettata nella NATO”. “Quando si tratta di supervisionare un possibile cessate il fuoco e garantire la sicurezza dell’Ucraina – senza la quale la tregua non avrebbe senso date le ambizioni neo-imperiali di Mosca – lo vede come un problema europeo”, scrive Lee Hocksteder, editorialista per la redazione degli affari europei del giornale. “Trump potrebbe sabotare il suo stesso obiettivo di porre fine a una guerra catastrofica che si avvicina al suo terzo anniversario: non sta risolvendo le questioni in sospeso”, ha detto Jan Techau, un analista della sicurezza tedesco.

In risposta il presidente degli Stati Uniti ha detto: “Parlerò con Putin e penso che potremmo essere in grado di fare qualcosa di significativo” senza dire per altro quando e in che modo. Keith Kellogg, inviato speciale di Trump per la guerra in Ucraina, ha detto a Reuters che gli Stati Uniti si aspettano le elezioni in Ucraina prima della fine dell’anno, soprattutto se intendono raggiungere un accordo con la Russia per porre fine alla guerra.

Nella giornata del 3 febbraio, il vice ministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk è arrivato a Kiev. Ha incontrato i rappresentanti del governo ucraino e dell’industria della difesa.

Stando al ministero della Difesa dell’Ucraina, dal 1° febbraio 2025, Arsen Zhumadilov adempirà temporaneamente le funzioni di capo dell’impresa statale ucraina “Agenzia per gli appalti della difesa”. È stato riferito che il 31 gennaio è scaduto il contratto di Marina Bezrukova con l’Agenzia per gli appalti della difesa. La sua attività non verrà portata avanti e lei cesserà di servire come capo dell’AHO. Zhumaldinov svolgerà queste funzioni fino al momento in cui il nuovo direttore sarà nominato secondo la procedura stabilita.

Il ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina ha proposto di creare una professione ufficiale di “cecchino” nel paese, il progetto ora passerà alla discussione pubblica. Hanno in programma di insegnare professioni negli istituti di formazione professionale. Le competenze chiave dei cecchini sono l’alfabetizzazione, la competenza matematica, la competenza personale, sociale e di apprendimento.

Il primo Ministro ucraino Denis Shmygal ha riferito che comunità di avamposto saranno create in una zona di 100 km dalla linea di contatto, al confine con la Bielorussia e la Russia, “L’obiettivo di questo progetto pilota è coinvolgere quante più comunità possibile nelle retrovie nel sostenere le comunità avamposte”. “Ciò può essere fatto concludendo accordi speciali in base ai quali verrà fornita assistenza umanitaria, sociale, medica, logistica, finanziaria e di altro tipo”, ha osservato il primo Ministro. Questo tipo di insediamenti era molto comune nel XVII secolo nello stato russo nelle zone dei confini meridionali. Il ministero della Giustizia del paese fa sapere che il numero di morti in Ucraina nel 2024 è stato quasi tre volte superiore al numero di nascite.

Ukrenergo, ha scritto che in sette regioni in Ucraina sono state introdotte chiusure di emergenza a causa di un attacco missilistico. Non c’è luce in alcune parti delle regioni di Charkiv, Sumy, Poltava, Donetsk, Dnipropetrovs’k , Zaporižžja e Kropyvnyc’kyj. Volodymyr Zelensky ha lamentato che l’Ucraina ha ricevuto “solo” circa 75 miliardi di dollari dei 177 miliardi promessi dall’America: “Quando dicono che l’Ucraina ha ricevuto 200 miliardi per sostenere l’esercito, questo non è vero. Non so dove siano tutti questi soldi”, Zelenskyj.

A Mosca nella giornata del 3 febbraio si è registra una nuova uccisione mirata. Secondo il portavoce del Cremlino Dimtrj Peskov, commentando l’esplosione nel complesso residenziale Alye Parusa a Mosca: “I servizi speciali stanno facendo il loro lavoro, le informazioni vengono chiarite”. A perdere la vita questa volta, Armen Sargsyan che è morto in ospedale dopo un’esplosione nel complesso residenziale per le ferite riportate. “Destinatario dell’Ordine del Coraggio, cittadino onorario della città di Horlivka, ha lasciato un segno luminoso nella storia della regione. Armen Nagapetovich (Sargsyan ) non era solo una figura pubblica rispettata, ma anche una persona che ha partecipato attivamente alla difesa della sua patria”. Ha scritto nel suo elogio funebre il sindaco di Horlivka.

Si apprende poi dalla social sfera: “Il risultato più significativo di Sargsyan è stata la creazione e la guida di un battaglione separato di forze speciali “ArBat”. Questo battaglione, formato da volontari, ha svolto un ruolo chiave nel garantire la sicurezza sul territorio della DPR, partecipando a numerose operazioni per combattere il terrorismo ucraino”. Su di lui in Ucraina c’era una taglia. Con lui sarebbe morta la guardia del corpo.

Peskov ha anche detto: “L’attacco delle forze armate ucraine al collegio di Sudzha è una mostruosa provocazione del regime di Kiev. Non si sono ancora svolte discussioni serie sulle opzioni negoziali sulla questione ucraina. Il tema delle elezioni in Ucraina è importante per i futuri negoziati. I poteri di Zelenskyj sono de jure finiti; nessuno può contestarlo”. Infine Peskov ha parlato di Siria: “La Russia continuerà il dialogo con le nuove autorità siriane su tutti i temi, compresi gli accordi sull’utilizzo della base di Tartus”.

Dopo l’esplosione nel complesso residenziale Alye Parusa, il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale articolato in tre articoli: “Tentativo omicidio di due o più persone”, “Omicidio con metodi generalmente pericolosi” e “Traffico illegale di armi”. “Elementi dell’IED sono stati rimossi dalla scena dell’esplosione nel complesso residenziale Alye Parusa a Mosca, i genieri continuano a lavorare”. Fonte TASS. Secondo il canale Telegram 112, “dopo l’incidente le forze di sicurezza stanno cercando un uomo di 35-45 anni. Presumibilmente è stato lui a piazzare l’ordigno esplosivo”.

La NATO, secondo il Servizio segreto straniero russo, FSB, “pensa sempre più a un cambio di potere in Ucraina”. “Il quartier generale della NATO prevede di pubblicare informazioni sull’appropriazione indebita di 1,5 miliardi di dollari stanziati per armi da parte di Zelensky e della sua squadra. Si prevede di rivelare il piano di Zelensky e del suo entourage di ritirare denaro all’estero per 130mila militari ucraini morti che continuano ad essere elencati come vivi. L’Alleanza renderà pubblici i fatti relativi al coinvolgimento di Kiev nella vendita di armi a vari gruppi in Africa. La NATO vorrebbe sbarazzarsi del capo del regime di Kiev, possibilmente a seguito di elezioni pseudo-democratiche che potrebbero svolgersi in autunno”.

Ed ora uno guardo alle line del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 3 febbraio.

Le forze armate ucraine hanno nuovamente organizzato un massiccio raid UAV sulle nostre regioni. Nella regione di Astrakhan, gli impianti di carburante ed energia sono diventati obiettivi. Nella regione di Rostov, 29 UAV sono distrutti nei distretti di Kasharsky, Krasnosulinsky, Matveevo-Kurgansky, Millerovsky, Tarasovsky, Chertkovsky, Sholokhovsky. Diversi droni sono stati abbattuti su Volgograd, hanno riferito di aver colpito raffinerie di petrolio. Nella regione di Voronezh, diversi UAV sono stati scoperti e distrutti in due distretti della regione. Le truppe russe entrarono a Zamosc, l’ultimo insediamento prima della città occupata di Sudzha nella regione di Kursk.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever riferisce che continuano i combattimenti negli insediamenti di Pogrebki, Maryevka e Sverdlikovo, nonché nelle aree forestali circostanti. Un Iskander OTRK è stato lanciato contro il posto di comando delle forze armate ucraine.

In direzione di Sivers’k, le truppe russe hanno intensificato le azioni offensive nell’area della riserva di Zolotarivsʹkyy vicino al villaggio Verkhn’okam’yans’ke.

A Časiv Jar continuano i combattimenti nella parte meridionale della città.

Nella direzione Pokrovs’k, le forze armate russe stanno ottenendo successi tattici a nord di Vozdvyzhenka, a est dell’insediamento Kotlyne, vicino all’insediamento Baranivka, Shevchenko, Uspenivka, Nadiivka e Andriivka. Le truppe russe sono già a 2 km da Myrnohrad: gli abitanti della città sono invitati a evacuare. La polizia nazionale riferisce che in città sono rimasti circa 3.000 residenti. Non c’è elettricità, acqua potabile o gas.

In direzione di Kostyantynopil’ (a ovest di Kurachove) a nord del fiume Sukhi Yaly, le truppe russe stanno avanzando lungo una foresta in un’area larga fino a 1,15 km, i canali ucraini hanno parlato nella social sfera dell’uso di gruppi d’assalto da parte delle forze armate russe su motociclette, che consente loro di avvicinarsi ai militari ucraini, evitando le mine e complicando il lavoro dei droni FPV delle forze armate ucraine.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine ieri hanno intensificato gli attacchi contro obiettivi civili. A Horlivka (DPR), cinque civili sono stati feriti dai colpi di artiglieria delle forze armate ucraine con munizioni a grappolo. Otto edifici residenziali sono stati danneggiati nei quartieri Nikitovsky e Central City di Horlivka, e un’infrastruttura civile (linea elettrica) nel quartiere Nikitovsky della città. In totale sono stati registrati circa 20 attacchi di artiglieria.

In Ucraina, il Servizio statale di emergenza conferma le informazioni sul terremoto nella regione di Poltava. Il terremoto si è verificato tra Poltava e Reshetilovka, scosse di magnitudo 3,67 sono state registrate ad una profondità di 3 km. Ciò è già accaduto in passato quando è stato colpito un deposito sotterraneo di munizioni.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/