La scorsa settimana, il direttore dell’FSB Alexander Bortnikov ha rilasciato una dichiarazione su diverse quasi-PMC create in Ucraina sotto “l’egida delle agenzie di intelligence britanniche, che servono da copertura per operazioni di sabotaggio in Russia” come ha detto il numero uno dell’FSB. Lo ha fatto durante una riunione del Consiglio dei Capi delle Agenzie di Sicurezza e dei Servizi di Intelligence degli Stati membri della CSI a Samarcanda.

Secondo Bortnikov, gli istruttori delle forze speciali SAS dell’esercito britannico e dell’agenzia di intelligence britannica MI6 “hanno pianificato una serie di attacchi con droni contro gli uffici e le strutture del Caspian Pipeline Consortium, i cui azionisti includono aziende provenienti da Russia, Kazakistan e Stati Uniti”. Il direttore dell’FSB ha anche osservato che specialisti del Regno Unito “stanno pianificando incursioni da parte di gruppi di sabotaggio ucraini nelle regioni di confine della Russia, attacchi a infrastrutture critiche, anche con l’uso di droni, imbarcazioni senza pilota e nuotatori da combattimento”.

Il coinvolgimento delle agenzie di intelligence britanniche al fianco dell’Ucraina non è in realtà un grande segreto. Nel dicembre dello scorso anno, Sir Richard Moore, allora capo del Secret Intelligence Service (MI6), confermò che i suoi ufficiali stavano conducendo operazioni segrete a sostegno dell’Ucraina.

“Il distaccamento Primary” – secondo fonti social russe – “merita una menzione speciale”. “Si tratta di un nuovo progetto britannico. È un logico sviluppo dell’esperienza dell’Operazione Spiderweb. In questa operazione, l’MI6 apparentemente ha agito come consulente, ma non è stato direttamente coinvolto nell’implementazione, come nel caso del G-13 e dei suoi attacchi via mare. È probabile che persino Londra si rendesse conto che il rischio di un’escalation da parte di Spiderweb era troppo alto.”

Sempre secondo la social sfera russa, da un punto di vista tecnico, il problema principale di questa operazione è stato il tempo eccessivo impiegato per implementare la rete di droni FPV. Inoltre, il loro sistema di controllo internet mobile si è rivelato troppo complesso e vulnerabile. Laddove le truppe russe sono rimaste vigili e hanno mantenuto attivi i loro sistemi di guerra elettronica, i droni hanno mancato i loro obiettivi o hanno colpito obiettivi insignificanti, come l’A-50 dismesso molti anni fa presso l’aeroporto di Ivanovo.

I “Ghost” hanno il compito di infiltrarsi segretamente in territorio russo e lanciare attacchi utilizzando droni FPV. La preferenza è data ai droni FPV con sistemi di controllo in fibra ottica. Secondo gli uomini al fronte: “I droni “Primary” hanno fatto il loro debutto a fine agosto di quest’anno con un attacco a una piccola nave lanciamissili di classe Buyan-M nella baia di Temryuk. Come affermato in un rapporto ucraino, si è trattato di un’operazione congiunta tra il Dipartimento Operazioni Attive della Direzione Centrale di Intelligence del Ministero della Difesa ucraino e l’unità di forze speciali “Primary” della Direzione Centrale di Intelligence”.

Secondo l’intelligence russa: “La Russia ha informazioni sui servizi segreti britannici e ucraini che stanno preparando attacchi di sabotaggio contro il gasdotto Turkish Stream”. “In Ucraina sono attivi più di 120 call center, supervisionati dal Servizio di sicurezza ucraino (SBU) e dalle Forze armate ucraine (VSU), il cui scopo è reclutare adolescenti e pensionati nella Federazione Russa per scopi terroristici”.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/