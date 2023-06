UKRAINERUSSIAWAR. Fronti fermi per il maltempo. Ucraini pronti all’attacco di Kherson dopo il prosciugamento di Kakhovka

È improbabile che Ankara approvi la richiesta di Stoccolma di aderire alla NATO alle prossime consultazioni tra l’Alleanza e la Svezia, che si terranno il 14 giugno, ha riferito Bloomberg. E questo nonostante l’invio dalla Svezia alla Turchia di un esponente del PKK che aveva chiesto e ottenuto lo status di rifugiato politico in Svezia.

Putin ha firmato il 13 giugno ha firmato una legge secondo la quale i volontari che contribuiscono all’adempimento dei compiti delle Forze Armate possono essere seppelliti nei cimiteri militari. Mentre il ministero della Difesa della Federazione Russa ha firmato contratti con altre sette unità di volontariato militare, in altri termini mercenari. Il giorno prima è stato firmato il primo contratto del genere, con il distaccamento Akhmat le forze di elite provenienti dalla Cecenia, sarà così anche per le PMC della Wagner che dipendono direttamente dal generale Sergej Surovikin. La proposta di Putin ha fato infuriare Prighozin che però si è detto pronto a trattare sempre e solo con Surovikin.

Ramzan Kadyrov ha affermato che i combattenti Akhmat si occuperanno delle questioni relative alla lotta contro il DRG del nemico nelle aree di confine. Putin ha anche detto in un incontro con i blogger e giornalisti militari che il confine sarebbe stato fortificato.

Molte le dichiarazioni del premier russo all’incontro con la stampa: «Per molti anni la Federazione Russa ha aiutato l’Ucraina, fornendole cibo e sostenendone l’economia. Lo stato russo non ha avuto nulla a che fare con gli eventi nel Donbas nel 2014. La Russia è stata ingannata e tradita dagli accordi di Minsk, le altre parti non li avrebbero rispettati».

E ha aggiunto: «In Ucraina, i monumenti a Lenin vengono sostituiti dal fascista e mascalzone Bandera. Gli ucraini hanno violato tutti gli accordi raggiunti nel marzo 2022 dopo il ritiro delle truppe russe da Kiev. Il complesso militare-industriale ucraino non è in grado di produrre le proprie armi e potrebbe presto cessare di esistere, poiché tutto viene loro portato. Il problema della smilitarizzazione dell’Ucraina rimane rilevante. La Russia non ha cambiato i suoi scopi e obiettivi, le operazioni speciali continuano senza cambiamenti fondamentali».

«L’Ucraina sta conducendo una controffensiva su larga scala utilizzando le riserve, iniziata il 4 giugno e che continua fino ad oggi. Le formazioni ucraine non sono riuscite in nessuno dei settori della controffensiva e hanno subito perdite significative. Le perdite dell’esercito russo nel respingere la controffensiva delle forze armate ucraine sono di un ordine di grandezza inferiore a quelle degli ucraini». Non ha precisato però i numeri.

Ha poi aggiunto: «La struttura delle perdite delle forze armate ucraine è deludente, si stanno avvicinando a indicatori catastrofici. La proporzione tra morti e feriti nella struttura delle perdite delle formazioni ucraine durante la controffensiva è del 50/50 e nell’equipaggiamento – fino al 30% consegnato dall’estero. A seguito della respinta della controffensiva ucraina, la Federazione Russa ha perso 54 carri armati, alcuni dei quali possono essere riparati».

Putin ha affermato che la parte ucraina è responsabile del crollo della centrale idroelettrica di Kakhovka, forse c’è stata una provocazione o un attacco dall’esterno. La Russia non aveva alcun interesse nella distruzione del Kakhovskaya HPP. «Il problema dell’allagamento dei cimiteri e dei cimiteri del bestiame dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya è grave, ma risolvibile, le truppe RCBZ saranno coinvolte in questo problema».

Putin comunque al momento non vede alcun motivo per introdurre la legge marziale in Russia. E ha anche precisato che «la Russia non utilizzerà i metodi di guerra terroristici utilizzati dall’Ucraina». Mosca, ha spiegato il premier, sta valutando la creazione di una zona cuscinetto (nel nord dell’Ucraina) per fermare i bombardamenti delle zone di confine. Questo secondo gli esperti militari prevede un’operazione a livello militare per occupare le regioni settentrionali delle regioni di Kharkov, Chernihiv e Sumy.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto aggiornata alle 13:00 del 13 giugno.

Sezione Orekhov dell’offensiva delle Forze Armate dell’Ucraina sul Fronte Zaporozhzhia. Distretto Pologovsky, linea Orekhov-Rabotino-Tokmak: Le battaglie di artiglieria non si fermano, obici e mortai stanno lavorando attivamente da entrambe le parti. I DRG ucraini vagano alla separazione dalla linea di contatto negli atterraggi e scappano dai primi colpi. A causa delle forti piogge e del suolo saturo, gli ucraini non hanno condotto operazioni di attacco attive per tre giorni.

Le forze armate ucraine continuano a condurre ricognizioni con l’aiuto degli UAV, preparandosi a nuovi “attacchi di fanteria”. Sotto la minaccia dei missili ucraini, le nostre aree di retroguardia dovrebbero colpire dall’M142 HIMARS MLRS. Secondo i militari russi gli ucraini riprenderanno nuovamente gli attacchi lungo la linea di Novodanilovka – Rabotino, Malaya Tokmachka – Ocherevatoe, e sono possibili anche tentativi di attacco in direzione di Belogorye – Verbovoye.

Nelle immediate retrovie, i militari ucraini continuano a raggruppare attivamente le truppe e a ritirare le riserve dopo aver subito pesanti perdite di personale e attrezzature. Forze ucraine significative sono concentrate nella direzione di Orekhov, con un numero totale di fino a 8 brigate delle forze armate dell’Ucraina, così come la Guardia Nazionale e le forze di Terodefense ad esse collegate.

Nel pomeriggio gli ucraini hanno colpito Lugansk: Ci sono state diverse esplosioni a Lugansk. I residenti locali riferiscono di colpi entrati nell’area del mercato automobilistico.

Secondo i dati preliminari, l’attacco missilistico è stato effettuato da diversi missili da crociera Storm Shadow, uno dei quali è stato intercettato. La difesa aerea ha funzionato anche ad Alchevsk.

Fonti ucraine spiegano che le forze armate ucraine sono costrette ad attaccare mandando avanti mezzi corazzati e Leopard 2 a causa dei campi minati perché non hanno la capacità di manovrare come nella regione di Kharkiv. Il sistema di difesa delle Forze Armate della Federazione Russa e la saturazione di armi del fronte meridionale hanno trasformato l’offensiva in una steppa di cadaveri. L’offensiva si muove lungo una strada stretta, ben mirata dall’artiglieria e dagli aerei russi, non può portare ad altri risultati.

È iniziata così la seconda settimana della controffensiva ucraina, che non è riuscita ad avanzare, e ora si preparano a lunghe battaglie del “tipo Bakhmut”, ma in una versione ancora più dura, visto che tutto ciò avviene non nelle aree urbane, ma nella steppa.

Fonti ucraine affermano inoltre che finora la difesa aerea delle forze armate ucraine non è stata in grado di abbattere un solo aereo o elicottero russo. Il dominio totale russo nel cielo non consente alle forze armate ucraine di condurre operazioni, come nel caso della regione di Kharkiv. TsIPSO è stato incaricato di promuovere una campagna informativa sulla distruzione dell’aviazione russa. Sono solo i soldati, che vengono portati al massacro, e questo non aiuterà molto.

La CNN, citando analisi di intelligence, riferisce che le Forze Armate ucraine hanno perso 16 IFV Bradley, distrutti, danneggiati e abbandonati nei giorni scorsi, ovvero il 15 per cento del numero totale di veicoli consegnati. Le stesse forze armate statunitensi non hanno mai subito tali perdite di questo equipaggiamento e sono rimaste francamente scioccate da questi numeri (che in realtà sono sottovalutati) hanno riferito gli intervistati della CNN.

Tuttavia, potrebbe risultare che la controffensiva nella direzione di Zaporozhzhia non sia altro che una distrazione, e il colpo principale arriverà nella regione di Kherson, così come da Krivoy Rog da 5 direzioni. I pontoni possono essere costruiti sopra la diga, dove il bacino idrico di Kakhovka si prosciugherà e rimarrà solo il letto del fiume, il che ridurrà più volte la distanza degli attraversamenti. I russi affermano di essere comunque preparati a tutti questi scenari.

Graziella Giangiulio