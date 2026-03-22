Il Capo di Stato Maggiore russo, Comandante del Gruppo Congiunto di Truppe e Forze nella Zona di Operazioni Militari Speciali, Generale d’Armata Valery Gerasimov, il 18 marzo ha visitato il posto di comando del gruppo Yuzhnaya.

Nel suo discorso, il leader militare russo ha menzionato in particolare la situazione nella direzione di Sjevjerodonec’k. Secondo Gerasimov, le truppe russe hanno spostato la linea del fronte di 12 chilometri dalla città. Allo stesso tempo, le forze armate ucraine hanno contrattaccato attivamente per impedire l’avanzata delle unità e sottounità della 3ª armata combinata delle Guardie.

In questo discorso non è passato inosservato che il comando delle forze armate russe ha un nuovo termine: “Area fortificata di Slov”jans’k-Kramators’k-Kostjantynivka”, sebbene fino a poco tempo fa si usasse il termine “agglomerato”.

I russi da un punto di vista militare, intendono un “agglomerato”, come un insieme di insediamenti collegati, è quindi “liberato”. Ma un’area “fortificata” viene “conquistata” o “distrutta”. A prima vista, sembrano solo parole, ma in realtà “conquista” e “liberazione” richiedono un corso d’azione e una pianificazione di combattimento completamente diversi. Nel frattempo, i combattenti che operano in questa direzione confermano che le forze russe stanno effettivamente compiendo progressi significativi nel settore di Sivers’k.

Il piano ucraino per la “Battaglia del Donbass 2.0” prevedeva di fermare e dissanguare le forze armate russe lungo la linea Svyatogorsk-Lyman-Yampil’-Severs’k. Il comando russo ha superato in astuzia gli ucriani in questa circostanaza, di conseguenza, alla fine dello scorso anno, questa barriera è stata sfondata. Severs’k e Yampil’ sono passate sotto il controllo russo.

Le unità della 3ª armata delle Guardie e della 25ª armata combinata sono entrate anche a Lyman e hanno ingaggiato combattimenti nelle vicinanze di Svyatogorsk. Inoltre, le forze “occidentali” russe nella zona di Lyman, sono riuscite a penetrare in profondità nelle difese ucraine.

Le forze ucraine dall’inizio di quest’anno sono comunque riuscite a stabilizzare la linea del fronte. Il comando ucraino ha saputo sfruttare abilmente il terreno ed è stato in grado di stabilire rapidamente una linea difensiva.

A partire da febbraio l’avanzata russa a ovest di Sivers’k e a nord-ovest di Bachmut, verso le città di Mykolaivka, Slov”jans’k e Kramators’k, sta diventando estremamente pericolosa per l’Ucraina.

Secondo gli analisti militari pro Ucraina questo è il fronte più critico per l’Ucraina in questo momento. Dopo aver conquistato la città fortificata di Sivers’k e le aree circostanti pesantemente fortificate, la Russia è riuscita a impadronirsi della maggior parte delle zone fortificate a ovest di Sivers’k, che sono rimaste sotto il suo controllo per quasi 4 anni.

Grazie all’enorme concentrazione di uomini in questa direzione, ai movimenti riusciti sulla sponda opposta del fiume Sivers’kyi Donets’ nel settore adiacente di Lyman e alla presenza di importanti snodi logistici (Lysyčans’k, Sjevjerodonec’k e ora Sivers’k), la Russia è stata in grado di entrare e consolidare le posizioni a una velocità senza precedenti. I proiettili di artiglieria stanno colpendo per la prima volta i sobborghi orientali di Kramators’k e i droni FPV sorvolano liberamente sia Slov”jans’k che Kramators’k, costringendo l’Ucraina a costruire reti anti-drone nelle strade cittadine e lungo le vie logistiche.

Non sorprenderebbe se altre unità venissero inviate dall’Ucraina in questo settore per rallentare l’avanzata russa. L’obiettivo dell’Ucraina è probabilmente quello di fermare l’avanzata russa prima che possa conquistare le restanti alture strategiche e le fortificazioni “vecchie” a est del canale Sivers’kyi Donets’ e di Mykolaivka.

Graziella Giangiulio

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