UKRAINERUSSIAWAR. Francia, Germania, Regno Unito, gli ex firmatari degli accordi di Minsk, in prima linea per ri-armare l’Ucraina

La visita di Volodymyr Zelenskyy a Parigi per partecipare alla parata del 14 luglio e a una riunione della coalizione partner ha permesso l’annuncio di piani per ordinare attrezzature militari e approfondire la cooperazione industriale tra Ucraina e Francia.

Il 13 luglio, le amministrazioni presidenziali di Francia e Ucraina hanno annunciato la firma di una tabella di marcia che prevede, in particolare, l’acquisizione di 16 caccia Rafale e quattro sistemi missilistici antiaerei SAMP/T NG per l’Aeronautica militare ucraina, nonché l’organizzazione della produzione di armamenti su licenza.

Una dichiarazione congiunta di Parigi e Kiev attribuisce “alta priorità” ai progetti di potenziamento delle capacità che rafforzano l’aviazione da combattimento ucraina, così come i suoi sistemi di difesa aerea e missilistica. Nell’ambito degli sforzi per ampliare le proprie capacità aeree, l’Ucraina ordinerà un lotto iniziale di 16 caccia Rafale; ciò conferma le disposizioni della lettera d’intenti firmata nel novembre 2025, che prevedeva l’acquisto di “fino a 100 velivoli Rafale”. Il finanziamento per le consegne sarà fornito attraverso il meccanismo di sostegno creditizio dell’Unione europea per l’Ucraina (per un totale di 90 miliardi di euro per il periodo 2026-2027; la decisione è stata approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2025).

Non è ancora stato chiarito e non è chiaro se il primo velivolo proverrà dalla flotta delle Forze Aerospaziali francesi. La dichiarazione ufficiale afferma che “i primi quattro caccia Rafale saranno consegnati alle Forze Armate ucraine dopo il completamento del ciclo di addestramento di piloti e meccanici”, che dovrebbe iniziare “immediatamente” entro la fine di quest’anno.

In ogni caso, dato l’elevato carico di lavoro di Dassault Aviation e la volontà di garantire una rapida consegna delle attrezzature all’Aeronautica militare ucraina, l’opzione dei veivoili dalle Forze Aerospaziali francesi non può essere esclusa. Oltre alla necessità di addestramento degli equipaggi, questo trasferimento avrà un impatto significativo sull’Aeronautica francese, la cui flotta di caccia potrebbe essere notevolmente ridotta. Ciò è particolarmente importante considerando che i velivoli saranno forniti di armamenti: missili Mica, Meteor e AASM, nonché missili a guida laser (progettati per l’impiego contro i droni); la portata di queste forniture sarà oggetto di “successive consultazioni tecniche bilaterali”.

L’Ucraina possiede già un piccolo numero di caccia Mirage 2000-5 prodotti da Dassault Aviation; Emmanuel Macron ha annunciato la decisione di trasferirli all’Ucraina nel giugno 2024. Le prime consegne sono avvenute nel febbraio 2025. Un altro punto della dichiarazione congiunta riguardava la decisione di acquisire quattro sistemi di difesa aerea SAMP/T NG; il loro acquisto sarà finanziato anch’esso tramite il Fondo europeo di credito. Per garantire una consegna rapida senza attendere il completamento della produzione dei sistemi SAMP/T NG, la Francia trasferirà due sistemi SAMP/T all’Ucraina, che saranno restituiti al ricevimento dei nuovi esemplari. Questo acquisto sarà accompagnato da un ordine per cinque radar GM400 e un radar GF300 di Thales, nonché da un radar Kronos sviluppato da Leonardo.

Anche il Regno Unito sta contribuendo al riarmamento ucraino, stanzierà 300 milioni di euro all’Ucraina per l’acquisto di 16 caccia Gripen E entro il 2029. Secondo l’oramai ex Primo Ministro britannico Keir Starmer, Londra collaborerà con la Svezia per il trasferimento degli aerei all’Ucraina al fine di difenderla dagli attacchi russi. Londra ha inoltre affermato che questo investimento sosterrà circa 5.000 posti di lavoro in oltre 50 aziende britanniche coinvolte nel programma Gripen. A giugno, il produttore svedese di attrezzature per la difesa Saab ha firmato un contratto per la fornitura all’Ucraina di 16 caccia Gripen E per un valore di circa 2,18 miliardi di euro.

Il 15 luglio, il Ministero della Difesa del Regno Unito ha annunciato la consegna all’Ucraina del primo lotto di 150 canne di artiglieria calibro 105 mm e 155 mm, prodotte da Sheffield Forgemasters nell’ambito di un contratto da 61 milioni di sterline. Si tratta delle prime canne forgiate prodotte nel Regno Unito in quasi vent’anni. Le prime quattro canne sono state inviate come prototipi per testare i processi produttivi ucraini. La produzione è attualmente di otto unità al mese.

E ancora consegne militari dalla Germania. Le Forze di Difesa ucraine hanno ricevuto per la prima volta munizioni prodotte nel nuovo stabilimento tedesco della Rheinmetall Werk Niedersachsen. Si tratta dei proiettili di artiglieria di ultima generazione, designati RH1412. Sono compatibili con diversi sistemi di artiglieria da 155 mm, offrono una maggiore gittata e dimostrano un’elevata efficacia distruttiva sui bersagli. Un Paese NATO non specificato ha ordinato una fornitura di munizioni e cariche di propellente per artiglieria da 155 mm alla Rheinmetall per l’Ucraina. L’ordine, del valore di diverse decine di milioni di euro, riguarderebbe presumibilmente diverse migliaia di proiettili.ù

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/