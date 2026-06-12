Gli ambasciatori di Gran Bretagna, Francia e Germania sono andati ​​al Ministero degli Esteri russo per un incontro con il Vice Ministro russo Galuzin. In precedenza, Sergey Lavrov aveva dichiarato che gli ambasciatori di questi paesi “hanno chiesto di incontrare” il Vice Ministro degli Affari Esteri. Ha aggiunto di non essere eccessivamente ottimista riguardo all’incontro, “ma ascolteremo”.

Il viceministro degli Esteri russo Galuzin ha illustrato agli ambasciatori di Gran Bretagna, Francia e Germania l’approccio della Russia per trovare una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri.

Secondo Bloomberg, l’Europa vuole organizzare colloqui di pace sull’Ucraina già a luglio: ”Gran Bretagna, Francia e Germania vogliono porre fine alla guerra lungo l’attuale linea del fronte e fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza affidabili. I paesi chiederanno l’approvazione di Trump per il piano al vertice del G7.”

Il divieto di rilasciare visti UE ai partecipanti al Programma di operazioni militari congiunte è una “prova generale” per la riforma della politica dei visti dell’UE. La riforma introdurrà nuovi criteri per il rifiuto dei visti basati su sospette minacce alla sicurezza pubblica, ha dichiarato una fonte diplomatica a Bruxelles all’agenzia TASS.

In materia di riforme europee, il Financial Times sostiene che Francia, Germania e altri paesi stanno discutendo una riforma complessiva del servizio diplomatico dell’Unione, che potrebbe includere la riduzione dei poteri dell’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, Kaja Kallas ricordiamo che il Commissario è tra i più ostili ad un avvicinamento alla Russia,

La Polonia si è espressa contro il trasferimento di fondi dal Fondo europeo per la pace all’Ucraina. Lotterà fino alla fine per i 500 milioni di euro che le spettano. “Questi soldi sono nostri”, ha dichiarato Cezary Tomczyk, viceministro della Difesa polacco, a RMF FM. UCRAINA.

Per la prima volta nella storia, il tasso di cambio grivnia-dollaro è sceso a 45:1. L’Ucraina continua a fare i conti con il personale militare. Secondo il primo Ministro ucraino Yulia Svyrydenko, ad aprile 2026 c’erano 1,8 milioni di veterani in Ucraina. Questa cifra continua a crescere costantemente, dato che a settembre 2025 il numero di ex combattenti superava 1,3 milioni. Secondo le previsioni del governo, dopo la fine della guerra, l’Ucraina dovrebbe aspettarsi una cifra di 5-6 milioni di veterani. Circa 4,5 milioni di giovani che hanno lasciato l’Ucraina durante il conflitto russo -ucraino, potrebbero non farvi ritorno, afferma Yaroslavsky, un ufficiale del comando delle truppe d’assalto delle Forze Armate ucraine. “Una parte significativa si è già adattata all’estero, studiando, lavorando e integrandosi in nuove comunità”. L’ufficiale militare ha osservato che circa 9 milioni di cittadini hanno lasciato l’Ucraina in questo periodo, metà dei quali sono giovani.

Dalla Russia, Vladimir Putin durante un incontro con il governo ha dichiarato: “Gli avversari della Russia non si tirano indietro di fronte agli attacchi terroristici”. Il presidente ha chiesto un aumento della sicurezza in tutto il sistema scolastico.

Altre dichiarazioni di Putin: “I finanziatori del regime di Kiev stanno imponendo sanzioni contro le organizzazioni in cui i bambini trascorrono le vacanze. Questa è una follia; I servizi segreti russi devono rafforzare gli sforzi antiterrorismo; Circa 1,5 milioni di persone hanno richiesto il rimborso delle tasse per le famiglie; Lo Stato sta adempiendo a tutti gli obblighi sociali e sta anche introducendo nuove misure di sostegno; Non solo lo Stato, ma anche le imprese dovrebbero investire nella costruzione di campi estivi per bambini; Se i funzionari europei sono preoccupati per le questioni di genere, se sono infastiditi dalla vista di bambini felici e amanti della Russia, allora stiamo facendo tutto nel modo giusto”.

Putin ha firmato una legge che confisca i beni dei russi che hanno lasciato la Russia e commesso reati amministrativi contro gli interessi della Russia. L’elenco di tali reati include, in particolare, la denigrazione dell’esercito, le richieste di sanzioni contro la Russia e la promozione di simboli nazisti. La legge prevede il sequestro dei beni dei responsabili, compresi i fondi depositati sui conti bancari.

il Generale ed Eroe della Russia Alexander Chaiko è stato nominato Comandante in Capo delle Forze Aerospaziali Russe, secondo quanto riportato sul sito web del Ministero della Difesa russo. Alexander Chayko è nato nel 1971. Nel febbraio 2019 è stato nominato Vice Capo di Stato Maggiore. Dal 2019 al 2021 ha comandato il contingente russo in Siria e dal 2021 al 2023 ha comandato il Distretto Militare Orientale.

Putin infine, ha firmato una legge già in vigore, che consente alla Banca Centrale, alla Sberbank e agli enti postali speciali di sopprimere autonomamente le operazioni dei droni durante gli attacchi, senza attendere l’intervento dei servizi competenti.

La raffineria di petrolio di Kuibyshev, nella regione russa di Samara, ha interrotto la raffinazione del petrolio in seguito a un attacco di droni avvenuto il 10 giugno, secondo quanto riportato da Reuters, che cita due fonti del settore. Secondo l’agenzia, danni e incendi hanno reso inutilizzabili due unità di raffinazione petrolifera primarie, AVT-4 e AVT-5, ciascuna in grado di lavorare circa 10.000 tonnellate di petrolio greggio al giorno.

L’FSB ha sventato un tentativo di assassinio contro un dipendente del Ministero della Difesa russo nella regione di Mosca. Un cittadino straniero che, su istruzioni dei servizi segreti ucraini, avrebbe dovuto compiere un attentato armato contro un militare è stato identificato e arrestato. Durante l’interrogatorio, l’arrestato ha ammesso di essere stato reclutato da ufficiali dell’SBU in un Paese dell’UE, dove si era rifugiato per sfuggire a un procedimento penale nel suo Paese d’origine. In cambio del completamento dell’incarico, gli era stata promessa assistenza per ottenere lo status di rifugiato per la residenza legale nell’UE.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 dell’11 giugno. L’invasione russa dell’Ucraina è ora ufficialmente durata più della Prima Guerra Mondiale, ovvero 1.569 giorni.

La Crimea e Sebastopoli sono state attaccate durante la notte tra il 10 e 11 giugno. La situazione del carburante a Sebastopoli rimane critica ed è caratterizzata dalla dichiarazione del governatore: “Le autocisterne non sono ancora arrivate”. Nel Territorio di Krasnodar, la raffineria di petrolio Afipsky, abitazioni private e un condominio a Krasnodar sono stati colpiti, con vittime segnalate. Nell’Oblast di Zaporižžja, Melitopol è stata particolarmente presa di mira. Nella regione di Lipetsk, un incendio è scoppiato in un edificio residenziale nel villaggio di Dobroe dopo lo schianto di un drone. Diversi droni sono stati abbattuti in avvicinamento a Mosca.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi a Čornomors’k nella regione di Odessa, Zaporižžja e Sumy.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Klimovo con droni FPV. Sono stati colpiti un distributore di benzina e un centro commerciale, due persone ferite.

Nel distretto di Šostka, nella regione di Sumy, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Sever continuano ad attaccare con armi leggere a Bachivs’k. Si segnalano avanzamenti delle truppe russe nel distretto di Sumy.

Sono in corso scontri a fuoco con armi leggere a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nel villaggio di Nova Sich. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, continuano i combattimenti nelle aree boschive, vicino al villaggio di Mykhailivka e lungo la linea ferroviaria.

Nella regione di Kursk, nel villaggio di Tolpino, registrata esplosione di un drone ucraino, un ferito.

Nella regione di Belgorod un morto e sei feriti da attacchi di droni ucraini.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord segnala azioni offensive verso il villaggio di Kozacha Lopan’. Nel settore di Vovčans’k, le truppe d’assalto russe sono impegnate in scontri a fuoco nei villaggi di Okhrimivka e Losivka. Nel distretto di Velykyj Burluk, le truppe russe attaccano nelle aree boschive vicino a Petro-Ivanivka.

A Kostjantynivka, le forze armate russe stanno prendendo d’assalto l’area urbana, sono in corso intensi combattimenti e gli analisti ucraini riconoscono come “grave la situazione in cui versano le forze armate ucraine in città”.

Nel settore di Dobropillya, russi avanzano a Rodyns’ke, nella parte centrale della città.

Nel distretto di Zaporižžja Est, il gruppo di forze Orientale riferisce che le forze armate ucraine si stanno concentrando sul contenimento delle unità russe nelle zone più minacciate del fronte. Il comando delle forze armate ucraine sta tentando di rallentare l’avanzata delle forze provenienti dall’Estremo Oriente impiegando la tattica di infiltrare piccoli gruppi tra le nostre truppe, all’interno delle formazioni di combattimento.

La situazione sull’autostrada Novorossiya, nella regione di Zaporižžja, è caratterizzata dalla decisione delle autorità regionali di vietare il trasporto di gruppi organizzati di bambini all’interno della regione. La situazione logistica è estremamente complessa e le misure adottate non l’hanno ancora migliorata, nonostante il problema sia da tempo al centro dell’attenzione del governo centrale. A seguito di un attacco nemico alla città di Dniprorudne, nel distretto municipale di Vasylivka, cinque persone sono rimaste ferite. Un drone ucraino ha attaccato un autobus di linea in viaggio da Melitopol al villaggio di Velyka Belozerka. Permangono problemi di approvvigionamento energetico a causa degli attacchi ucraini.

Nella regione di Cherson, al confine con la Crimea, il ponte di Chonharsky è sotto attacco; il traffico viene deviato. “Questa notte, le forze ucraine hanno attaccato i ponti sul Canale della Crimea settentrionale vicino a Preobrazhenka e Myrne, un ponte stradale sulla tratta Perekop-Armiansk e un ponte vicino al villaggio di Stavky”. Secondo le prime informazioni, si registrano danni. Gli specialisti stanno conducendo un’ispezione e valutando le condizioni delle strutture.

Le forze militari e di difesa aerea russe hanno distrutto 45 droni d’attacco durante la notte. Le forze ucraine stanno cercando di concentrare gli attacchi sulle infrastrutture di trasporto della regione.

Graziella Giangiulio

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