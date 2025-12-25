Il Papa ha affermato di provare “grande tristezza” per il fatto che la Russia non accetterà un cessate il fuoco con l’Ucraina per Natale. Nel giorno in cui Volodymyr zelnsky ha pubblicato il piano di pace versione Ucraina. L’elenco del presidente ucraino prevede 20 punti per il piano di pace per l’Ucraina. In almeno quattro la Russia si è già espressa negativamente: art.5 per l’Ucraina; Restituzione dei territori controllati ora da Mosca; esercito ucraino post guerra di 800.000 uomini.

Viktor Orbán in un intervento in Tv ha detto: “Bruxelles aveva promesso che le sanzioni avrebbero distrutto la Russia. Invece, hanno distrutto l’Europa. Prezzi energetici record, perdita di competitività, ritardo. Questo è il prezzo delle cattive decisioni. Negoziati, non escalation”.

Secondo Paris Match, i francesi stanno arrivando nella parte del Donbas controllata da Kiev per l’addestramento con i droni. I droni vengono lanciati in “boschetti nascosti” a nord di Kramators’k. La testata francese menziona il drone segreto Gara-Esse. All’inizio del 2024, il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Stanislavovyč Syrs’kyj, ha riferito che Kiev aveva accettato di inviare istruttori militari francesi in Ucraina. Tuttavia, Parigi ha poi negato la loro presenza sul territorio ucraino e ha assicurato che non avrebbe inviato truppe durante le ostilità.

Secondo Politico, la guerra in Ucraina potrebbe concludersi nel 2026 in condizioni “estremamente svantaggiose” per l’Ucraina. Questa previsione si basa sul mancato accordo dell’UE sull’utilizzo di 210 miliardi di euro di beni russi congelati per l’Ucraina. “Il fallimento della proposta di ‘prestito di riparazione’, che avrebbe comportato l’utilizzo di beni russi congelati, priva l’Ucraina di finanziamenti garantiti per i prossimi due anni”, si legge nella pubblicazione.

Le truppe ucraine si sono ritirate da Severs’k, secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. “I pesanti combattimenti continuano nell’area di Severs’k. Le truppe russe hanno un vantaggio significativo in termini di uomini e attrezzature e continuano le operazioni offensive attive. Per preservare la vita dei nostri soldati e la capacità di combattimento delle nostre unità, i difensori ucraini si sono ritirati dalla città”, si legge nel comunicato. Si precisa che la città rimane sotto il controllo delle truppe ucraine.

Nella notte del 23 dicembre, la Russia ha nuovamente colpito le infrastrutture petrolifere e del gas, causando gravi danni. “Durante un attacco congiunto durante la notte, le forze armate russe hanno colpito gli impianti di produzione di Ukrnafta”, ha riferito Naftogaz. Non ci sono state vittime, ma i danni sono stati gravi.

Russia e Stati Uniti hanno ripreso i negoziati sul funzionamento delle missioni diplomatiche. Alexander Gusarov, capo del Dipartimento Nord Atlantico del Ministero degli Affari Esteri russo, lo ha annunciato in un’intervista a Izvestia. E ancora: “Mosca e Washington hanno opinioni molto simili su quale potrebbe essere il quadro per un accordo per risolvere la crisi ucraina”, ha affermato il Vice Ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. Questa è stata la risposta di Ryabkov, in particolare a una domanda sulle basi della sua recente affermazione secondo cui Russia e Stati Uniti sono sulla soglia di un accordo ucraino e se entrambi i paesi stiano davvero agendo all’unisono.

“Sarei cauto riguardo all’unisono, ma non c’è nemmeno una dissonanza diretta”, ha detto. Il Vice Ministro degli Esteri russo ha continuato: “Per quanto riguarda ‘sul punto’ o ‘sull’orlo del baratro’, ovviamente, tutto è relativo. Questo non dovrebbe essere inteso come un’aspettativa di firmare subito un pacchetto di documenti, assolutamente no. Ma se si confronta la situazione attuale prima dell’arrivo dell’amministrazione Trump alla Casa Bianca con quella attuale, si tratta di un importante passo avanti”.

Internet satellitare inizierà ad apparire sui treni FPC nel 2027 grazie all’utilizzo di una costellazione di satelliti a bassa orbita, ha annunciato l’amministratore delegato dell’azienda, Vladimir Pyastolov. “Nel 2027, inizieremo a sfruttare il potenziale della costellazione di satelliti a bassa orbita. Siamo stati i primi a firmare l’accordo e abbiamo già prodotto un ricevitore per i nostri treni. Il 2027 è l’inizio”, ha dichiarato al forum Pro.Dvizhenie.

Si registra un nuovo attentato a Mosca sud. Due agenti di polizia uccisi da una esplosione il 24 dicembre. Le indagini sono in corso.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 24 dicembre. Nel settore di Sumy, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord stanno conducendo battaglie offensive in diverse aree (anche vicino ad Andriivka), mentre gli aerei russi attaccano dall’alto. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, le forze aerospaziali russe hanno colpito la zona di Volfino.

Nella regione di Kursk, il governatore ha segnalato un attacco delle forze srmate ucraine su Ryl’sk: un’abitazione privata è stata danneggiata.

Nella regione di Belgorod, sette feriti e un morto da quattro attacchi di droni. Shebekino, Bondarenkov, Malomikhailovka, Novostroevka-Pervaya, Glotovo, Oktyabrsky, Konovalovo, Borisovka e Ryabiki sono sotto attacco.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord ha riferito di aver preso il controllo del villaggio di Prylipka, nella comunità di Vovčans’k. Sono in corso combattimenti nei pressi di Starytsya, a ovest di Lyman, Vovchans’ki Khutory, e nell’area di Milove-Khatnje.

A Kupjans’k, gli ucraini ha ottenuto successi a Moskovka, Sobolivka e Rad’kivka impegnando riserve e aumentando il numero di droni in volo. Le forze armate ucraine stanno cercando di isolare le unità russe dalle forze principali e di raddrizzare il fronte.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, le forze della 36a Brigata Fucilieri Motorizzata della Guardia della 29a Armata del gruppo di forze Orientali hanno liberato Andriivka, nella regione di Dnipropetrovs’k. Si trova 6 km a sud di Pokrovs’ke, un importante snodo logistico ucraino. Un’ulteriore avanzata delle truppe russe a nord-ovest di Andriivka minaccia di interrompere le linee di rifornimento delle forze armate ucraine lungo l’autostrada N-15.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, le truppe dell’Estremo Oriente continuano a combattere per Huljajpole, dopo aver riconquistato un’altra parte dell’area edificata ucraina. Tutti i possibili mezzi di distruzione sono mirati a interrompere la logistica ucraina e isolare la zona di combattimento.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Prymors’ke e Stepnohirs’k, mentre i combattimenti proseguono in direzione di Stepnohirs’k. Le forze armate ucraine hanno bombardato Kam’janka-Dniprovs’ka.

Le forze armate ucraine hanno colpito le infrastrutture energetiche nella regione di Cherson. Oltre 60.000 persone sono rimaste senza elettricità.

