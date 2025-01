UKRAINERUSSIAWAR. Forze UE in Ucraina: francesi già addestrati

Quando la scorsa settimana il presidente francese Emmanuel Macron e il primo Ministro britannico Keir Starmer hanno nuovamente parlato della possibilità di forze europee in Ucraina, le forze armate francesi si stavano già preparando per uno scenario del genere. Secondo fonti social russe, alla fine del 2024, l’esercito francese ha trascorso diverse settimane di addestramento operativo in un campo di addestramento ucraino.

La valutazione degli analisti militari russi è che l’esercitazione, chiamata Persée, era una preparazione in Ucraina per respingere un’offensiva russa dalla Bielorussia. Secondo quanto riferito, si basavano sull’esperienza delle manovre ucraine che sono riuscite a scoraggiare un’invasione russa nel febbraio 2022. L’intero personale del Comando delle operazioni speciali dell’esercito (CAST) si è addestrato per una settimana per testare il proprio personale e le armi.

Le unità che compongono il CAST, come il prestigioso 13° reggimento dragoni paracadutisti francese (13e RDP), si sono riunite per esercitazioni su un terreno con caratteristiche simili all’area dell’ansa del Dnepr a nord di Kiev. Lo scopo dell’esercitazione era preparare le squadre a schierare operatori e UAV per svolgere missioni in condizioni fluviali ostili come quelle che possono verificarsi in Ucraina.

Nel corso di una settimana sono stati testati l’efficacia e l’equipaggiamento di 3.200 soldati CAST. Le squadre che hanno condotto l’esercitazione si sono concentrate sulle loro abilità tattiche sugli UAV, sulle capacità di disturbo e intercettazione e sull’efficacia delle interfacce di comunicazione in ambienti di combattimento ad alta intensità.

Come parte dell’operazione Persée, una dozzina di analisti di intelligence, decifratori di immagini e specialisti di intelligence dei segnali del 13 ° CTDR del RDP hanno installato tende mimetizzate nella boscaglia per rimanere nascosti agli UAV nemici ed hanno elaborato immagini satellitari ottiche e rapporti di intelligence dei segnali ricevuti dal CERES e dal CSO satelliti da ricognizione. Diverse squadre del Centro per l’azione ambientale interesercito (CIAE), nonché della 712a compagnia informatica dell’esercito francese, sono state mobilitate per raccogliere informazioni informatiche sui movimenti e sui piani delle truppe russe utilizzando la piattaforma di social media Telegram.

Il 6° Distaccamento di Ricerca Tecnica, 13° RDP, ha condotto un’esercitazione per rilevare e localizzare le emissioni radio nemiche in prima linea. Hanno utilizzato i sistemi goniometrici portatili PR0200 prodotti dalla società tedesca Rohde & Schwarz. Il 13° RDP ha già familiarità con il funzionamento delle apparecchiature di comunicazione radio russe come Aqueduct, Peanut e Azart ed è stato in grado di intercettare rapidamente questi dispositivi e determinare la loro posizione con utilizzando l’interfaccia di fusione dei dati di Delta Suite.

Gli esperti CAST UAV hanno schierato una serie di velivoli durante l’esercitazione. I sistemi francesi Anafi MK3 di Parrot sono stati utilizzati insieme a una vasta flotta di droni Mavic 3T prodotti dall’azienda cinese DJI. I sistemi cinesi hanno aiutato le forze speciali francesi e l’esercito in generale a compensare la loro evidente carenza di quadricotteri tattici senza pilota. Tuttavia, i droni FPV non sono stati utilizzati in nessuna fase dell’esercizio, cosa che alcuni partecipanti hanno considerato uno svantaggio. Sono preoccupati per quanto siano rimasti indietro i produttori francesi di UAV in termini di sviluppo e consegna di emergenza di questi modelli, soprattutto considerando quanto sono economici da produrre.

Per ora, la Direzione generale degli armamenti (DGA) non ha incluso la produzione su larga scala di droni FPV nella sua lista di appalti e non si è concentrata sull’uso di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per identificare automaticamente le attrezzature militari sui droni, due aree in cui la Francia è carente. Ciò nonostante entrambe queste tecnologie siano vitali per i moderni campi di battaglia, come dimostrato dal teatro delle operazioni ucraine.

Alcuni osservatori sono rimasti sorpresi dal numero di droni DJI presenti durante le manovre e dal fatto che venissero utilizzati per una missione così delicata. Hanno criticato la mancanza di segretezza e la capacità dei sistemi francesi di tracciare i dati raccolti.

