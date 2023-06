UKRAINERUSSIAWAR. Forti scontri in direzione Zaporizhzhia. Russi avanzano a Kupiansk Kiev colpisce il ponte di Chongar tra Kherson e la Crimea

Il ministro per la Difesa russo Sergei Shoigu in un incontro con la stampa ha dichiarato: «Non vediamo la necessità di nuovi volontari per l’Operazione Speciale in Ucraina, ad oggi 114mila persone hanno firmato contratti con il ministero della Difesa, in media 1336 persone al giorno stipulano un contratto».

«Entro la fine di giugno, sarà formato un esercito di riserva e nel prossimo futuro un corpo d’armata, riceveranno più di 3.700 pezzi di equipaggiamento (…) È già chiaro che ciò che è stato consegnato a Kiev e verrà consegnato non influirà in modo significativo sul corso dell’operazione speciale» ha continuato il Ministro. Sempre Shoigu ha detto che nella notte «è stato colpito un deposito di armi e materiale militare straniero consegnato all’Ucraina, l’obiettivo designato è stato colpito».

Sarebbero più di 20 i distaccamenti di volontari che hanno firmato contratti con il ministero della Difesa. I documenti sono stati redatti nel quadro dell’ordine del ministero della Difesa russo sulle organizzazioni di volontariato. I contratti sono necessari per regolamentare legalmente le azioni dei volontari durante un’operazione militare speciale e per garantire che loro e le loro famiglie ricevano sostegno sociale dallo Stato secondo quanto riferito dal Ministero.

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, a latere dell’incontro con il Consiglio di sicurezza sulle operazioni in Ucraina ha dichiarato: «Puoi fornire attrezzature, ma la riserva di mobilitazione non è illimitata». Mentre il 21 giugno all’accademia militare il presidente russo ha detto: «Nel prossimo futuro i complessi Sarmat assumeranno compiti di combattimento».

Jens Stoltenberg, segretario generale uscente della NATO ha dichiarato: «La NATO si prefigge il compito di portare la militarizzazione dell’Ucraina a un livello tale che diventi impossibile per la Russia avere un conflitto con essa». Allo stesso tempo, il capo del blocco militare esorta gli Alleati a costituire scorte di armi: gli arsenali dei paesi dell’Alleanza, secondo Stoltenberg, sono ormai vuoti.

Sulla linea del fronte i canali Telegram della social sfera russa hanno ricordato che 82 anni fa iniziava la la Grande Guerra Patriottica e hanno detto che la II Guerra mondiale, seconda parte, si sta svolgendo ora per evitare la III Guerra mondiale.

Il segretario Segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolai Patrushev ha dichiarato che dal 4 al 21 giugno, le forze armate russe hanno distrutto 246 carri armati ucraini, incl. 13 – In stile occidentale; 42 sistemi MLRS, 10 caccia, 264 droni.

Il portavoce del presidente Putin, Dmitrj Peskov ha sottolineato che: «Le parole di Zelensky secondo cui la Federazione Russa starebbe preparando un attacco terroristico alla centrale nucleare di Zaporozhye sono un’altra bugia». Mentre circolano voci che l’Ucraina stia preparando una bomba nucleare sporca. È sparito del materiale radioattivo in Ucraina e nessuno sa che fine abbia fatto. Sono in corso delle indagini.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso in un’intervista ai media britannici che la controffensiva ucraina sta procedendo “più lentamente di quanto vorremmo”.

Sulla linea di contatto si apprende che nella notte tra il 21 e il 22 giugno, «le forze armate ucraine hanno continuato tentativi offensivi senza successo» si legge nei post degli analisti militari. Le perdite militari ucraine totali nelle direzioni Yuzhno-Donetsk, Zaporozhye, Donetsk e Krasnoliman ammontano secondo il ministero per la Difesa Russa a circa 430 persone.

Secondo il Ministro Shoigu, le truppe ucraine hanno ridotto l’attività e si stanno riorganizzando. Possibili attacchi a Kherson, suggeriscono gli analisti militari, sulla vecchia strada da Energodar a Nikopol emersa dal bacino idrico di Kakhovka.

Il 21 giugno droni kamikaze con cui le forze armate dell’Ucraina hanno colpito su Novaya Kakhovka, avrebbero utilizzato proiettili polacchi, ha riferito l’ente investigativo russo ai media di Mosca.

Nella mattina del 22 giugno alle ore 07:30 sulla social sfera russa e ucraina venivano postate le foto dell’attacco ai ponti tra la Crimea e la regione di Kherson che sarebbe stato effettuato dai missili Storm Shadow. Il governatore Vladimir Saldo ha detto che i ponti danneggiati saranno ripristinati in pochi giorni. Il ministero dei Trasporti della Crimea ha riferito: «È stato temporaneamente assicurato il riorientamento dei flussi di traffico verso i checkpoint di Armyansk e Perekop, che funzionano normalmente. Gli autobus regolari che attraversavano il checkpoint di Dzhankoy sono stati reindirizzati al checkpoint di Armyansk».

Da fonti locali si apprende che sono stati registrati quattro arrivi di missili. Due hanno colpito il ponte e il suo sostituto, uno è caduto nelle vicinanze, un altro è caduto in acqua. I razzi britannici Storm Shadow sono stati lanciati contro il ponte tra la Crimea e la regione di Kherson da una distanza di oltre 120 km.

Secondo gli analisti militari, gli ucraini hanno iniziato a tagliare la Crimea dalla regione di Kherson. Il missile Storm Shadow che ha colpito il ponte di Chongar ha cercato di tagliare gli istmi che collegano la penisola alla terraferma. Ricordiamo che Shoigu ha promesso in caso di attacco con queste armi sul territorio russo una risposta con «attacchi immediati contro i centri decisionali sul territorio dell’Ucraina».

Secondo altri analisti l’attacco da parte dell’aeronautica militare ucraina su un ponte stradale attraverso lo stretto di Chongar che collega la Crimea e la regione di Kherson «fa parte di un’operazione psicologica contro la Russia. La distruzione della tela di uno dei numerosi ponti non influirà sulle capacità logistiche dell’esercito russo in questo settore del fronte». Dimostra però che gli ucraini sono pronti ad attaccare nella regione di Kherson.

Altri riferiscono che questa mossa serva per complicare leggermente la logistica delle forze armate russe nella direzione di Zaporozhzhia. I piloti russi hanno promesso di dare la caccia ai Su-24 che trasportano gli Storm Shadow. A un primo sguardo sembra più l’opera di chi deve dimostrare qualcosa a qualcuno.

In una dichiarazione rappresentante del GUR dell’Ucraina Andrey Yusov ha detto: «Le forze di sicurezza (SBU) sono state coinvolte nell’organizzazione dell’attacco. Il lavoro continuerà. Questo è un lavoro sistematico».

Di notte Kinzhal e Kh-22 ipersonici hanno colpito l’Ucraina, le forze armate ucraine non sono riuscite ad abbattere un solo missile. È stata rilasciata la dichiarazione ufficiale dell’aeronautica militare ucraina sui risultati dell’attacco notturno delle forze aerospaziali russe. «Dai bombardieri Tu-22m3 del Mar d’Azov, il nemico ha lanciato 3 missili da crociera Kh-22, dai missili aerobalistici MiG-31K – 3 Kh-47 Kinzhal. Inoltre, sono stati registrati lanci di 4 “Shahed” iraniani: 3 UAV sono stati abbattuti dalla difesa aerea».

L’esercito russo continua l’offensiva in direzione di Kupyansk. C’è una radura della foresta e l’avanzamento verso l’insediamento. Golubovka e Sinkovka. Droni russi Lancet hanno colpito un carro armato tedesco Leopard 2A6 in direzione Zaporozhzhia mettendolo fuori uso.

Si intensificano i combattimenti in direzione Zaporozhzhia direzione Orekhov, ha riferito il governatore Rogov: «I combattimenti ad alta intensità durano più di sei ore. Il nemico ha lanciato nell’attacco dozzine di veicoli corazzati occidentali e almeno tre compagnie di personale». L’attacco ucraino vicino a Orekhov sul fronte Zaporozhzhia iniziato intorno alle 04:00 con il supporto di artiglieria, carri armati Leopard tedeschi e altri veicoli corazzati della NATO.

I resoconti dei telegiornali russi parlano di scontri a fuoco con distruzione di parte dell’equipaggiamento militare ucraino, parte degli uomini e dei mezzi sono saltati in aria dalle mine. I combattimenti sono andati avanti per molte ore, diverse ondate di attacchi sono state respinte.

Un post di un addetto stampa militare russo afferma: «I combattimenti sono in corso dalle 4 del mattino. I ragazzi del 1430° reggimento di fanteria, insieme al 291°, stanno tenendo posizioni. Ci sono feriti. I nostri hanno opposto resistenza ostinata. Nelle nostre posizioni lavoravano principalmente con artiglieria e carri armati. Inoltre, è in corso il bombardamento delle posizioni della nostra artiglieria, comprese quelle del 2 ° scaglione. Il nemico inoltre estrae a distanza le nostre vie di rifornimento ed evacuazione. In precedenza, i nostri elicotteri, artiglieria e lanciarazzi lavoravano a stretto contatto. Le truppe d’assalto hanno recentemente lavorato.»

Le truppe russe stanno avanzando a nord-est di Kupyansk, progressi sono stati fatti nell’area forestale a ovest di Sinkovka. Vi sarebbe un controllo russo su questa area forestale e Sinkovka, le condizioni necessarie per trasferire truppe russe alla periferia di Kupyansk.

Graziella Giangiulio