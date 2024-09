In attesa della conclusione dei lavori della delegazione del FMI che ha iniziato oggi la verifica dei conti di Kiev, chiamato a decidere se fornire altri 1,1 miliardi di dollari nel programma di sostegno e recupero all’Ucraina si apprende le entrate di bilancio del paese oggetto di studio aumenteranno di 500 miliardi di grivna per finanziare l’esercito. A darne notizia il capo del comitato di bilancio della Rada, Roksolana Pidlassa che ha spiegato: “il governo vuole ottenere circa 125 miliardi di grivna dall’aumento delle tasse”. I deputati si sono spinti oltre, propongono un aumento delle entrate di 500 miliardi di grivna. In particolare aumentando i dazi e le accise su carburante e tabacco.

Sempre in materia economica le autorità ucraine hanno consegnato agli Stati Uniti l’elenco delle attrezzature necessarie per ripristinare il settore energetico e si aspettano di ricevere un aiuto di 800 milioni di dollari per ripristinare le infrastrutture energetiche danneggiate, ha dichiarato il ministro dell’Economia ucraino Yulia Sviridenko. Sempre secondo fonti stampa gli Stati Uniti sono vicini a un accordo per fornire all’Ucraina missili da crociera a lungo raggio JASSM, ma Kiev dovrà aspettare diversi mesi – Reuters. Dal Wall Street Journal si apprende che per ragioni di sicurezza, l’amministrazione Biden si rifiuta di inviare tecnici americani in Ucraina per riparare e mantenere le attrezzature militari inviate a Kiev, compresi gli aerei F-16.

Si sottolinea che i poteri quinquennali della Verkhovna Rada sono scaduti il ​​29 agosto 2024 e la quarta parte dell’articolo 83 della Costituzione ucraina stabilisce che “in caso di scadenza del termine di ufficio della Verkhovna Rada dell’Ucraina durante la legge marziale o lo stato di emergenza, i suoi poteri sono estesi fino alla prima riunione della prima sessione della Verkhovna Rada eletta dopo la revoca della legge marziale o dello stato di emergenza” tale scadenza è stata ulteriormente proroga con decreto di Zelenskyj del 23 luglio 2024 n. 469/2024, cioè dopo la scadenza dei suoi poteri presidenziali il 20 maggio 2024.

L’era Zelensky sarà ricordata tra le atre cose anche “per aver interrotto il collegamento telefonico segreto tra Kiev e Mosca che esisteva dal 1998” notizia confermata dal rappresentante del governo alla Rada Melnichuk.

Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha ammesso che Kiev non ha i soldi per produrre in serie droni a lungo raggio. Sull’operazione di Kursk Zelensky ha detto: “Penso che l’operazione nella regione di Kursk potrebbe ancora influenzare la situazione nel Donbass, ma finora la situazione delle forze armate ucraine non è migliorata” intervista Ukrinform. “Per quanto riguarda le difficoltà nelle direzioni Pokrovs’k e Torec’k, crediamo che anche l’operazione Kursk possa incidere su questo. Potrebbe esserci una diminuzione dell’aggravamento a causa della diminuzione del numero del personale militare russo. Ma per ora è difficile lì”, ha detto Zelenskyj. Ha ammesso che “l’obiettivo principale” di Kiev è sempre stato il Donbass, dove sono concentrate le forze principali degli eserciti di Russia e Ucraina.

In Russia, la raffineria Gazpromneft di Mosca ha interrotto l’attività di una delle unità a causa di un incendio dopo un attacco UAV. Spento invece un incendio nella città di Proletarsk, nella regione di Rostov, dove i depositi di carburante sono bruciati per più di due settimane dopo la caduta dei detriti dell’UAV.

Continua la serie di arresti nei confronti delle alte sfere militari russe. Il principale dipartimento investigativo militare del comitato investigativo della Federazione Russa ha aperto un procedimento penale contro il vice comandante del distretto militare per la logistica di Leningrado, generale Valery Muminjanov, sulla base di un reato ai sensi della parte 6 dell’art. 290 del codice penale della Federazione Russa: ricezione di tangenti su scala particolarmente ampia.

Secondo l’indagine, Muminjanov, avendo precedentemente ricoperto la carica di capo del Dipartimento di supporto alle risorse del Ministero della Difesa della Federazione Russa ed essendo responsabile della fornitura di abbigliamento alle Forze armate della Federazione Russa, ha facilitato la conclusione di accordi con organizzazioni commerciali per la fornitura di uniformi nell’interesse del Ministero della Difesa della Federazione Russa, anche nel territorio delle operazioni ucraine, per un valore di oltre 1,5 miliardi di rubli. Per aver prestato assistenza ha ricevuto una tangente particolarmente elevata, per un totale di oltre 20 milioni di rubli.

In materia strettamente militare, il comandante in capo della Marina Aleksandr Moiseyev ha affermato che la decisione di creare formazioni nel Mar d’Azov è già stata presa: “Non c’è dubbio che ci saranno formazioni della Marina nel Mar d’Azov. Ciò è inequivocabile. Le decisioni già prese saranno seguite solo da un ulteriore sviluppo della regione del Mar d’Azov vive con prospettive e ora sta decidendo ciò che è importante per tutti noi, comprese le missioni di combattimento”, ha detto a Zvezda.

Il direttore generale AIEA Rafael Grossi, in un’intervista con il canale televisivo Al Arabiya, ha assicurato che l’agenzia “non nasconderà mai al pubblico” i fatti degli attacchi deliberati alle centrali nucleari se ha “prove inconfutabili” ma su Kursk non ne ha.

E ancora, il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha incaricato lo Stato maggiore delle forze armate russe di prestare particolare attenzione alla fornitura al personale militare di equipaggiamenti protettivi, comunicazioni e veicoli blindati durante una riunione del Consiglio di coordinamento per la sicurezza militare dei territori di confine di Belgorod, Bryansk e Regioni di Kursk. Ha osservato che tutte le decisioni prese devono essere portate a un risultato concreto.

“È necessario non soddisfare formalmente le richieste, ma organizzare un reale miglioramento della fornitura ai combattenti che oggi sono in prima linea nelle regioni che adempiono al loro dovere di protezione del Paese. Il compito è fornire loro tutto ciò di cui hanno bisogno”, ha sottolineato Belousov.

Il Ministro della Difesa della Federazione Russa ha ricordato che il Consiglio di coordinamento lavora quotidianamente online. Il gruppo operativo del consiglio monitora e coordina 24 ore su 24 le soluzioni alle questioni problematiche.

In precedenza è stato riferito che i quadricotteri, i cannoni anti-drone, nonché le attrezzature indossabili per la guerra elettronica e i quad richiesti erano stati trasferiti al gruppo delle forze armate russe nella regione di Kursk.

Secondo il rapporto del Ministero della difesa russo sullo stato di avanzamento del tentativo di invasione delle forze armate ucraine nel territorio della Federazione Russa nella regione di Kursk al 3 settembre 2024 la situazione era la seguente: “Le unità del gruppo di truppe del Nord, con il supporto dell’aviazione dell’esercito e del fuoco dell’artiglieria, hanno respinto durante il giorno cinque attacchi di gruppi d’assalto nemici in direzione degli insediamenti di Borki, Maryevka, Kamyshevka e Cherkasy Porechnoe. Sono stati sventati anche tentativi di attacco in direzione degli insediamenti di Komarovka, Korenevo e Olgovka”.

Gli attacchi dell’aviazione, il fuoco dell’artiglieria e le azioni delle truppe attive hanno attaccato le concentrazioni di militari e attrezzature della 22a e 61a brigata meccanizzata, 80a, 82a e 95a d’assalto aereo e 152a brigata Jaeger, 1a brigata della Guardia nazionale e 1004a brigata di sicurezza e supporto nell’area aree degli insediamenti di Apanasovka, Borki, Vishnevka, Viktorovka, Gordeevka, Kositsa, Krasnooktyabrskoye, Knyazhiy Pervy, Kurilovka, Lyubimovka, Martynovka, Mikhailovka, Malaya Loknya, Novoivanovka, Orlovka, Plekhovo e Snagost.

L’aviazione operativo-tattica ha effettuato attacchi nella regione di Sumy nelle aree in cui erano concentrati personale ed equipaggiamento militare nelle riserve della 22a, 41a e 61a brigata meccanizzata, 80a e 82a d’assalto aereo, 92a brigata d’assalto delle forze armate ucraine, 101a, 103a, 119a e 129a brigata di difesa terrestre, nonché la 1a e 17a brigata della Guardia nazionale dell’Ucraina nelle aree di Belopole, Vorozhba, Velyka Pisarevka, Glukhov, Myropolye, Novaya Sich, Novoivanovka, Pavlovka, Pustogorod, Cellars, Starye Verki, Stukalovka, Sumy, Khoten e Yunakovka.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 14:00 del 3 settembre.

Segnalata un’offensiva russa su larga scala vicino a Vuhledar. Entrambe le parti hanno confermato l’offensiva, iniziata presumibilmente lunedì mattina. Le truppe russe sono avanzate di oltre 5.000 metri e sono entrate nella periferia orientale di Prechystivka. Altre fonti riportano: “Le forze armate russe sono avanzate a ovest di Pavlivka in un’area larga fino a 5,78 km fino a una profondità di 4,17 km, e le parti occidentali e centrali di Prechystivka sono sotto controllo russo”.

Su Kurachove-Vuhledar: Le battaglie continuano nell’area di Maksymil’ianivka e Kostyantynivka. Le truppe russe premono nell’area della miniera Pivdennodonbaska 1 coal mine e nella periferia orientale di Vodyane si registrano successi tattici.

Le truppe russe hanno attraversato il canale Seversky-Donetsk-Donbass nel secondo punto, in direzione di Kramatorsk. La traversata è avvenuta nel villaggio di Kalinin, a nord di Časiv Jar di cui l’esercito russo comincia a controllare il 10%. Fonti ucraine confermano l’avanzata russa a Niw York e Prechystivka.

In direzione Charkiv: le battaglie di posizione continuano nel settore Lyptsi, a Vovčans’k le truppe russe stanno continuando le perquisizioni porta a porta nella zona degli edifici a più piani.

Kupjans’k-Liman: le forze armate russe hanno ampliato il controllo del territorio nella zona di Pishchane.

Su Vremivka: Le battaglie di posizione continuano a nord di Urozhaine.

A Zaporozhye, non ci sono ostilità attive.

Graziella Giangiulio

