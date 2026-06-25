Gli Stati Uniti creeranno due poligoni di tiro per ricreare condizioni di guerra in Ucraina per un mese e mezzo, CBS. Vi verranno testati droni, sistemi anti-drone e metodi di guerra elettronica. I piani futuri includono anche la creazione di un poligono di tiro globale per armi ipersoniche.

Sempre in tema di difesa, in occasione della fiera internazionale della difesa Eurosatory 2026, l’Associazione ellenica dei produttori di difesa e il Consiglio ucraino dell’industria della difesa hanno firmato ufficialmente un memorandum d’intesa volto a rafforzare il dialogo, promuovere lo scambio di esperienze ed espandere la cooperazione industriale.

Le autorità finlandesi e l’Unione Europea hanno stanziato 44 milioni di euro per la guardia di frontiera del paese per l’acquisto di attrezzature anti-drone, secondo quanto riportato dal servizio stampa della guardia di frontiera finlandese. I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di sistemi di sorveglianza fissi e anti-drone. L’installazione è prevista lungo il confine orientale del paese, che corre al fianco della Russia, entro il 2026. La guardia di frontiera acquisterà e modernizzerà anche veicoli terrestri e acquatici: saranno equipaggiati con tecnologia anti-drone.

L’Ungheria ha bloccato la fase successiva del percorso di adesione di Ucraina e Moldavia all’UE, Politico. Budapest è diventato l’unico Paese dell’UE a opporsi alla posizione comune dei 27 Stati necessaria per l’apertura di nuovi gruppi negoziali. La questione sarà discussa nuovamente la prossima settimana.

E mentre l’Ucraina festeggia i numerosi attacchi alle raffinerie russe affermando che la Russia è ormai senza carburante, internamente l’esperto energetico ucraino Yuriy Korolchuk: ”Potremmo non essere pronti per l’inverno, quindi Zelensky vuole porre fine alla guerra. Sperare in un inverno caldo come un miracolo è anormale”, afferma.

Alle dichiarazioni della Russia senza carburante e in difficoltà risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “Il regime di Kiev sta reagendo come meglio può con attacchi alle infrastrutture civili a causa della sua natura nazista”. “La situazione al fronte per l’Ucraina peggiora di giorno in giorno; a un certo punto, si verificheranno conseguenze irreversibili”, ha aggiunto il portavoce presidenziale russo.

E ancora per rispondere a Kiev e alle minacce a Minsk, “la Russia garantirà la sicurezza della Bielorussia. E se necessario, siamo pronti ad adottare tutte le misure previste dal trattato per garantire la sicurezza del nostro alleato e, naturalmente, la sicurezza dello Stato dell’Unione”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

In precedenza, il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov aveva fatto notare che Vladimir Putin e Alexander Lukashenko avrebbero discusso delle minacce ucraine alla Bielorussia. Secondo gli analisti militari russi: “Kiev ha solo tre opzioni. La prima è un’invasione su vasta scala, simile all’operazione fallita nel 2024. All’epoca, le Forze Armate ucraine non avevano pianificato di raggiungere Minsk. Il loro obiettivo era inizialmente raggiungere la linea Mozyr-Gomel e poi, se possibile, espandere la loro penetrazione. In seguito, avrebbero creato una sorta di entità nel territorio occupato sotto il controllo formale di figure dell’opposizione bielorussa. La seconda opzione è un attacco transfrontaliero su scala limitata. La terza opzione prevede attacchi massicci con droni e possibilmente missili Flamingo in profondità nel territorio bielorusso”.

Immagini satellitari di generatori di fumo in funzione sul ponte di Crimea il giorno dell’attacco al deposito di petrolio di Kerch, il 22 giugno. Questo dovrebbe complicare il puntamento di missili e droni durante gli attacchi al ponte. A Mosca, a partire dal 23 giugno, su richiesta dei gestori delle stazioni di servizio, verranno aboliti i permessi per le autocisterne che entrano nella capitale e circolano in città. Restrizioni alla vendita di carburante sono già state introdotte in 16 regioni russe, RBC

Sebastopoli è rimasta senza corrente a causa di un attacco di droni, ha annunciato il governatore della città, Razvozzhayev. Ha consigliato ai residenti di risparmiare la batteria dei cellulari e di utilizzare i dispositivi solo per le comunicazioni di emergenza, chiedendo inoltre di non accendere tutti gli apparecchi elettrici contemporaneamente al ritorno della corrente. Successivamente, Razvozzhayev ha scritto che, a causa dell’interruzione di corrente, i filobus non sarebbero stati in servizio e gli asili nido avrebbero adottato una modalità operativa speciale: la modalità a turni.

L’FSB ha chiuso le attività di 45 laboratori clandestini coinvolti nel traffico illegale di armi e altri armamenti in 53 regioni della Federazione Russa, tra cui la regione di Mosca, San Pietroburgo e Sebastopoli, Topola, la Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) e la Repubblica Popolare di Luhansk (LPR). 128 armaioli illegali sono stati arrestati e sono state condotte indagini presso le loro abitazioni.

In materia di politica interna “le autorità russe si stanno preparando per le prossime elezioni della Duma di Stato; non si parla di un eventuale rinvio”, Peskov.

Sul fronte dialogo e negoziati di pace, “la Russia non ha ancora capito quale piattaforma possa essere utilizzata per i negoziati su una soluzione ucraina” Peskov

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 24 giugno. La città di Sebastopoli è rimasta senza elettricità a seguito degli stacchi notturni da parte di Kiev. Inoltre, singoli droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale, una minaccia di droni era presente in diverse regioni ed è stato messo in atto un piano “segreto” per l’aviazione civile.

Le forze armate russe, in modalità di ingaggio contro obiettivi in ​​stato di allerta, hanno effettuato attacchi su Sumy, Charkiv e il distretto di Pavlograd durante la notte scorsa.

Nella direzione di Sumy, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Sever nel distretto di Šostka continuano ad attaccare, scontri con armi leggere vicino a Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, il ministero per la Difesa russo afferma che Ivolzhans’ke è stata presa. Scontri a fuoco con armi leggere a, Pysarivka e nel villaggio di Novaya Sich.

Nel distretto di Ryl’sk, nella regione di Kursk, un ferito da un drone nemico nel villaggio di 1-ye Yankovo.

Nella regione di Belgorod quattro feriti da diversi attacchi di droni e la città di Alekseyevka è stata colpita da razzi e un incendio è scoppiato in una fabbrica. Diversi villaggi sono sotto attacco costante.

Nel distretto di Charkiv, le unità d’assalto russe continuano l’offensiva nel villaggio di Kozacha Lopan’ e nelle aree boschive circostanti. A Vovčans’k, i combattimenti proseguono nei villaggi di Losivka e Ukrains’ke. Nel settore di Velykyj Burluk, gli scontri sono in corso a Petro-Ivanivka e nella zona circostante.

Dal settore di Kupjans’k, le forze armate russe segnalano successi alla stazione di Zaoskillya. Più a sud, i combattimenti continuano a Kup’yans’k-Vuzlovyi e nella zona circostante.

Il Ministero della Difesa russo riferisce quotidianamente di operazioni d’assalto riuscite a Liman e Kostjantynivka. Il Ministero della Difesa stima che la bonifica della città stia procedendo al ritmo di 52 e 128 edifici al giorno, rispettivamente. Nel settore di Kostjantynivka, sono in corso avanzate verso Oleksijevo-Druzhkivkae Družkivka, sempre il Ministero ha parlato nella giornata del 24 giugno di “sfondamento nel nord di Kostjantynivka”

Sul fronte di Zaporižžja, le forze ucraine si stanno schierando vicino a Stepnohirs’k e Prymors’ke, città sotto costante attacco da parte dei droni russi. Un gran numero di droni d’attacco e da ricognizione di entrambe le parti continua a essere avvistato nei cieli. Quattro i feritila attacchi di droni.

Nella regione di Cherson, cinque civili sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore. Numerosi insediamenti nella regione sono sotto attacco.

Graziella Giangiulio

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