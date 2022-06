Gli ucraini nella giornata del 20 di giugno hanno tentato di riprendersi l’Isola dei Serpenti, area strategica per il controllo dei mari. Il piano dell’operazione di Kiev prevedeva l’inflizione di attacchi aerei e di artiglieria sull’isola dei Serpenti, seguiti da uno sbarco e dalla sua occupazione. Più di 15 veicoli aerei senza pilota ucraini hanno attaccato e altri aerei da ricognizione sono stati coinvolti nel raid aereo, guidati da due veicoli aerei senza pilota Bayraktar TB-2.

Inoltre, un veicolo aereo senza pilota da ricognizione strategica della US Air Force “Global Hawk” RQ-4 è stato rilevato da mezzi russi ad alta quota nello spazio aereo vicino all’isola dei Serpenti. La copertura antiaerea degli UAV ucraini è stata fornita dai sistemi missilistici antiaerei S-300 dalle posizioni di combattimento nelle aree di Tuzla e Očakiv.

Da queste postazioni sono stati effettuati attacchi con razzi e artiglieria sull’isola dei Serpenti con missili balistici ucraini Tochka-U, sistemi di razzi a lancio multiplo Uragan e

Obici M-777 da 155 mm da postazioni di tiro a ovest di Odessa e Kubanka.

I sistemi di difesa aerea russi, il sistema missilistico e cannone antiaereo Pantsir e il sistema missilistico antiaereo Tor, hanno distrutto tutte le armi ucraine sparate sull’isola dei Serpenti. Secondo fonti social sarebbero stati abbattuti in aria: 13 velivoli senza pilota, quattro missili Tochka-U e 21 lanciarazzi multipli Uragan. Nessuna delle armi da fuoco ucraine ha raggiunto l’obiettivo sull’isola dei Serpenti. Nessuno sbarco è stato effettuato.

Severodonetsk.

Combattimenti nella zona industriale intorno all’impianto Azot. Le principali forze ucraine sono di fatto bloccate e non hanno la possibilità di ritirarsi. Le Forze armate russe stanno sistematicamente completando l’accerchiamento operativo del raggruppamento. Ci sono stati alcuni casi individuali di resa. Gli ostaggi sono ancora trattenuti nell’impianto stesso. Metiolkin è completamente sgombra.

Zolotoe

Dopo l’occupazione di Chekhovka e la distruzione della difesa dell’AFU a Toshkivka, le nostre truppe hanno lanciato un’offensiva su Bila Hora e Myrna Dolyna. Si combatte anche in direzione di Mykolaivka e Rai-Oleksandrivka. Il gruppo AFU a Hirs’ke e Zolote si trova in realtà in un accerchiamento operativo. L’unica strada accessibile attraverso Rai-Oleksandrivka è completamente bombardata.

Soledar

Pesanti combattimenti per Belogorovka e Berestovoye. La strada Bakhmut-Lisichansk è bloccata. Se le forze armate ucraine perdono Mykolaivka, la questione dell’avanzata verso la raffineria di Lisichansk sarà risolta.

Bakhmut

Combattimenti nella zona di Semyhirja e Vershyna. La lotta per Klynove è in corso. Gli ucraini prevedono una difesa sulla linea Pokrovske-Klynove-Zaitseve. Lo sviluppo dell’offensiva da sud-est da parte delle forze russe è frenata dalla questione irrisolta della centrale termica di Uglegorsk.

Slavjansk

Combattimenti nei pressi di Bohorodychne, Dolyna, Krasnopolye, Pryshyb e Tetyanivka.

Izyum

Combattimenti nei pressi di Kamyshevakha e Kurul’ka. L’attività di fiancheggiamento delle forze armate ucraine non ha avuto successo. I militari ucraini si aspettano un’offensiva sull’autostrada per Slaviansk.

Kharkiv

Le forze Armate Ucraine hanno fermato i tentativi di riprendere Ternovoye e Rubizhne e si prepara a difendere Verkhny Saltov. Sono previsti scontri per Velyki Prokhody, Tsupivka. L’offensiva delle forze armate russe, annunciata in precedenza dagli ucraini, non è ancora iniziata.

Adviika

Nessuna modifica significativa. Combattimenti nei pressi di Kamianka, Novobakhmutivka e Niu- York. Non ci sono stati ancora progressi verso Krasnohorivka. Il lavoro di controbatteria delle Forze Armate della Federazione Russa si sta intensificando. Il nemico continua a bombardare intensamente Donetsk, Orlivka, Yasynuvata e altri insediamenti.

Odessa

Gli ucraini hanno lanciato un attacco senza successo sull’Isola dei Serpenti e attaccato anche le piattaforme di Chernomorneftegaz, distruggendone una. Le Forze armate russe hanno effettuato attacchi massicci contro le infrastrutture militari nella regione di Odessa per tutta la giornata. Si prevede una continuazione nelle prossime 24 ore.

Mykolaïv

Combattimenti posizionali in direzione di Kryvyj Rih. Non ci sono cambiamenti significativi nella direzione di Mykolaiv, si nota la transizione dell’insediamento di Pravdyne, sotto il controllo delle Forze Armate della RF.

A Marinka, Zaporizhia, Ugledar, niente di nuovo.

Graziella Giangiulio