«L’Ucraina può decidere da sola come utilizzare le armi fornite dai suoi alleati», ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Secondo lui, gli Stati Uniti non sostengono gli attacchi sul territorio russo. Ma la decisione finale spetta in ogni caso all’Ucraina. «Devono decidere come difendere al meglio il loro Paese, come riavere le terre. Lasciamo questo esclusivamente alla loro discrezione, qui la nostra influenza sulla situazione può solo essere consultiva», ha detto Blinken.

Sulla questione dei finanziamenti all’Ucraina, in America si è spaccata la Camera dei Rappresentanti statunitensi a fare le spese il repubblicano McCarthy rimosso dalla carica di presidenza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

Dalla NATO si apprende che «i paesi occidentali hanno quasi esaurito le loro forniture di armi all’Ucraina a causa della lenta crescita della produzione». A darne notizia il capo del Comitato militare della NATO, l’ammiraglio Rob Bauer, durante il Forum sulla sicurezza di Varsavia. «Abbiamo iniziato le consegne da magazzini semivuoti in Europa. Ora il “fondo del barile” è già visibile», ha detto Bauer.

«L’Ucraina riceverà 186 miliardi di euro se aderirà all’Unione Europea dal bilancio comunitario, cosa che trasformerà per la prima volta alcuni stati membri dell’associazione in contribuenti netti». Lo riporta il quotidiano Financial Times. «Tutti gli Stati membri dovranno pagare di più e ricevere di meno dal bilancio dell’UE. Molti Stati membri che sono beneficiari netti diventeranno donatori netti», si legge nella pubblicazione. Attualmente sono otto i paesi candidati all’adesione all’Unione Europea. Si tratta di Albania, Turchia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Moldavia, Ucraina e Bosnia ed Erzegovina. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ammesso che l’Ucraina potrebbe diventare membro dell’Unione europea nel 2030

Il presidente russo Vladimir Putin intervenendo alla III Olimpiade internazionale sulla sicurezza finanziaria ha dichiarato che «il mondo si sta gradualmente liberando della dittatura dei singoli paesi che cercano di ridurre gli altri alla schiavitù economica». E ha continuato affermando: «La Russia ha molti amici in Europa. In Occidente ci sono molti sostenitori dei valori tradizionali, che semplicemente si comportano in modo più silenzioso dei loro oppositori».

Giro di nomine al fronte, dal lato russo. Il generale Sergei Boyko, che guidava il gruppo di forze della Guardia russa nel Distretto militare settentrionale, è stato nominato capo dello Stato maggiore generale delle truppe – vicedirettore della Guardia russa. Diviene comandante del distretto degli Urali della Guardia russa Vladimir Spiridonov, che in precedenza aveva servito come primo vice comandante del distretto meridionale, fonte la TASS.

La Russia mantiene un regime di esenzione dal visto per i cittadini ucraini per motivi umanitari ha dichiarato la rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Circa 500 militari delle forze armate russe sono prigionieri in Ucraina, mentre il numero dei militari ucraini detenuti in Russia è molte volte superiore ha dichiarato il capo della DPR Denis Pushilin. Il capo della regione ha chiarito che la parte ucraina non fornisce informazioni sui prigionieri ed è piuttosto difficile trovare dati sui soldati catturati. Allo stesso tempo, Pushilin ha aggiunto che il numero dei militari ucraini prigionieri in Russia è di migliaia. Andando così a confermare le fonti turche che parlano di 25.000/30.000 uomini.

Pushilin ha anche detto che le forze ucraine al fronte non utilizzano più l’equipaggiamento fornito dall’Occidente: «Utilizzano solo piccole quantità di equipaggiamento di fabbricazione sovietica, probabilmente preparandosi per una controffensiva autunnale».

Da fonti ucraine al Washington Post si apprende che le truppe russe stanno prendendo il sopravvento nella situazione di stallo dei droni nei cieli sopra l’Ucraina. Secondo l’interlocutore del giornale, è “difficile resistere ai droni russi”. Il militare afferma che le truppe russe usano i droni per distruggere obiettivi più piccoli e possono anche usare due dispositivi alla volta, il che suggerisce che Mosca abbia “riserve di droni significativamente più grandi” di Kiev.

Anche gli ucraini avrebbero ancora delle soluzioni vincenti per il fronte ma a costi elevati di personale militare. Secondo fonti russe le Forze Armate ucraine hanno cambiato tattica su Kleshcheiika. La particolarità dell’avanzata ucraina vicino a Kleshchiivka è la quasi totale assenza di assalti da parte loro. Nel post si legge: «L’essenza della tattica è semplice: per un lungo periodo di tempo, costantemente, sistematicamente e lentamente, radono al suolo la prima linea con artiglieria, mortai e quant’altro sia necessario. Stanno monitorando attentamente il risultato dall’alto, riferiscono i nostri ufficiali dell’intelligence dal campo. – Aspettano che i difensori finiscano o vacillano e si ritirano. Poi entrano a piedi nel paesaggio lunare risultante e scavano rapidamente. Questa tattica funziona in condizioni di schiacciante superiorità nelle armi (quantità di artiglieria, portata, regolazione del fuoco, munizioni illimitate, qualità delle munizioni – le cassette sono davvero una cosa estremamente spiacevole), nonché con completa insensibilità alle perdite veramente gravi durante il fissaggio del fronte».

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Direzione Rabotino. È in corso una dura battaglia tra Rabotino e Kopani, gli ucraini stanno prendendo d’assalto le trincee russe, cercando di sfondare. La direzione dell’attacco principale delle forze armate ucraine è nella sezione Orichiv del fronte Zaporozhzhie. Le forze armate ucraine, con un supporto di artiglieria, continuano ad attaccare le posizioni russe nei campi in direzione di Kopani. Per tutta la sera del 3.10 gli ucraini hanno lanciato in battaglia sempre più ondate di fanteria senza equipaggiamento, cercando di sfondare le difese russe tra Kopani e Rabotino. Gli ucraini sono riusciti a sfondare fino alle trincee della linea di difesa russa, dove sono iniziati altri combattimenti. Il 291° reggimento del Distretto Militare Meridionale russo sta conducendo pesanti battaglie difensive, lanciando contrattacchi. Gli ucraini hanno già subito perdite significative, ma non smettono di provare ad avanzare. Le Forze Armate russe hanno contrattaccato con successo nell’area di Verbove, eliminando i militanti dalle posizioni a nord di Novoprokopovka. Sulla sporgenza Vremevskij, l’esercito russo ha contrattaccato a Priyutny e Urozhayne.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A Kleshchiivka continuano i combattimenti: i russi mantengono le difese nell’area della ferrovia. Vicino ad Andriivka, i soldati dell’esercito russo hanno contrattaccato le posizioni delle forze armate ucraine.

Direzione Donetsk. L’esercito russo ha cercato di avanzare a sud di Avdiivka. I militari russi hanno ripreso gli attacchi anche nella zona di Pervomaisky. Continua l’assalto alle posizioni delle forze armate ucraine a Marinka e Novomikhailovka. Inoltre, le forze aerospaziali russe hanno lanciato attacchi sul territorio dello stabilimento chimico e della coca di Avdiivka.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la distruzione del missile antinave nemico Neptune nella parte nordoccidentale del Mar Nero. L’esercito russo ha lavorato su obiettivi militari nel sud-est dell’Ucraina. I “geran” hanno colpito obiettivi a Nikolaev. A Pavlodar sono state distrutte officine per la produzione di esplosivi e carburante per missili.

Nella notte, le forze armate ucraine hanno tentato di sbarcare truppe in Crimea. Gli aerei delle forze aerospaziali russe hanno impedito ai soldati ucraini di sbarcare a Capo Tarkhankut. Un motoscafo e tre moto d’acqua sono stati scoperti nella parte nordoccidentale del Mar Nero. Il GUR dell’Ucraina ha ammesso la perdita dei suoi uomini a seguito dello sbarco della DRG in Crimea. A darne notizia il portavoce della GUR, Yusov Dil che la DRG si è ritirata dalla Crimea dopo un tentativo fallito di sbarcarvi, e anche che ha subito delle perdite.

I russi lamentano, sullo sfondo dell’attacco notturno alla Crimea e a Sebastopoli, la questione del ruolo svolto dai satelliti militari TOPAZ nella pianificazione di attacchi missilistici e atterraggi aerei. In un post si legge: «Dal 1 al 3 ottobre sono state scattate 45 fotografie di vari oggetti sulla penisola. Questi includono le basi aeree e le posizioni proposte dei sistemi e del personale di difesa aerea».

E sempre lo stesso scrive: «L’attività del “Topaz” a Capo Tarkhankut la notte del 2 ottobre, cioè un giorno prima del tentativo di sbarco del GUR in Crimea, sembra particolarmente interessante. Sono stati filmati Chernomorskoye, Olenevka, Kalinovka e Novoselskoye: è stato lì che hanno tentato di attaccare il DRG. Inoltre, viene prestata maggiore attenzione al monitoraggio degli aeroporti in Crimea e delle altezze geografiche (è logico posizionare i sistemi di difesa aerea in tali luoghi). In questo modo, vengono determinati gli obiettivi più adatti per possibili attacchi con missili da crociera. Pertanto, monitorando l’attività di una costellazione di satelliti, è possibile non solo comprendere approssimativamente i piani a breve termine degli ucraini e quali direzioni di attacco si possono scegliere, ma anche adottare contromisure e misure di mimetizzazione».

Graziella Giangiulio