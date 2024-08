A partire dal 9 agosto gli Stati Uniti hanno stanziato un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina del valore di 125 milioni di dollari a dirlo la Casa Bianca. Il pacchetto si apprende dai media, includerà Stinger MANPADS e munizioni per artiglieria. In merito alla situazione a Kursk, Politico riferisce che l’invasione della regione di Kursk è stata approvata dagli alleati di Kiev. Di contro il presidente degli Stati Uniti Joe Biden teme che l’Ucraina possa affrontare una risposta brutale da parte della Russia per l’attacco delle forze armate ucraine nella regione di Kursk a darne notizia il Wall Street Journal.

Volodymyr Zelenskyj, il 10 agosto, conferma per la prima volta l’invasione della Russia: “Stiamo spingendo la guerra nel territorio dell’aggressore. L’Ucraina ha dimostrato di saper chiedere giustizia e fare pressione sull’aggressore”.

In risposta la Russia ha bombardato Kiev, Zelenskyj ha detto che Kiev è stata colpita da missili balistici di fabbricazione nordcoreana. Nella tarda serata dell’11 di agosto è stato registrato un incendio sul territorio della centrale nucleare di Zaporozhzhie a seguito degli attacchi delle forze armate ucraine. Ma Zelensky ha riferito: “La Russia ha appiccato un incendio alla centrale nucleare di Zaporozhye, mentre il livello di radiazioni è normale”. Senza spiegare perché la Russia che controlla la centrale nucleare dovrebbe incendiare una proprietà che controlla.

In una risposta a Reuters, il rappresentante delle Nazioni Unite della Repubblica islamica dell’Iran ha commentato le notizie secondo cui l’Iran avrebbe inviato missili Fath alla Russia, le forze russe sul suolo iraniano si preparavano a utilizzare missili balistici e la cooperazione militare tra Teheran e Mosca: “Iran e Russia hanno accordi di cooperazione strategica a lungo termine in vari campi, compreso quello militare. Legalmente, l’Iran non ha restrizioni o divieti sull’acquisto o sulla vendita di armi convenzionali. Ma l’Iran sta moralmente evitando di trasferire qualsiasi arma, compresi i missili, che potrebbe essere utilizzata nel conflitto con l’Ucraina fino alla fine di questo”.

La mattina del 9 di agosto un aereo cargo iraniano Il-76 di proprietà della Pouya Air, compagnia legata alle Guardie Rivoluzionarie, è atterrato all’aeroporto Vnukovo di Mosca.

La Social sfera russa in questi giorni è molto attenta a quanto sta succedendo a Kursk. On line diverse mappe indicano aree di utilizzo dei droni FPV ucraini nella regione di Kursk, nonché gli attacchi di razzi e artiglieria.

Tra le immagini on line, di cui non si può accertare la veridicità, quelle dei carcerati ucraini chiamati a combattere a Kursk, sembra che a parlarne in rete sia stato un ufficiale delle forze armate ucraine, nominativo “Alex”. Scrive che “svolgono i compiti assegnati senza commenti”. Non ci sono informazioni ufficiali a riguardo.

Le truppe russe hanno riconquistato agli ucraini nella regione di Kursk: Kruglenkoye, Malaya Loknya e Cossack Loknya. Le truppe russe sono entrate nel villaggio di Viktorovka, Leonidovo e Alessandria, trasferendole in tre zone “grigie”. Anche le truppe russe, come quelle ucraine hanno attraversato il fiume Reka ed sono entrate nella parte meridionale di Zaoleshenka, rendendo anche questa zona una zona grigia.

L’intensità delle operazioni delle forze aerospaziali russe è aumentata notevolmente: in due giorni sono state sganciate oltre 100 bombe plananti lungo il confine della regione di Sumy, mentre in totale nei primi sette mesi di quest’anno ne sono state lanciate circa 450. Allo stesso tempo, 20mila persone dovranno essere evacuate dalla stessa regione.

A partire dalla tarda serata del 10 agosto, le truppe russe hanno fermato l’avanzata delle forze ucraine nel nord della regione di Kursk e, sebbene i tentativi di singoli gruppi delle forze armate ucraine di avanzare verso est siano ancora in corso, Mosca li sta contenendo con successo a dirlo anche il The New York Times. Tra i combattenti a favore degli ucraini a Kursk secondo la scia sfera vi sarebbero dei Georgiani. Postati video a testimonianza. Nella notte del 10 di agosto anche Makhnovka nella regione di Kursk ritorna russa.

Le truppe russe hanno ripreso tutto il territorio a sud di Koronevo e sono entrati a Snagost, dove entrambe le parti riferiscono di pesanti combattimenti. Anche Plekhovo è ora una zona grigia dopo che le truppe russe sono avanzate e sono entrate nel villaggio.

Il 12 agosto in tarda mattinata la social sfera russa scriveva: “Le forze ucraine non hanno fatto progressi nelle ultime 24 ore nella regione di Kursk”. Ripresa definitivamente Snagost nella giornata del 12 agosto.

Le forze ucraine sono avanzate nelle foreste a sud di Olgovka mentre i loro DRG operavano nell’area. Le forze ucraine sembravano concentrarsi sull’aggiramento di Korenevo da nord dopo aver fallito nel catturarlo. Le linee del fronte in altre parti di Kursk rimangono stabili dopo che le truppe ucraine hanno iniziato a costruire fortificazioni e a scavare sistemi di trincee. Il Governatore ad interim, Alexey Smirnov: “La profondità di penetrazione nel territorio della regione di Kursk è di 12 chilometri, la larghezza è di 40 chilometri”.

Le autorità locali di Kursk affermano: “Il compito principale nella regione di Kursk ora è “mettere fuori combattimento il nemico”. “Successivamente è necessario garantire una copertura affidabile del confine con l’Ucraina”.

Secondo Vladimir Putin: “è diventato chiaro” che il motivo per cui Kiev rifiutava le proposte della Russia per una soluzione pacifica. Ha definito gli attacchi delle forze armate ucraine un tentativo di migliorare la loro posizione negoziale in futuro.

Il capo ad interim della regione di Kursk Smirnov ha aggiunto: “180mila persone sono soggette a evacuazione nella regione di Kursk, 121mila sono rimaste sole e sono state portate via dalle autorità. Durante l’attacco delle forze armate ucraine alla regione di Kursk, 12 persone sono state uccise, 121 ferite, tra cui 10 bambini. Un fossato anticarro è stato scavato per 40 km nella regione di Kursk. Nella regione si stanno costruendo 90 roccaforti di plotone su istruzioni del Ministero della Difesa, ha aggiunto. Vengono inoltre intensificate le pattuglie per la protezione dai saccheggiatori. Le forze armate ucraine hanno utilizzato armi chimiche nel distretto Belovsky della regione di Kursk”.

Al mattino presto del 12 agosto, formazioni ucraine hanno lanciato un attacco al posto di blocco di Kolotilovka nel distretto di Krasnojaružskij rajon, Belgorod. A quanto pare, le forze armate ucraine cercano di creare il massimo numero di punti di tensione e tentare di sfondare verso est per isolare Belgorod dal nord.

Il distretto di Krasnojaružskij è stato al centro di una crescente attenzione da parte delle forze armate ucraine nell’ultimo mese. Un account russo scrive: “Dai fatti di attacchi e bombardamenti che abbiamo notato, possiamo evidenziare tre aree su cui il nemico scommette, effettuando sistematicamente bombardamenti e attacchi. “Kolotilovka” è il luogo stesso in cui sono avvenuti gli scambi e funzionava anche il checkpoint; Terebreno – a causa dell’area forestale adiacente, nella quale è così conveniente lanciare DRG nemici, Terebreno è un obiettivo abbastanza ovvio per avanzare verso est (soprattutto considerando che Terebreno è in basso, e la foresta situata a ovest è su una collina); Dronovka –l’insediamento si trova in una piccola appendice, che si estende nella regione di Sumy, e si trova anche in una pianura”.

Nonostante la stabilizzazione della situazione nella regione di Kursk, la risoluzione della crisi è ancora lontana.

La social sfera Bielorussia informa che Minsk sta portando truppe, sistemi missilistici Polonaise e complessi Iskander al confine con l’Ucraina “Valutiamo le azioni dell’Ucraina come una provocazione contro la Bielorussia”, ha affermato il comandante in capo delle forze armate bielorusse.

“Il presidente Alexander Lukashenko ha incaricato di rafforzare i gruppi di truppe nelle direzioni Gomel e Mozyr”, fonte Ministro della Difesa della Bielorussia Viktor Khrenin. Nel frattempo le forze armate bielorusse hanno postato on line il video di un drone ucraino abbattuto nei cieli bielorussi.

I carri armati di una delle brigate meccanizzate delle Forze armate della Bielorussia vengono schierati al confine con l’Ucraina nell’ambito della decisione di “rafforzare i gruppi di truppe di frontiera” afferma il servizio stampa del Ministero della Difesa bielorusso.

“Il personale militare carica l’equipaggiamento militare sul trasporto ferroviario e inizia una marcia combinata verso le aree designate (direzioni tattiche di Gomel e Mozyr)”, ha detto il dipartimento in una nota.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 12 agosto. Registrate interruzioni di corrente a Kiev. Attacco missilistico così come attacco missilistico a Poltava.

Le forze armate russe stanno avanzando vicino a Panteleimonivka, nella regione di Donetsk, ovest di Niu-York. Inoltre, l’offensiva delle truppe russe viene registrata vicino a Hrodivka e Serhiivka in direzione Pokrovs’k, così come a Krasnohorivka a Kurachove.

Le truppe russe hanno sfondato la “linea Poroshenko” in direzione di Torec’k, confermano entrambe le parti. Le truppe russe hanno catturato le fortificazioni e sono avanzate oltre la principale linea di difesa del Donbass, costruita dall’Ucraina nel 2014-2017. Le truppe russe ora controllano il 68% di New York.

A Vovčans’k, le truppe russe stanno mantenendo posizioni sul territorio dell’impianto di aggregati, nonostante l’uso di piattaforme robotiche da parte dell’AFU per la detonazione a distanza degli edifici. Il comando ucraino ha riferito che le Forze armate russe hanno ridistribuito nuove riserve nella città e nell’area di Tikhiy, i soldati russi stanno fortificando le loro linee difensive.

Nella notte dell’11 agosto una delle due torri di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, il cui compito principale è raffreddare l’acqua durante il normale funzionamento della stazione, è stata colpita dalle forze armate ucraine con due attacchi diretti da parte di UAV, che hanno provocato un incendio con le strutture interne in fiamme. A seguito di un attacco da parte delle forze armate ucraine, la torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporozhye è stata quindi gravemente danneggiata.

Dalle forze del Ministero per le situazioni di emergenza della Russia si apprende che l’incendio principale presso la torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhia è stato spento entro le 23:30, ora di Mosca, dell’11 agosto. Il pericolo di crollo della struttura della torre di raffreddamento ZNPP sarà valutato da specialisti quando la situazione lo consentirà. Questo attacco delle forze armate ucraine può essere definito un atto di terrorismo nucleare da parte delle autorità ucraine. Hanno riferito le autorità russe.

Nella direzione Kup”jans’k -Svatove, le forze russe sono impegnate in battaglie su più linee, cercando di sfondare fino all’autostrada N-26 e tagliare fuori una delle arterie di trasporto chiave dell’AFU sulla riva sinistra del fiume Zherebets. A sud di Berestove, le unità delle forze armate russe sono riuscite ad espandere la loro zona di controllo, facendo ritrarre gli ucraini da diverse zone forestali. Le forze armate ucraine stanno cercando di riconquistare le posizioni perse e usano droni per colpire le truppe russe. Gli operatori di UAV russi stanno rispondendo con attacchi a veicoli corazzati e posizioni ucraine.

Graziella Giangiulio

