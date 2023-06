UKRAINERUSSIAWAR. Fallisce offensiva ucraina su Zaporozhzhia: 2.800 evacuati da Kherson

Secondo le fonti dell’autorità di Kherson lato russo 1,5mila persone sono state evacuate dalla riva destra del Dnepr, almeno 2mila case rimangono sott’acqua. La parte russa ha annunciato l’evacuazione di quasi 1,3 mila residenti. sono state sfollate dalle zone alluvionate dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya. Il capo della regione, Vladimir Leontiev, ha anche detto che almeno sette persone sono scomparse a causa del rilascio incontrollato di acqua dal bacino di Kakhovka. Ha aggiunto che Korsunka sulla riva sinistra del Dnepr era completamente sommersa.

«L’APU non è la prima volta che fa saltare in aria le dighe», si legge nelle chat dedicate. «All’inizio della SVO, il colonnello generale Oleksandr Syrsky ha dato l’ordine di piantare esplosivi sulla diga del fiume Irpen vicino a Kiev e farli esplodere. Decisero di far saltare in aria la diga solo parzialmente, se l’esplosione fosse stata forte c’era la minaccia di un colpo d’ariete. La prima esplosione è andata secondo i piani, ma non ha portato il risultato desiderato: stavamo già costruendo un pontone nelle vicinanze. Poi l’hanno fatto saltare in aria una seconda volta e non hanno risparmiato gli esplosivi. Ti ricorda qualcosa della centrale idroelettrica di Kakhovskaya? All’inizio sono esplosi parzialmente e ieri completamente». Chiude un messaggio di un militare che ha combattuto a Irpin.

Le Nazioni Unite non hanno fatto cenno alla responsabilità della distruzione della centrale elettrica. Il vicesegretario generale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths ha detto che «La distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka avrà gravi conseguenze per entrambe le parti in conflitto». «Il serbatoio che forma la diga è un’ancora di salvezza per la regione e una fonte d’acqua fondamentale per milioni di persone», ha affermato. Griffiths ha sottolineato che i danni causati dal crollo della diga renderebbero la vita insopportabilmente difficile per le persone e le conseguenze dell’impossibilità di fornire acqua ai milioni di vittime potrebbero essere catastrofiche.

Il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolaj Patrushev ha affermato che la diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya è stata fatta saltare in aria dall’Ucraina. Patrushev ha affermato che Kiev ha prima effettuato uno scarico d’acqua su larga scala presso la centrale idroelettrica di Dnieper, quindi ha colpito la centrale idroelettrica di Kakhovskaya. Sarebbero stati almeno 10 gli attacchi alla centrale idroelettrica prima del 6 giugno e lo scarico dell’acqua ha fatto il resto. La diga a monte della centrale sotto controllo ucraino sta ancora scaricando acqua. E questo rischia di far crollare la diga che gestiva l’acqua della centrale idroelettrica.

La presidente del Consiglio della Federazione Russa Valentina Matviyenko: «L’attacco delle forze armate ucraine alla diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya è un atto terroristico e un crimine di guerra, ha portato a un disastro umanitario e ambientale su larga scala».

Il ministero della Salute dell’Ucraina ha dichiarato che agenti patogeni di pericolose infezioni e sostanze chimiche potrebbero finire nei pozzi e nei corpi idrici aperti nelle aree allagate a seguito della distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya.

Un giornalista ha chiesto in conferenza stampa al coordinatore del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby: se poteva essere davvero plausibile che la Russia abbia distrutto la diga, allagando così gli insediamenti in cui vivono i russi etnici e allo stesso tempo interrompendo l’approvvigionamento idrico alla Crimea. Kirby ha risposto: «Non siamo ancora giunti a una conclusione. Stiamo lavorando con la parte ucraina e stiamo cercando di ottenere quante più informazioni possibili».

L’ironica domanda del giornalista ha dei fondamenti: L’esercito russo poteva aprire le paratoie e allagare tutto ciò che era necessario in modo controllato. Le inondazioni potrebbero creare problemi alla regione e alla Crimea come successo in passato, e la Crimea ora è otto controllo russo. L’esplosione della centrale idroelettrica complica (ma non rende impossibile) la futura liberazione di Kherson e, inoltre, Nikolaevshchina, Odessa e l’accesso a Predniestrovnia.

Anche i servizi di intelligence della Gran Bretagna stanno studiando le circostanze della distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, ma è troppo presto per parlare di conclusioni. Lo ha annunciato il primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak.

Il sindaco di Kiev, Klitschko, ha riferito in seguito a domande sulla questione della centrale elettrica crollata che Zelensky è impegnato con una “pulizia” politica all’interno del paese, e non con l’offensiva e gli interessi del popolo. L’ufficio Ze sta conducendo una caccia ai media per i suoi concorrenti e sta cercando di costruire un monopolio in Ucraina.

Secondo le prime osservazioni postate nella sociale fera da un account con lo pseudonimo di caporale Gashetkin si legge: «il filmato dell’esplosione alla centrale idroelettrica di Kakhovskaya, ripreso da una telecamera di sorveglianza, e diffuso sui social network non mostra razzi o, una bomba o un drone kamikaze in arrivo. L’esplosione avviene a livello della superficie dell’acqua. Forse questa è la detonazione di una mina spazzata via dalla linea di difesa costiera. Ma un certo numero di media occidentali ha già suggerito che l’Ucraina potrebbe usare un drone-boat semisommergibile con un carico di esplosivo a bordo per attaccare».

Il post continua osservando che: «Non è un segreto che le forze armate ucraine dispongano di questo tipo di droni marini, sono stati utilizzati per i raid sulle basi dei gagliardetti della flotta del Mar Nero e durante il recente attacco alla nostra nave Ivan Khurs. Uno di questi droni si è arenato. Secondo gli esperti russi, il carico di combattimento del dispositivo di un modello sconosciuto non supera i 70-80 chilogrammi di esplosivo. Abbastanza da danneggiare seriamente la nave, ma chiaramente non abbastanza da distruggere la diga».

E chiude affermando: «La versione secondo cui il drone ha funzionato solo con un detonatore sembra più probabile. E il carico principale di esplosivi è stato depositato in anticipo nella struttura, sotto il livello dell’acqua. Le forze armate ucraine hanno specialisti in grado di farlo. Gli istruttori occidentali (in particolare gli inglesi) hanno addestrato bene i nuotatori da combattimento ucraini a compiere sabotaggi di questo tipo. È possibile che il drone non possa essere fatto esplodere da remoto».

A Novaya Kakhovka hanno iniziato ad accendere parzialmente l’elettricità, sono stati prelevati campioni d’acqua, la disinfezione del territorio inizierà nei prossimi 2-3 giorni, ha detto il capo della regione, Saldo in trasmissione televisiva. «Il bacino idrico di Kakhovka cesserà di esistere tra due o tre giorni a causa di un abbassamento del livello dell’acqua dopo che l’Ucraina ha minato la diga dell’omonima centrale idroelettrica, si formerà un nuovo canale del Dnepr». Ha ferito nella stessa trasmissione il presidente del movimento “Siamo insieme alla Russia” Vladimir Rogov. Ha chiarito che il nuovo canale del Dnepr passerà a grande distanza dalla città di Energodar e dalla centrale nucleare di Zaporozhye. Rogov ha anche osservato che l’Ucraina ha aumentato lo scarico di acqua nel bacino idrico di Kakhovka dal DneproHPP, situato a monte. Già alle 07:30 del 7 giugno le autorità di Nova Kakhovka hanno segnalato una diminuzione del livello dell’acqua nell’area allagata. L’acqua si era ritirata dalle strade di almeno 10-15 metri.

Sulla prima linea del Dnepr l’evacuazione dei militari russi è iniziata alle 2:20 (l’acqua è sgorgata alle 2:15). Già alle 5 del mattino tutta la prima linea e i mezzi erano stati portati via. Le isole sono andate sott’acqua. La prima linea difensiva è stata spazzata via, sì, è vero, ma proprio per questo è la prima a “soffrire”. I giornalisti a seguito della prima linea Dnpr hanno scritto: «Dallo stesso HPP, i comandanti hanno portato fuori tutti, sono riusciti a salvare tutto. Nessun danno fatto. Ora raccoglieranno le conseguenze attacco terroristico… “È stata semplicemente spazzata via, è andata sott’acqua davanti ai nostri occhi, non poteva sopportarlo”, questo è stato preceduto da potenti bombardamenti dalla riva destra. Da più di un anno martellano e martellano». L’unica carenza osservata è stata quella delle barche mai consegnate al fronte.

Alle 08:12 ore italiane on line video mostravano le chiuse sono ancora aperte a DneproGES (controllato dall’Ucraina), «il che significa che la leadership ucraina non è interessata a fermare l’alluvione” commentano on line. La DneproGES si trova a monte della DneproHPP distrutta e se si chiudessero gli invasi i danni sarebbero minori».

Anche le forze ucraine hanno lasciato le isole in relazione alla loro partenza sott’acqua. Durante l’evacuazione delle unità russe, gli ucraini hanno sparato sparato un pesante fuoco di artiglieria sulle singole unità russe. E hanno continuato a sparare anche dopo l’allagamento degli insediamenti urbani, 36 allagati.

I combattimenti sono proseguiti il 6 anche direzione Yuzhnodonets nell’area del saliente Vremievsky. L’insediamento è ora delle forze armate russe. Novodonetsk. Di sera, le forze armate ucraine mantennero ancora le loro posizioni precedentemente occupate a 2 km a ovest dell’insediamento. Neskuchnoe forza 2 rtgr 31 ombr. Gli ucraini utilizzano attivamente la guerra elettronica e cerca di bloccare le comunicazioni.

In merito alla controffensiva ucraina il Segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina Danilov ha riferito che non è ancora iniziata.

Il comandante del gruppo operativo-strategico delle forze armate ucraine “Tavria” Alexander Tarnavsky ha affermato che la controffensiva consiste nel fatto che le forze armate ucraine non consentono alle truppe russe di attaccare.

Sul fronte russo si aspettano un tentativo, forse l’ultimo ma importante tra il 12 e il 24 giugno quando si terranno le esercitazioni NATO in Germania.

Dmtry Rogozin, ex Viceministro per la Difesa ha raccomando prudenza in quanto secondo lui non è ancora iniziata: «Il bombardamento delle nostre posizioni si è intensificato cinque volte, la metropolitana è diventata più attiva, la nostra linea di difesa viene sondata, ma le principali forze nemiche sono immobili e non sono ancora state portate in battaglia».

Per quanto concerne la capitale ucraina sulla social sfera ci si chiede che fine abbia fatto Kyrylo Budanov dopo la distruzione dei due centri decisionali ucraini. Visto che è scomparso dalla scena.

Un drone americano è stato avvistato vicino alla Crimea, secondo un portale di monitoraggio dei viaggi aerei, il drone caccia senza pilota statunitense Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk con l’identificativo di chiamata FORTE11 ha sorvolato una distanza di circa 100 km dalla Crimea sul Mar Nero.

Sul fronte di Belgorod, le forze armate ucraine stanno effettuando attacchi di artiglieria sulle regioni di confine della regione da dietro la linea di confine. La difesa aerea russa è entrata in funzione.

Nel distretto di Kupyansky, le forze armate ucraine hanno fatto saltare in aria un oleodotto dell’ammoniaca, attraverso il quale l’ammoniaca russa era precedentemente arrivata in Europa. Nella zona di N. p. Sinkovka. I russi affermano che il gasdotto per l’ammoniaca Togliatti-Odessa sarà ripristinato in due tre mesi, illesa la parte russa. Distrutta quella dal lato ucraino. La nube tossica si sta ora spostando verso l’Ucraina.

“Lancet” hanno colpito un cannone semovente camuffato 2S1 “Gvozdika” delle forze armate ucraine sul fronte Svatovo-Kremennaya.

L’artiglieria russa il 7 giugno ha fermato un attacco degli ucraini in direzione di Zaporozhzhia. Le posizioni delle forze armate ucraine a Kamenskoye, Stepnoy, Shcherbaki, Preobrazhenka, Novodanilovka, Malaya Tokmachka, Belogorye, Charovny, Gulyaipolsky, Zheleznodorozhny, Gulyaypole, Malinovka, Poltavka, Olgovsky e Temirovka sono state sotto bombardamento. L’esercito ucraino ha colpito Tokmok.

Nel settore di Vuhledar, le forze armate ucraine hanno continuato le operazioni di assalto nell’area di Novodonetsk. Le forze armate della Federazione Russa hanno colpito le posizioni delle truppe ucraine a Vremevka, Bolshaya Novosyolka, Prechistovka, Novoukrainka e Vuhledar.

Sul fronte di Donetsk, l’esercito ucraino ha contrattaccato vicino a Nevelskoy ed è riuscito a prendere nuove linee sulla collina. Le truppe russe hanno risposto con l’artiglieria e aviazione. Sotto i colpi c’erano unità delle forze armate ucraine a Novomikhailovka, Pobeda, Nevelsky, Pervomaisky, Karlovka, Severny (un insediamento a ovest di Avdeevka), Avdeevka, Lastochkino, Novokalinovo, New York e Toretsk. L’esercito ucraino ha colpito Mariupol, Donetsk e Gorlovka.

Nella direzione di Bachmut, le forze armate ucraine hanno condotto operazioni d’assalto nell’area di Kleshcheevka. E con il supporto dell’artiglieria – nella periferia sud-occidentale di Bachmut. Nessun avanzamento. Ma durante l’attacco a Berkhovka, hanno avuto un successo parziale. Le truppe russe hanno bombardato le posizioni ucraine a Belaya Gora, Stupochki, Ivanovsky, Chasovy Yar, Khromovo, Orekhovo-Vasilyevka, Vasyukovka, Rozdolovka, Disputed e Verkhnekamensky.

In merito ai combattimenti nei pressi di Avdiivka: gli ucraini hanno subito perdite durante l’offensiva e ora stanno cambiando tattica. Situazione nella direzione di Donetsk: Dopo gli attacchi falliti delle forze armate ucraine a Vodyanoye e Opytnoye le battaglie hanno assunto un carattere posizionale, gli ucraini stanno sparando con tutti i tipi di armi, cercando di sopprimere le nostre difese prima di nuovi tentativi sfondare.

Le truppe russe sono attivamente impegnate nel combattimento di controbatteria, sopprimendo i punti di fuoco ucraini. Così, l’artiglieria russa, insieme alla ricognizione di “Sparta”, nell’area del fianco di Vodyanoy vicino ad Avdiivka, ha distrutto una batteria di mortai e un punto di stazionamento per gli ucraini.

Gli ucraini cercano di sfondare le difese russe sul fronte meridionale. Con l’allagamento di aree sulla rive sinistra e desta del Dnpr gli ucraini cercheranno di riprendersi Melitopol.

In modo particolare sullo sfondo dei tentativi di un secondo sfondamento a Zaporozhzhia, ancora più a est, vicino a Orekhovo (l’attacco è stato respinto anche con danni alle forze armate dell’Ucraina), gli ucraini stanno cercando di sfondare la difesa russa sia in direzione del Mar d’Azov sia e in direzione dell’autostrada Donetsk-Mariupol (Vuhledar) e sotto Bachmut.

Il secondo attacco per Zaporozhzhia è avvenuto intorno alle 10:00, due gruppi d’assalto della 128a brigata di fucilieri delle guardie delle forze armate ucraine su diversi veicoli corazzati M113 e due veicoli corazzati HMMMV hanno condotto una ricognizione in battaglia vicino a Lobkove, a sud-ovest di Orekhovo. A seguito della successiva battaglia con il supporto dell’artiglieria, le formazioni ucraine hanno perso un veicolo da combattimento corazzato, oltre a più di una dozzina di persone. Il resto delle unità è tornata alle linee originali. Dopo un paio d’ore, le Forze Armate hanno nuovamente attaccato le postazioni a Lobkove. Questa volta il gruppo d’assalto è stato coperto da due carri armati che sono entrati nel villaggio dal lato nord. Scontri nel villaggio.

Inoltre, formazioni ucraine separate sono scese nell’insediamento di Zherebyanki, cercando di spremere le truppe russe dai due villaggi. Al momento, gli scontri continuano.

Allo stesso tempo, sono stati notati ammassamenti ucraini a Kamenskoye e a sud-est di esso. Molto probabilmente, il comando ucraino li tiene come riserva, pronti ad avanzare per sostenere o consolidare ai confini.

Nel tardo pomeriggio i russi annunciano di aver respinto l’attacco. Si attendono smentite o conferme da parte ucraina.

La Russia, fanno sapere dal Ministero degli Esteri russo, risponderà in modo estremamente duro a qualsiasi attacco di Kiev alla centrale nucleare di Zaporozhzhia.

Il ministro per la Difesa, Sergei Shoigu è stato informato dell’espansione delle capacità produttive per fornire alle truppe moderni sistemi di difesa aerea, osservando che la creazione di nuovi impianti di produzione raddoppierà le capacità dell’impresa. Shoigu osservato che Almaz-Antey ha aumentato significativamente la produzione nell’ambito dell’ordine di difesa dello stato per l’intera gamma di prodotti nel 2023.

Graziella Giangiulio