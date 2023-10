L’importo dei fondi a disposizione del Pentagono per fornire assistenza militare all’Ucraina è di 5,2 miliardi di dollari; agli attuali livelli di spesa, sarà sufficiente per circa altri sei mesi. A darne notizia il Wall Street Journal con riferimento a rappresentanti senza nome del dipartimento militare americano.

Tra le altre brutte notizie per Kiev, le parole di un funzionario europeo al quotidiano Politico: «I paesi dell’UE non possono più fornire a Kiev armi provenienti dalle proprie riserve».

Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha visitato il raggruppamento delle forze armate ucraine in direzione di Kupyansk, in segno di solidarietà con i militari, compreso il quartier generale della 103a brigata separata di difesa territoriale. Nel frattempo, fonti turche affermano che il numero dei militari ucraini catturati per l’intero periodo del distretto militare settentrionale raggiunge oramai le 20-25mila persone.

Molto attesa oggi la videoconferenza del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, un incontro con i vertici delle forze armate russe nella quale ha elogiato la Cecenia e Kadyrov: «nella repubblica si sono formati tre reggimenti di fucilieri motorizzati e tre battaglioni e le unità sotto il comando di Apta Alaudinov si sono dimostrate degne». Shoigu inoltre ha riferito che, più di «14,5mila persone sono state addestrate presso l’Università delle Forze Speciali di Gudermes e poi inviate nella zona del Distretto Militare Settentrionale. Il sistema di formazione creato nella regione consente cambiamenti tempestivi del personale».

I comandanti militari via social hanno invece lamentato, «Senza dubitare della bellezza dei resoconti, notiamo che molti militari e alcune unità non possono andare in vacanza, rotazione o addestramento, poiché non ci sono abbastanza persone».

Anche il ministro per le Finanze russe Anton Germanovič Siluanov è sceso in campo per rassicurare i russi e i nuovi alleati di Mosca: «Le risorse previste per il prossimo anno ci permettono di garantire tutti i compiti della SVO. Il deficit di bilancio della Russia per l’intero prossimo triennio rimarrà a un livello sicuro e non supererà l’1% del PIL».

Ed ora uno sguardo al fronte alle 00:01 del 2 ottobre.

Nella direzione di Zaporozhye, le forze armate ucraine, con il supporto dell’artiglieria, hanno continuato l’attacco a Novoprokopovka. Le forze armate russe hanno contrattaccato nella zona di Verbove. Le posizioni ucraine nei villaggi di Novodanilovka, Rabotino e Malaya Tokmachka sono sotto attacco. Quelli russi a Kopany, Ilchenkovo, Ocheretovaty, Verbovoy e Novopokrovka.

Nel settore Vuhledar, le forze armate russe hanno nuovamente contrattaccato da Priyutnoye, con il supporto dell’artiglieria, in direzione di Staromaiorske e Urozhaine. C’è un tentativo di prendere l’iniziativa. Sotto attacco da parte delle forze armate ucraine a Prechistovka e delle forze armate russe a Priyutnoye, Staromlynovka e Novodonetsky.

Sul fronte di Donetsk, le forze aerospaziali russe hanno sostenuto l’attacco delle truppe ucraine a Novomikhailovka. Le forze armate russe hanno nuovamente effettuato operazioni d’assalto a Marinka e hanno ripreso a Pervomaisky. Inoltre, dopo gli attacchi aerei, hanno cercato di avanzare verso gli approcci meridionali ad Avdiievka. Inoltre, attacchi delle truppe russe vicino a Stepnoye (da non confondere con gli insediamenti con lo stesso nome nelle direzioni Zaporozhye e Vuhledar) e Novokalinov. Le forze armate russe hanno aumentato notevolmente sia l’intensità che l’area delle operazioni offensive.

Nella direzione di Bachmut, le truppe russe, con il supporto delle forze aerospaziali, hanno contrattaccato anche le posizioni ucraine ad Andriivka. Attacchi aerei contro le forze armate ucraine a Kleshchiivka e Vesyol (un insediamento a nord-est di Soledar), Vyemka e Sporny. L’artiglieria ucraina ha sparato contro le truppe russe a Ozaryanovka, Kurdyumovka, Bachmut e Yakovlevka.

In direzione di Lugansk, le forze armate russe hanno effettuato un attacco di terra vicino a Makiivka. Nessuna promozione. Sotto attacco da parte delle forze armate ucraine a Belogorovka, Terny e Ivanovka.

Alle 11.40 del mattino del 3 ottobre le Forze Armate ucraine sono state respinte da Novopokrovka alla periferia meridionale di Rabotino e successivamente è iniziato contrattacco delle Forze Armate russe sul tratto Rabotino-Verbove. Le forze armate ucraine sempre nel premo pomeriggio del 3 ottobre hanno lasciato un numero significativo di posizioni a nord di Novoprokopovka e si ritirano nelle loro posizioni originali. L’artiglieria bombarda le truppe ucraine in ritirata, vengono utilizzate bombe aeree FAB-250/500 con un modulo di pianificazione e correzione. Le perdite delle forze armate ucraine sono ulteriormente aumentate a causa del gran numero di veicoli civili nei convogli. Le Forze Armate ucraine sono state respinte alla periferia meridionale di Rabotino.

Anche le forze armate ucraine hanno fermato i movimenti attivi nell’area di Verbove. Al momento, l’artiglieria sta lavorando attivamente su entrambi i lati. È possibile che il comando delle Forze Armate ucraine tenti di correggere urgentemente la situazione, ma per ora stanno risparmiando tutte le riserve a disposizione delle truppe ucraine. Stiamo monitorando l’evolversi della situazione.

Il Ministero della Difesa russa nel pomeriggio del 3 ottobre ha riferito della distruzione delle officine sul territorio di un impianto blindato a Kharkov, dove si stavano riparando attrezzature delle Forze Armate ucraine. Inoltre, nella zona di Pavlograd, sono state distrutte le officine di un’impresa che produce combustibile solido per missili ed esplosivi.

Graziella Giangiulio