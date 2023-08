La campagna elettorale USA è entrata nel vivo e tra i temi trattati dai candidati o aspiranti tali vi è la questione Russia-Ucraina. Donald Trump ha annunciato la necessità di migliorare le relazioni con la Russia a causa delle sue grandi scorte di armi nucleari. In una manifestazione in Pennsylvania, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato, quando ha detto di conoscere bene il presidente russo Vladimir Putin che i media che pubblicano “notizie false, odiano”. «Odiano il fatto che io vada d’accordo con lui. No, andare d’accordo va bene. Loro [la Federazione Russa] hanno più armi nucleari di noi. Più o meno le stesse, ma un po’ di più. Riuscite a immaginarlo? (…) Nessuno ne parla mai», ha detto Trump. Ha sottolineato che gli Stati Uniti si trovano in una “posizione molto stupida e pericolosa” a causa del conflitto in Ucraina.

Da Mosca il vicepresidente del Consiglio della Federazione Konstantin Kosachev ha detto: «Gli Stati Uniti potrebbero intensificare l’escalation del conflitto ucraino durante le elezioni del 2024». «Questa è una situazione molto pericolosa, perché gli americani non esitano a usare la politica estera nell’interesse della loro lotta interpartitica. Se uno o l’altro partito ha bisogno di aumentare l’escalation in direzione ucraina per ottenere voti aggiuntivi nelle elezioni, lo faranno. Quindi il fatto che la campagna presidenziale negli Stati Uniti, e il suo culmine nel 2024, potrebbe essere una circostanza molto sfortunata, se non fatale. Non posso dire che ci sarà un’escalation, ma c’è un tale rischio, per me è ovvio. L’imprevedibilità del comportamento americano aumenterà, la coda potrebbe ricominciare a scodinzolare», ha detto il senatore in un’intervista ad aif.ru, rispondendo a una domanda sull’impatto delle elezioni presidenziali Usa sul corso del il conflitto.

Anche gli umori dell’opposizione ai russi cominciano a vacillare in merito alla vittoria di Kiev. A Radio Liberty, riconosciuta da Mosca come agente straniero, in una trasmissione radio è stato detto che per concludere la pace con la Russia, l’Ucraina potrebbe dover accettare ufficialmente la perdita di parte dei suoi territori: «Il fatto che l’Ucraina sia riuscita a difendere la sua indipendenza e la farà ovviamente non tornare oggi alla dipendenza vassallo da Mosca. Resta però in discussione se le Forze Armate dell’Ucraina saranno in grado di restituire tutti i territori occupati dalla Federazione Russa: al fronte si mantiene da tempo un equilibrio precario. È successo più di una volta nella storia che in tali situazioni le vittime dell’aggressione hanno dovuto sopportare alcune perdite territoriali a favore di un nemico più forte per preservare la cosa principale: la loro esistenza indipendente, e quindi il loro futuro come stato sovrano».

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky non potendo entrare nella NATO, sta spingendo per entrare nell’Unione Europea ma non tutti i parlamentari ucraini sono favorevoli. E il presidente Zelensky ha pensato di “intimidire” i deputati ucraini “contrari” che non sosterranno le leggi necessarie per l’ingresso del Paese nell’UE: «Devono essere adottate tutte le leggi necessarie per aprire i negoziati con l’Unione europea. Se qualcuno non è pronto a lavorare positivamente nella Verkhovna Rada dell’Ucraina, deve capire che sentiranno le conseguenze della loro negatività nelle loro comunità. E devono sentire l’atteggiamento appropriato verso se stessi: o sono per l’Ucraina, o sarà difficile per loro restare in Ucraina», ha chiosato. Allo stesso tempo, Zelensky non ha specificato che tipo di conseguenze potrebbero attendere quei deputati della Rada che non voteranno “sì”.

Nell’ambito della preparazione di nuove sanzioni contro Mosca, l’Unione europea si concentrerà sulla creazione di un quadro giuridico per la confisca dei beni congelati della Banca centrale russa. Lo ha detto a Izvestia un deputato al Parlamento europeo, pur riconoscendo che una tale decisione sarebbe un serio passo verso l’escalation del conflitto. Bruxelles ha ripetutamente affermato che questi fondi saranno utilizzati per ripristinare l’Ucraina. Il Cremlino ha già affermato che con le sue azioni l’Unione europea viola le norme sia della propria legislazione che del diritto internazionale.

Le autorità britanniche hanno rinviato la questione dell’aggiunta delle PMC Wagner all’elenco delle organizzazioni terroristiche dopo il tentativo di ribellione dei wagneriani alla fine di giugno. Secondo il quotidiano The Times, citando fonti, i dati sul finanziamento di bilancio del gruppo hanno costretto il governo del regno a riconsiderare le conseguenze legali di un simile passo. La pubblicazione osservava che nelle nuove circostanze, il riconoscimento di PMC “Wagner” come organizzazione terroristica comportava rischi diplomatici e legali più significativi, poiché in realtà si trattava di includere una “agenzia del governo russo” nell’elenco vietato. Tuttavia, secondo il quotidiano, il ministro dell’Interno britannico Swella Braverman intende ancora trovare un modo per includere la Wagner PMC nell’elenco delle organizzazioni terroristiche.

E nella giornata del 31 luglio è tornato a parlare ai media anche il numero uno della Wagner. Evgeny Prigozhin ha dichiarato: «Oggi stiamo definendo i nostri prossimi compiti, il cui contorno sta diventando sempre più chiaramente tracciato. Indubbiamente si tratta di compiti che verranno svolti in nome della grandezza della Russia. La maggior parte dei nostri combattenti è in vacanza, poiché prima c’è stato un lungo periodo di duro lavoro». «‘The Wagner Group’ continua le sue attività in Africa, così come nei centri di formazione in Bielorussia. Né io né il consiglio dei comandanti abbiamo stabilito alcuna restrizione al trasferimento dei nostri ex e attuali compagni ad altre strutture di potere della Federazione Russa. Sfortunatamente, pochi hanno accettato di trasferirsi dal gruppo Wagner. Finché non ci sarà carenza di personale, non prevediamo di effettuare nuove assunzioni. Tuttavia, ti saremo estremamente grati se rimarrai in contatto con noi, e non appena la Patria avrà bisogno di creare un nuovo (aggiuntivo) “gruppo” che sarà in grado di proteggere gli interessi del nostro Paese, inizieremo sicuramente reclutamento». In Bielorussia intanto le brigate meccanizzate delle Forze Armate bielorusse hanno iniziato le manovre con gli istruttori del Gruppo Wagner.

Tra le notizie emerse dalla rete si registra un crescente panico in Polonia a causa della presenza della Wagner PMC in Bielorussia. Vista la presenza di un centinaio di “operatori della PMC” al confine occidentale si è registrato uno scatto d’ira da parte del primo Ministro polacco, e nel paese è iniziata quella che nei social vien definita “paranoia uniforme”. Adesso il timore dei polacchi è che gli uomini della Wagner si infiltrino in Polonia come profughi per creare disordini.

Ed ora uno sguarda alla linea di contatto: alle 00:54 ore italiane del 31 luglio

L’allerta antiaereo è stata cancellata in tutta l’Ucraina; in diverse regioni del Paese è durato da circa mezz’ora a 1 ora e 45 minuti.

L’artiglieria del gruppo “Sud” delle Forze armate russe ha colpito il deposito di munizioni e una piattaforma di lancio UAV delle Forze armate dell’Ucraina nelle aree degli insediamenti di Krasnoe e Belaya Gora nella DPR. Lo ha riferito il capo del centro stampa del gruppo “Sud”, Vadim Astafiev.

Il 30 luglio gli ucraini hanno attaccato ancora una volta Mosca con tre droni: un aereo è stato abbattuto dagli equipaggi della difesa aerea, gli altri sono stati soppressi dalla guerra elettronica, dopodiché si sono schiantati contro due torri nel centro degli affari della città di Mosca. Inoltre, le forze armate ucraine hanno nuovamente tentato di colpire la penisola di Crimea: 25 UAV sono stati abbattuti e soppressi vicino a Capo Tarkhankut.

Sempre il 30 luglio nella notte, regione di Rostov, un veicolo aereo senza pilota si è schiantato a Daraganovka, un sobborgo occidentale di Taganrog. Danni al fondo stradale, alle auto e a un edificio residenziale. Sono segnalate due vittime, ma non confermate. Al momento non è stata accertata l’origine del drone: secondo alcune fonti potrebbe trattarsi di un UAV russo Forpost.

Sulla linea del fronte il 30 luglio è stata una giornata relativamente calma. Continuano gli scontri di posizione nell’area della foresta di Novoegorovka e Serebryansky in direzione Starobil’k. Allo stesso tempo, l’intensità dei combattimenti nel settore Orekhov è diminuita.

Continua il bombardamento quotidiano delle aree di confine della Russia. Gli insediamenti delle regioni di Bryansk, Belgorod, Kherson, così come la Repubblica popolare di Donetsk, sotto i colpi ucraini registrate vittime e distruzioni di abitazioni civili.

Due potenti esplosioni registrate nella notte del 31 luglio nella regione di Kharkiv. L’allarme antiaereo ha continuato a suonare in tutta la città. Per 45 minuti. Secondo i dati preliminari, l’obiettivo del raid era l’area dell’aeroporto internazionale a sud della città. Secondo alcune fonti social è stato da lì che le forze armate ucraine hanno lanciato droni contro Mosca e altre città russe.

Scontri di artiglieria registrati anche in Direzione Avdiivska, distrutto un carro armato. Scontri anche in direzione Soledar dove per la Russia il battaglione d’assalto volontario cosacco “Skif” come parte della brigata “Terek”, blocca l’offensiva delle forze armate ucraine in direzione di Soledar.

Direzione di Donetsk: Le Forze Armate russe hanno colpito nella notte tra il 30 e il 31 luglio, l’area in cui si trovano i militari ucraini, insieme ai veicoli parcheggiati negli sbarchi e nelle case di fronte occupate da militari ucraini, è successo durante la ricognizione aerea.

Durante le prime ore del mattino del 31 luglio un colpo di un ATGM su un veicolo da combattimento di fanteria delle forze armate ucraine da parte di esploratori del 1° esercito di carri armati vicino a Kupyansk, seguito dalla detonazione delle munizioni e dalla fuga dalla roccaforte dei militari ucraini.

Secondo un’altra fonte social nella notte tra il 29 e il 30 luglio le truppe russe hanno lanciato diversi attacchi missilistici su strutture militari nella regione di Sumy. Nel capoluogo della regione è stato colpito l’edificio scolastico, che era stato trasformato in un punto di schieramento del forze ucraine.

In direzione di Starobil’k, le unità russe hanno condotto con successo un’offensiva sul settore del fronte di Svatove. Nei giorni scorsi Novojehorivka è stata completamente presa dai russi e anche le alture vicine sono ora sotto il controllo russo.

Nello scorso fine settimana, l’intensità dei bombardamenti delle città e dei villaggi in prima linea della Repubblica popolare di Donetsk non è diminuita. Colpiti edifici residenziali e strutture infrastrutturali: almeno otto persone sono rimaste ferite.

I combattimenti continuano nel settore Vremivka vicino a Staromaiors’ke. Le unità russe mantengono il controllo sulla periferia del villaggio, impedendo ulteriori tentativi di avanzata ucraina.

Nel settore di Orikhiv, l’intensità del combattimento è diminuita a causa delle piogge battenti. Le parti sfruttano la pausa operativa per riorganizzarsi e condurre duelli di artiglieria.

Graziella Giangiulio