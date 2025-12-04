UKRAINERUSSIAWAR. Fallisce il piano di Pace europeo. Ušakov: “Dopo l’incontro al Cremlino, Russia e Stati Uniti non si sono più divisi sull’accordo ucraino”. Si intensifica l’attacco russo sul fianco meridionale di Sivers’k

L’incontro tra Steve Wittkoff e Volodymyr Zelenskyy a Bruxelles è stato annullato, riporta Euronews. Zelenskyy sta tornando a casa. Si conclude così la due giorni di colloqui Stati Uniti Russia. Con l’Unione europea come grande perdente perché nessuna delle sue istanze è stata accettata.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha individuato un punto chiave di contesa nei negoziati sul conflitto ucraino. “Quello di cui stanno letteralmente discutendo in questo momento è un’area di circa 30-50 chilometri e il 20% della regione di Donetsk che rimane [sotto il controllo ucraino]”, ha detto in un’intervista a Fox News. Ha anche aggiunto che, se verranno adottate le misure giuste, il PIL dell’Ucraina potrebbe superare quello della Russia in 10 anni.

La Russia non farà concessioni su tre punti del piano di pace di Trump: “Ci sono tre pilastri su cui non scenderemo a compromessi. Il primo è il territorio del Donbass (il ritiro delle truppe ucraine dall’intera regione di Donetsk). Il secondo è la limitazione del numero delle Forze Armate ucraine. Il terzo è il riconoscimento di nuovi territori da parte degli Stati Uniti e dell’Europa”, ha dichiarato all’emittente un funzionario russo a conoscenza della questione a NBC NEWS. Secondo il funzionario, Mosca è pronta a mostrare flessibilità su alcune questioni secondarie, come le centinaia di miliardi di dollari di beni russi congelati in Europa all’inizio della guerra.

Con buona pace degli europei dunque il Donbas è territorio russo. A scapito della regione ucraina che in questo conflitto con la Russia ha perso più di tutti a partire dalle vite umane.

“Gli Stati Uniti non sono più coinvolti finanziariamente nella guerra tra Ucraina e Russia”, afferma Trump. Il Presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che i rappresentanti statunitensi in Russia stanno lavorando per determinare se sia possibile una soluzione alla guerra e ha espresso la speranza di una risoluzione del conflitto. “Kiev ha ricevuto una parte significativa degli aiuti di Washington in contanti”, ha affermato Trump. “Non partecipiamo più finanziariamente a questa guerra. Biden ha distribuito 350 miliardi di dollari come caramelle. È una somma colossale, per la maggior parte in contanti, e molto in equipaggiamento”, ha detto.

Le truppe russe ora controllano oltre il 95% di Pokrovs’k; una parte significativa della città è stata distrutta dai bombardamenti russi, ha dichiarato un funzionario della NATO durante un briefing a Bruxelles. Allo stesso tempo, il funzionario ha sottolineato che la caduta di Pokrovsk “non significherà l’inevitabile crollo delle difese ucraine”, cosa che la NATO considera “improbabile nel prossimo futuro”. Lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato martedì che le forze di difesa ucraine stanno controllando la parte settentrionale di Pokrovs’k lungo la linea ferroviaria. Secondo alti funzionari dell’UE, la NATO ha un “Piano B” nel caso in cui gli sforzi di pace in Ucraina fallissero: aumento degli aiuti militari, maggiore sostegno economico e sanzioni più severe contro la Russia.

Secondo Reuters, il governo italiano prevede di rinviare il decreto che estende gli aiuti militari all’Ucraina fino al 2026. Il ritardo è dovuto a disaccordi all’interno della coalizione di governo di Giorgia Meloni riguardo al continuo sostegno a Kiev. Nonostante le dichiarazioni di Meloni sulla sua disponibilità ad “aiutare fino alla fine”, il suo vice, Matteo Salvini, ha espresso dubbi sulla necessità di continuare tale sostegno.

La Germania stanzierà altri 200 milioni di dollari per l’acquisto di armi per Kiev nell’ambito dell’iniziativa PURL (acquisti di armi statunitensi da parte di paesi europei per l’Ucraina) e contribuirà con 25 milioni di euro al fondo NATO per l’Ucraina. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul lo ha annunciato ai giornalisti prima di partire per Bruxelles per una riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza.

“Il ritiro delle truppe ucraine dal Donbass è un crimine, perché significa che questo territorio diventerà in seguito una nuova linea del fronte per il nemico nella sua conquista dell’Ucraina. Le nazioni e gli stati che non sono disposti a combattere per la propria esistenza semplicemente scompaiono”, afferma Kukharchuk, Vice Comandante del 3° Corpo d’Armata delle Forze Armate ucraine.

Dmitriev, Witkoff e Kushner hanno fatto una passeggiata nel centro di Mosca prima dei colloqui al Cremlino, riporta TASS. Durante l’incontro Putin ha definito gli attacchi alle petroliere nel Mar Nero un atto di pirateria. La Russia amplierà la gamma di attacchi contro i porti ucraini e le navi che vi fanno scalo in risposta agli attacchi alle petroliere, ha osservato il presidente russo. La Russia non andrà in guerra con l’Europa, ma se l’Europa inizia, Mosca è pronta fin da subito, afferma Putin.

Secondo Putin la conquista “di Pokrovs’k è di particolare importanza; la sua cattura fornisce un trampolino di lancio per il raggiungimento degli obiettivi dell’operazione militare speciale. I leader ucraini sono preoccupati da questioni diverse dalla zona di guerra; sembra che vivano in un altro mondo. La Russia è pronta a offrire visite guidate a Pokrovs’k ai giornalisti, compresi quelli occidentali. Le truppe russe hanno iniziato a liquidare 15 battaglioni intrappolati nella città di Kupjans’k, sulla riva sinistra del fiume”.

E ancora ha parlato di UE: “L’Europa impedisce all’amministrazione presidenziale statunitense di stabilire la pace in Ucraina. La Russia potrebbe riprendere i negoziati con gli europei se questi ultimi prendessero in considerazione la realtà sul campo”. “L’Europa sta avanzando proposte per un accordo che sono assolutamente inaccettabili per la Russia”. “L’Europa si è ritirata dall’accordo ucraino”. Putin ha sottolineato che gli europei non hanno un programma di pace e stanno attualmente ostacolando gli sforzi degli Stati Uniti per raggiungere un accordo.

Su come siano andati i colloqui lo chiariscono le dichiarazioni chiave di Jurij Ušakov dopo l’incontro di Putin con Whitkoff al Cremlino: “Diverse opzioni per un piano di pace in Ucraina sono state discusse durante l’incontro al Cremlino; durante l’incontro al Cremlino, un accordo in Ucraina è stato discusso approfonditamente per cinque ore. La formulazione specifica del piano di pace degli Stati Uniti non è stata discussa durante l’incontro tra Putin e Whitkoff; ne hanno discusso l’essenza. La questione territoriale è stata discussa durante l’incontro tra Putin e Whitkoff. Non esiste ancora un piano di compromesso per l’Ucraina; alcune proposte americane sono accettabili per la Russia, mentre altre no; Kushner è coinvolto da tempo nei contatti russo-americani sull’Ucraina; Putin ha trasmesso saluti amichevoli e una serie di importanti segnali politici a Trump tramite Whitkoff. I contatti tra Russia e Stati Uniti continueranno. In un incontro con Whitkoff, Putin ha valutato le azioni distruttive degli europei nel contesto dell’accordo ucraino. Durante l’incontro al Cremlino, sono state discusse, tra le altre cose, le prospettive di cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti. La conversazione di Putin con Whitkoff è stata costruttiva, molto utile e sostanziale. Dopo l’incontro al Cremlino, Russia e Stati Uniti non si sono più divisi sull’accordo ucraino. La possibilità di un incontro tra Putin e Trump dipende dal lavoro dei collaboratori e dei Ministeri degli Esteri”.

Il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov ha risposto alla domanda sulla possibile tregua: “La tregua di Capodanno nella zona SVO non è ancora in discussione. L’affermazione secondo cui Putin ha respinto il piano di pace degli Stati Uniti è errata”, ha affermato Peskov. Ha osservato che la Russia ritiene che i negoziati con gli Stati Uniti siano meglio condotti in silenzio.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 3 dicembre. Nella notte, nella regione di Rostov, i droni sono stati distrutti nei distretti di Kamensk, Myasnikovsky, Millerovsky, Tarasovsky e Chortkovsky. Intercettori nemici operavano nei pressi di impianti di trivellazione del gas nel Mar Nero.

I Geran sono stati avvistati dalle forze armate ucraine durante le operazioni nelle regioni di Odessa e Dnipropetrovs’k.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord è impegnato in contrattacchi. Nella zona offensiva del gruppo Sever, vicino ad Andriivka, le forze armate ucraine hanno contrattaccato tre volte, ritirandosi poi sulle loro posizioni originali con perdite.

A Shebekino, nell’oblast’ di Belgorod, un drone ha ferito due civili. Nel villaggio di Dunayka, un drone FPV ha attaccato un edificio amministrativo. Nei villaggi di Gora-Podol e Dorogoshch, i droni hanno attaccato abitazioni private. A Gruzskoye, un drone FPV ha attaccato un’auto.

In direzione di Charkiv, in seguito all’annunciata cattura di Vovčans’k da parte russa, è in corso un assalto al villaggio di Vil’cha. Il gruppo di forze Sever sta avanzando da nord, conquistando due edifici amministrativi, le forze armate ucraine stanno contrattaccando. Si registrano progressi per le forze russe anche nei pressi di Lyman.

In direzione di Lyman, le forze armate russe stanno penetrando nell’area urbana e isolando la zona di combattimento con attacchi con droni a ovest della città.

L’assalto a Severs’k continua. Sul fianco meridionale di Severs’k, le forze russe hanno intensificato le loro operazioni d’assalto, ottenendo progressi significativi in ​​tre diverse aree. Le strade di accesso alla città sono state interrotte a sud e a nord e le forze armate ucraine vengono rifornite attraverso i campi. Le forze armate ucraine segnalano che, durante i recenti attacchi, le forze armate russe hanno preso d’assalto la periferia orientale del villaggio di Sviato-Pokrovske, sulla riva occidentale del Bakhmutka River (a sud-ovest di Severs’k). A sud-ovest, grazie a precedenti infiltrazioni, le forze russe sono riuscite a consolidarsi in due filari paralleli di alberi lunghi oltre 2,5 km a nord-ovest di Fedorivka e ora stanno combattendo per gli accessi orientali a Pereizne. Da qqui, vengono condotte operazioni d’assalto sulle posizioni a sud, oltre il fiume Vasyukivka a Vasyukivka, così come da nord, costringendo gli ucraini a ritirarsi dalle loro trincee vicino all’autostrada, forze che hanno resistito per oltre 2 anni. A sud-ovest, le forze russe sono avanzate dal centro di Vasyukivka verso la periferia occidentale, conquistando il villaggio dopo mesi di prolungati combattimenti. Ora stanno tentando di sgomberare le trincee e i rifugi adiacenti a sud. Avanzamento russo stimato di circa 10 km.

A Kostjantynivka, le forze armate russe stanno conducendo operazioni d’assalto da sud-est, dopo essersi trincerate tra le aree urbane. In direzione di Družkivka, le forze armate ucraine riconoscono l’avanzata russa lungo un ampio fronte nell’area di parte di Volodymyrivka e a est di Shakhove.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok sta prendendo d’assalto la periferia nord-orientale della città. Zelenyi Hai e Dobropillja sono state prese dalle forze armate russe.

Sul fronte di Zaporižžja, è in corso l’assalto a Stepnohirs’k e Prymors’ke. Sono in corso combattimenti.

In direzione di Cherson, sono in corso contro-incendi e attacchi con droni lungo il Dnepr.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/