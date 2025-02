UKRAINERUSSIAWAR. Fallimento a Monaco. Vance evita Sholz e non parla con Zelensky. Von der Leyen: “L’ucraina ha bisogno di pace attraverso la forza”. Mosca prende Vodyane Druhe, Dachnoye e Zelenoe Pole

Le dichiarazioni dell’amministrazione statunitense sono sempre più confuse sulla questione ucraina di certo c’è che l’inviato speciale di Trump in Russia sarà Steve Witkoff e sarà sua responsabilità il negoziato sull’Ucraina, mentre l’inviato speciale Keith Kellogg sarà responsabile del dialogo con Kiev e l’Europa fonte Reuters. E questo denota che in seno agli Stati Uniti anche nel partito Repubblicano ci sono almeno due anime.

La testata Bild ha inoltre specificato chenon ci saranno rappresentanti della Federazione Russa alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, quindi non dovrebbero esserci trattative con essa annunciate da Trump. A conferma anche le parole del portavoce del Ministero per gli Affari esteri russo, Maria Zakharova: “La Russia non è stata invitata alla Conferenza di Monaco, i rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e di altri organismi non saranno presenti”. E ancora Zakharova ha detto: “È ancora molto presto per parlare di un processo negoziale specifico sull’Ucraina”

Si apprende dal portavoce del Ministero per gli Affari esteri che Lavrov parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 in Sud Africa il 20 e 21 febbraio e a farle da eco le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “la Russia è più interessata a continuare a lavorare nel Gruppo dei 20 (G20) che a ripristinare il Gruppo degli Otto (G8)”. Al rappresentante del Cremlino è stato chiesto se la Russia vorrebbe tornare nel G8, il cui ripristino è stato sostenuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Peskov ha risposto che l’associazione, che ora si chiama Gruppo dei Sette, ha perso significativamente la sua rilevanza. Secondo lui, il G7 riunisce i paesi che attualmente non sono leader in vari parametri di crescita economica e sociale.

Il capo del Pentagono ha ammesso che l’Europa parteciperà ai negoziati sulla soluzione ucraina. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance in un’intervista al Wall Street Journal: Gli Stati Uniti imporranno sanzioni alla Russia e intraprenderanno azioni militari, come lo schieramento di truppe statunitensi in Ucraina, se Putin non accetterà di porre fine alla guerra in modo da garantire l’indipendenza e la sicurezza dell’Ucraina.

Peskov ha anche chiesto: “La Russia ha inoltre precisato si aspetta, nei contatti con gli Stati Uniti, di ricevere chiarimenti sulle parole del vicepresidente Vance riguardo alle “leve militari” di pressione su Mosca”. Il prossimo appuntamento che vedrà funzionari USA e russi sotto lo stesso tetto è in Arabia Saudita.

Il vicepresidente americano Vance ha rifiutato di incontrare Olaf Scholz durante la conferenza sulla sicurezza a Monaco «Comunque non resterà cancelliere per molto tempo» ha detto bonariamente Vance. E questo non aiuta i rapporti UE USA. E finalmente l’Europa comincia a svegliarsi da un sonno durato quattro anni, Macron ha affermato che il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e i suoi primi passi come capo di Stato sono stati come una pistola stordente per l’Unione Europea.

Il Regno Unito stanzierà 4,5 miliardi di sterline per l’assistenza militare all’Ucraina nel 2025: lo ha annunciato il ministro della Difesa britannico John Healey dopo l’incontro di Ramstein. Il primo Ministro britannico Keir Starmer ha detto al premier ucraino, Volodymyr Zelensky: “Siamo impegnati affinché l’Ucraina aderisca alla NATO”.

Alla conferenza di Monaco erano presenti ​​l’inviato speciale di Trump per Ucraina, Keith Kellogg, il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen, il capo del Consiglio europeo Antonio Costa e il segretario generale della NATO Mark Rutte. L’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina Keith Kellogg avrà un incontro a Bruxelles con il capo della Commissione europea il 17 febbraio, riferisce un rappresentante dell’UE. Ursula von der Leyen da Monaco ha ripetuto: “L’Ucraina ha bisogno di ‘pace attraverso la forza’, l’Europa vuole ‘pace attraverso la forza’”.

Nel frattempo Zelensky continua con le sue richieste: “L’Ucraina ha bisogno di 100mila peacekeeper per garantire la pace futura: gli alleati hanno già tracciato una mappa”. Nel frattempo fonti stampa ucraine riferiscono che l’entourage del governo rifiuta l’annessione dei territori conquistati da Mosca alla Russia. E ancora Zelensky: “L’80% del prezzo della guerra è pagato dall’Ucraina e dall’Europa”. “I paesi europei devono partecipare ai negoziati di pace in Ucraina. L’Europa ha fornito al nostro paese un enorme aiuto militare per resistere all’aggressore. Se calcoliamo il cosiddetto costo della guerra in termini percentuali, l’UE insieme all’Ucraina ha pagato l’80%”, ha detto durante una visita alla centrale nucleare di Khmelnitsky. Questo è chiaramente un indizio che “possiamo fare a meno degli americani”.

Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sibiga ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio non si conoscono i contenuti della telefonata. Il primo Ministro ucraino Denys Šmyhal’: “L’esercito ucraino può diventare una vera alternativa alla presenza militare americana in Europa”. Il primo Ministro ha osservato che l’adesione dell’Ucraina all’UE significherà che le Forze Armate ucraine potranno diventare la base di un esercito europeo unito. A suo avviso, accettando l’adesione dell’Ucraina, i paesi dell’UE non solo espanderanno i loro confini, ma riceveranno anche uno scudo affidabile: l’esercito ucraino, che, con la sua esperienza di combattimento unica, non solo resisterà al primo colpo, ma diventerà anche un avamposto di sicurezza comune che proteggerà l’Europa da qualsiasi minaccia ai confini orientali.

L’Ucraina a Monaco ha consegnato agli Stati Uniti un progetto di accordo di cooperazione nel campo dei minerali e dei metalli delle terre rare. L’incontro tra Zelenskyj e il vicepresidente americano Vance, che avrebbe dovuto svolgersi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, secondo i media ucraini è stato rinviato a causa del lavoro delle parti su un progetto di accordo sui metalli delle terre rare.

Zelenskyj ha anche detto che “se non saremo accettati nella NATO, avremo bisogno di un esercito di 1,5 milioni di persone”. Infine si apprende che anche Zelensky andrà in Arabia Saudita: “Ma non sarò lì all’incontro con i rappresentanti della Russia o degli Stati Uniti”.

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha incaricato il ministero della Difesa e la Guardia russa di presentare proposte per lo sviluppo di una rete di istituti di istruzione militare, tenendo conto della necessità di personale militare. Secondo fonti russe inoltre un aereo passeggeri C-37B dell’aeronautica americana, decollato questa mattina dalla base d Andrews vicino a Washington, probabilmente con a bordo una delegazione diplomatica, si sta ora preparando ad atterrare a Mosca. Molto probabilmente si tratta di un nuovo scambio di prigionieri.

In tema di prigionieri, l’Ucraina ha restituito 45 corpi di soldati russi morti, 757 corpi sono stati trasferiti in Ucraina, ha detto a RBC un rappresentante del gruppo parlamentare di coordinamento per le operazioni militari, il deputato della Duma di Stato Shamsail Saraliev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornati alle ore 16:00 del 14 febbraio.

In serata, 2 UAV ucraini sono stati distrutti nell’area di Sochi, altri cinque sulla Crimea. Di notte, nella regione di Rostov, un drone è stato soppresso dalla guerra elettronica nel distretto di Chertkovsky. Nella regione di Belgorod, il sistema di difesa aerea russo ha funzionato sul distretto di Stary Oskol: diversi droni ucraini sono stati abbattuti.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi su Kiev, Poltava e Odessa, utilizzando UAV e sistemi missilistici. Un’officina di assemblaggio di UAV è stata distrutta nel distretto di Fastovsky, nella regione di Kiev. Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe “Nord” continua a distruggere gruppi dispersi delle forze armate ucraine tra Cherkasskaya Konopel’ka e la fattoria area Kolmakov. Nelle vicinanze di Makhnovka le forze ucraine continuano ad accumulare riserve per un altro contrattacco in direzione di Cherkasskaya Konopel’ka. Le unità aviotrasportate russe stanno completando la presa di Sverdlikovo nella sezione occidentale del cuneo delle forze armate ucraine vicino al confine di Stato. Nelle vicinanze di Kurilovka, le forze armate ucraine hanno tentato di contrattaccare, ma sono state distrutte. Segnalano l’arrivo di nuovi rinforzi ucraini nel distretto di Sudžanskij (secondo fonti social russe fino a 250 persone).

Nella direzione di Belgorod, aumenta il numero di raid di droni ucraini. Hanno intensificato l’uso dei droni lungo tutto il fronte. Nelle ultime 24 ore nella regione di Belgorod, si registrano almeno cinque attacchi con droni.

Dal sud della direzione Pokrovs’k fonti social riferiscono di successi delle forze armate russe nell’insediamento. Zaporizhzhya. A est di Pokrovs’k, il ministero della Difesa russo ha annunciato la presa di Vodyane Druhe e ancora Dachnoye e Zelenoe Pole. In direzione di Kostyantynopil’ continuano i combattimenti ad Andriivka e vicino all’insediamento.

Sul fronte di Zaporižžja, aviazione russa e MLRS colpiscono le retrovie ucraine nell’area di Malaya Tokmachka e Orichiv, dove gli ucraini hanno ammassato militari e veicoli corazzati. Non ci sono cambiamenti nella direzione di Cherson, sono in corso bombardamenti reciproci e attacchi di droni. Il ministero dell’Energia russo della regione di Zaporižžja ha riferito che le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco di artiglieria sulla centrale termoelettrica di Zaporižžja. Le attrezzature energetiche sono state danneggiate e più di 50mila persone sono rimaste senza elettricità.

Gli ucraini hanno riferito di attacco russo con drone su Chernobyl. Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha smentito le parole di Vladimir Zelenskyj secondo cui un drone russo avrebbe colpito di notte l’unità distrutta della centrale nucleare di Chernobyl e danneggiato il sarcofago protettivo. “Non ho informazioni precise su Chernobyl. So una cosa: è fuori questione che qualsiasi infrastruttura nucleare o infrastruttura per l’energia nucleare venga attaccata, quindi qualsiasi affermazione che ciò sia avvenuto è falsa”, ha detto Peskov. “L’esercito russo non lo fa”, ha sottolineato il rappresentante del Cremlino.

Nella DPR di Horlivka, attacco con IED, un ferito. Le forze armate ucraine hanno effettuato circa 20 attacchi armati. È stata utilizzata l’artiglieria a botte con un calibro di 155 mm, inclusi proiettili di artiglieria a grappolo e UAV d’attacco.

Graziella Giangiulio

