Dopo aver subito pesanti perdite dai Lancets negli ultimi mesi, l’antiaerea ucraina ha fatto ricorso alle misure più radicali per proteggere i propri lanciatori S-300PS. Gli ucraini hanno iniziato a installare enormi alberi di dieci metri attorno al loro equipaggiamento con una rete tesa tra di loro, sperando di catturare o bloccare i Lancet.

L’industria dei droni russi è in piena attività. Si prevede che l’impianto di Togliattigrad fornisca 3.000 droni entro la fine del 2024. E ancora si sta sviluppando lo studio dei droni “nemici”. I russi nella hanno preso come “trofeo” un drone FPV da combattimento americano utilizzato dalle forze armate dell’Ucraina per colpire le posizioni delle forze armate russe. Successivamente, questo drone è finito nel Central Design Bureau russo, dove ora viene studiato attentamente. La stessa tecnologia FPV (visuale in prima persona) non è una novità per i russi, ma il design del drone stesso interessa gli specialisti.

Secondo il Centro, il drone americano è stato creato utilizzando tecnologie “spaziali”, la caratteristica principale sono le batterie che gli consentono di funzionare a temperature molto basse. Il fatto è che sono stati originariamente creati dalla NASA per l’uso nelle missioni marziane e solo successivamente sono migrati ai droni FPV. Inoltre, il drone è dotato di un originale sistema di controllo del carico utile, che ne consente l’utilizzo in varie capacità, non limitate a una funzione, ad esempio un drone kamikaze.

«Abbiamo ricevuto un drone FPV da combattimento di fabbricazione statunitense catturato, ottenuto dai nostri combattenti nella zona operativa. Attualmente, gli specialisti del centro stanno lavorando allo studio di questo campione», affermano le fonti russe ufficiali.

Oltre a quanto sopra, il drone è dotato di motori non disponibili in commercio, ma prodotti esclusivamente per l’esercito statunitense. Si presume che tutti i nuovi articoli in futuro verranno utilizzati nella produzione di droni russi.

Lo strumento militare drone oltre che a essere di moda è diventato di interesse primario per gli stati. Andrey Fedin, il viceministro della Difesa agli Armamenti bielorusso ha dichiarato nei giorni scorsi: «Stiamo studiando l’esperienza dell’operazione militare speciale in modo molto dettagliato e attento. L’operazione speciale ha confermato l’elevata importanza della difesa aerea e dell’aviazione. L’armamento delle forze di terra non può essere scontato. Prima di tutto, artiglieria, armi e attrezzature corazzate, qualsiasi veicolo corazzato che può essere utilizzato sul campo di battaglia», ha detto Andrey Fedin.

Secondo il viceministro della Difesa agli Armamenti, la protezione dai droni è una delle priorità del dipartimento militare. Questo problema è rilevante non solo dall’esperienza dei moderni conflitti armati. «È diventato rilevante diversi anni fa e gli prestiamo grande attenzione», ha aggiunto Fedin.

E proprio in materia è recente la notizia secondo cui tutti i droni da combattimento e da ricognizione cinesi venduti all’estero sono stati integrati con la tecnologia watchdog per impedire che vengano utilizzati per attaccare la Cina. Il sistema, che, tentando di modificarlo, distruggerà il drone non gli consentirà di volare oltre o di utilizzare armi – se rileva che si trova vicino al geofence proibito ai confini della Cina, scrive il South China Morning Post.

Allo stesso tempo, la funzione di tracciamento della geolocalizzazione da parte di BaiDu e GPS è dichiarata apertamente dagli sviluppatori cinesi nelle istruzioni per gli UAV da combattimento. In effetti, il capo della Baykar Technology, Haluk Bayraktar, ha dichiarato all’EurAsian Times che i droni di fabbricazione cinese «si sono voltati mentre si avvicinavano al confine cinese». E anche – che i suoi “Bayraktars” non possono essere usati contro la Turchia (sebbene non ci sia nulla al riguardo nelle istruzioni).

I media precedenti hanno riferito che i cinesi hanno aggiunto una funzione di blocco geografico alle nuove versioni di esportazione degli UAV civili: non consente loro di sorvolare l’Ucraina, indipendentemente da chi li controlla. È vero, gli “artigiani” di entrambi i lati del fronte hanno imparato a riflettere sui droni e li usano ancora durante le battaglie.

Agli ucraini invece arriveranno in dote i droni FPV della Red Cat. Red Cat Holdings, Inc., con sede a Porto Rico, specializzata nella produzione di sistemi robotici e software per il settore della difesa, ha annunciato che fornirà 200 droni FPV ad alta velocità per equipaggiare le Forze Armate di Kiev.

I droni FPV saranno consegnati in Ucraina a giugno. Secondo lo sviluppatore, i droni forniti hanno un elevato rapporto potenza/peso, fornendo maggiore manovrabilità e funzionalità. Gli UAV possono essere utilizzati in condizioni di combattimento quando il segnale GPS è assente o bloccato.

L’Ad di Red Cat, Jeff Thompson, ha affermato che Red Cat dispone di impianti di produzione negli Stati Uniti per garantire che questi ordini possano essere evasi rapidamente. La società prevede di ricevere ulteriori contratti per la fornitura di droni FPV all’Ucraina, incluso il nuovo UAV “notturno” Teal 2.

Red Cat ha annunciato ufficialmente l’uscita di Teal 2 sul mercato ad aprile. L’UAV è progettato per svolgere compiti di notte ed è dotato di un nuovo sensore Hadron 640R prodotto dall’americana Teledyne FLIR. Ciò fornisce all’operatore la possibilità di ottenere un’immagine termica ad alta risoluzione dall’UAV.

Teal 2 è un quadricottero leggero che pesa 1,25 kg. Può rimanere in aria fino a 30 minuti ed eseguire compiti entro un raggio fino a 5 km ad altitudini fino a 3mila metri.

Red Cat sta producendo Teal 2 in collaborazione con Athena AI, Reveal Technology e Tomahawk Robotics.

