UKRAINERUSSIAWAR. Europa divisa alla questione ucraina Kiev ha chiesto alti 70 miliardi. Putin: raggiungeremo gli obiettivi dell’operazione speciale 

La Cina ha confermato di essere in contatto con la Russia e gli Stati Uniti in merito a un possibile primo incontro trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, Bloomberg. L’incontro potrebbe tenersi durante il vertice APEC a Shenzhen, in Cina, il 18-19 novembre. Ricordiamo che anche la Cina s è offerta più volte di essere mediatore nella questione ucraina.

Il Kazakistan è pronto a riprendere le spedizioni di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba — sospese da maggio — e resta in attesa di una risposta dalla Federazione Russa, ha annunciato il Ministro dell’Energia del Paese. L’interruzione è avvenuta a seguito di bombardamenti ucraini alla infrastruttura

Incontro tra delegazioni di numerosi Paesi europei per discutere della ricostruzione e dello sviluppo dell’Ucraina nel dopoguerra. Tra i partecipanti Ucraina, Germania, Francia e Regno Unito, oltre a rappresentanti di Stati Uniti, NATO e Banca Mondiale. Secondo Politico, inoltrel’UE sta cercando di coinvolgere Canada, Regno Unito, Giappone e Norvegia per fornire ulteriori finanziamenti all’Ucraina; lo riporta Politico, citando funzionari dell’UE. Kiev ha richiesto 70 miliardi di euro aggiuntivi per il 2027, che si sommano al pacchetto di prestiti europei da 90 miliardi di euro già concordato. Bruxelles spera di coprire una parte di questi costi grazie al contributo dei propri partner, l’incontro si è concluso senza alcun progresso verso. Nel frattempo è stato fissato l’autunno 2027 l’abbandono graduale UE del gas naturale russo, a dirlo il Ministro degli Esteri ungherese Anita Orbán. Alla luce di ciò, l’Ungheria si sta preparando all’eventualità di interrompere completamente gli acquisti di gas dalla Russia e continua a ridurre le importazioni di petrolio russo.

Sulla scia dell’UE, la Svizzera ha rimosso Alisher Usmanov e Mikhail Fridman dalla propria lista di sanzioni ha applico però le proprie liste di sanzioni anti-russe, aggiungendo 254 tra individui, aziende e organizzazioni, secondo quanto si legge in una nota pubblicata sul sito web del governo svizzero. I soggetti appena inseriti sono ora soggetti al congelamento dei beni e al divieto di ricevere fondi.

L’economia ucraina nel frattempo continua a contrarsi: nel terzo trimestre del 2026 il PIL è calato, secondo quanto reso noto dal Servizio Statistico di Stato. -0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. -0,5% rispetto al secondo trimestre del 2026, al netto delle variazioni stagionali.

Il 4 novembre Volodyyr Zelensky si è recato in Spagna dove ha dichiarato: “A Madrid ci attendono incontri e negoziati importanti”. La priorità assoluta è il rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina, la protezione della nostra popolazione e lo sviluppo della cooperazione e della produzione nel settore della difesa. “Sono previsti contatti con la parte americana anche nei prossimi giorni.”

Registrate Proteste a Kiev a causa di prolungate interruzioni di corrente: secondo i canali social locali, i residenti del quartiere Akademmistechko hanno bloccato una strada. Oleg Popenko, a capo dell’Unione dei consumatori di servizi pubblici in Ucraina, ritiene che le interruzioni di corrente dureranno dai tre ai cinque giorni, anche in presenza di temperature solo leggermente inferiori allo zero. “Una volta che la temperatura scenderà a -5°C, il consumo aumenterà a tal punto che l’elettricità potrebbe essere disponibile solo per intervalli da mezz’ora a un’ora alla volta”, sostiene. A Kiev, nella giornata del 5 novembre, secondo quanto riportato dai canali social locali, tutte le linee della metropolitana sono state bloccate e l’erogazione dell’acqua è stata interrotta a causa di un calo di tensione.

Continuano le indagini in Ucraina per corruzione e abuso di potere. Il NABU ha arrestato Volodymyr Tsenov, vice capo dipartimento della Polizia Nazionale “l funzionario appare con il nome in codice “Price” nelle registrazioni diffuse dall’agenzia. Si sostiene che Tsenov fosse responsabile di fornire copertura da parte della polizia alle attività di call center fraudolenti”.

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa ha tenuto, durante la sessione plenaria della Settimana Internazionale “Popoli della Russia” n discorso di cui portiamo a seguire i punti principali: “La coesione di tutti i popoli della Russia ha sempre svolto, e continua a svolgere, un ruolo fondamentale; L’ambito delle relazioni interetniche è estremamente delicato; ogni tentativo di fomentare discordia deve essere stroncato sul nascere; Nel corso dei secoli, i popoli della Russia si sono intrecciati culturalmente; La diversità della Russia rappresenta una fonte di immensa forza, un vantaggio e un grande potenziale; La Federazione Russa raggiungerà certamente gli obiettivi prefissati; Rappresentanti di oltre cento gruppi etnici russi sono stati insigniti di alte onorificenze statali per il coraggio e l’eroismo dimostrati durante l’Operazione Militare Speciale. È molto importante che le persone in molti paesi vedano che la Russia non ha mai minacciato nessuno e non minaccia nessuno, ha affermato Putin. Il Presidente ha espresso l’auspicio che i rappresentanti stranieri non cerchino lo scontro con Mosca”.

In materia di politica estera Dmitriev e Lantratova rappresenteranno la Federazione Russa in un incontro con Melania Trump lo ha dichiarato l portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, confermando che alla delegazione russa sono stati rilasciati i visti. Peskov ha definito assurde le affermazioni secondo cui hacker filo-russi sarebbero dietro gli attacchi ai sistemi di refrigerazione nei supermercati europei.

E ancora ha detto “Il carburante diesel spedito nell’ambito di un accordo con gli Stati Uniti troverà certamente un acquirente. Ha preferito non commentare se l’accordo sul diesel con gli Stati Uniti sia saltato, sottolineando che i dettagli commerciali non possono essere resi pubblici”. E ancora, “La Russia non accetterà mai alcuna limitazione al proprio potere di veto nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU”, ha dichiarato Kirill Logvinov, direttore del Dipartimento per le organizzazioni internazionali presso il Ministero degli Esteri russo. Secondo lui, questo diritto non è un privilegio, bensì un onere che comporta una responsabilità particolare.

Il 5 novembre Putin ha posto le attività russe del gruppo del tabacco JTI sotto la gestione temporanea della società per azioni “Industrial Assets”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 5 novembre. Washington prosegue i preparativi per i negoziati trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, previsti per il 10-11 novembre ad Abu Dhabi. La delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinskij, mentre la parte americana sarà rappresentata da Steve Witkoff e Jared Kushner. I rappresentanti europei non sono stati inclusi nei colloqui, sebbene gli americani stiano conducendo consultazioni separate con loro a Bruxelles.

Durante la notte, le forze ucraine hanno riferito di un attacco contro una raffineria di petrolio e un centro logistico a Rjazan’, diffondendo filmati forniti dai residenti locali. In Crimea e a Sebastopoli permangono restrizioni nella fornitura di energia elettrica, dovute a danni alle infrastrutture energetiche situate al di fuori della penisola. A Sebastopoli, il piano di razionamento dell’elettricità precedentemente stabilito non viene rispettato e le vacanze scolastiche sono state prolungate fino al 9 novembre. Problemi significativi nell’erogazione di energia elettrica vengono segnalati anche nelle regioni di Cherson e Zaporižžja.

Nel corso della serata del 4 novembre e durante la notte del 5 novembre, le forze armate russe hanno continuato a condurre attacchi contro obiettivi in ​​Ucraina. A Kiev è scattato l’allarme aereo e sono state segnalate esplosioni. Esplosioni sono state registrate anche a Dnipropetrovs’k. Un vasto incendio è divampato a Sofiivska Borščahivka, vicino a Kiev; Le immagini mostrano una centrale di cogenerazione (CHP) distrutta.

Le conseguenze degli attacchi alle infrastrutture energetiche continuano a farsi sentire in tutta l’Ucraina. Secondo fonti social vicino all’Ucraina, impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica hanno subito danni nelle regioni di Kiev, Žytomyr, Kirovohrad, Ternopil’, Volinia e Odessa. Nel distretto di Kovel’, nella regione di Volinia, l’erogazione di energia elettrica a un numero significativo di utenze ha subito interruzioni. Nella regione di Žytomyr, gli impianti energetici sono stati danneggiati nei distretti di Žytomyr, Korosten’ e Zvjahel’.

A Kiev, le restrizioni alla fornitura di energia elettrica sono rimaste in vigore in seguito ai danni subiti da un nodo energetico regionale. Il servizio di tram e filobus è stato temporaneamente sospeso, con l’impiego di autobus aggiuntivi per coprire i percorsi. Anche l’erogazione dell’acqua ha subito interruzioni.

Nella regione di Brjansk, Russia, un drone ucraino è esploso sopra un minibus civile lungo l’autostrada federale Brjansk–Novozybkov, nei pressi di Vygoniči. Un passeggero è rimasto ferito da schegge. Gli ucraini hanno anche attaccato il distretto Klimovskij, nella regione di Brjansk. Nell’insediamento di Klimovo, due uomini sono stati feriti da schegge e un negozio ha subito danni. Vicino al villaggio di Mogilivci, un drone ha colpito un veicolo civile, ferendo altre due persone. A Sačkoviči, un’abitazione privata e un’autovettura sono state danneggiate.

Nella città di Sudža, nella regione di Kursk, Russia, un uomo ha riportato ferite da schegge in seguito all’attacco di un drone ucraino

Sul fronte di Sumy, le forze russe hanno riferito del proseguimento delle operazioni offensive nelle vicinanze di Khotin”. Nel distretto di Šostka, i russi anno impiegato artiglieria e sistemi lanciafiamme pesanti “Solncepek” contro le posizioni delle AFU.

Nella regione di Belgorod, Russia, un drone ucraino ha attaccato un minibus civile vicino al villaggio di Soldatskoye, nel distretto di Rakityansky. Tre morti tra cui un bambino. Nel distretto di Krasnoyaruzhsky, si registrano due morti da attacco di droni. È stato inoltre segnalato il decesso di un uomo nel villaggio di Voznesenovka, nel distretto di Shebekinsky, a seguito di un attacco contro un camion. Nel distretto di Grayvoronsky, un uomo e una donna sono rimasti feriti dopo che il loro veicolo è stato colpito nel villaggio di Dobroye. A Novostroyevka-Pervaya, due donne sono rimaste ferite. Nel distretto di Shebekinsky, si registrano feriti tra i residenti di Novaya Tavolzhanka, Rzhevka, Nizhneye Berezovo-Vtoroye e Arkhangelskoye. Ulteriori vittime sono state segnalate a Kazinka (distretto di Valuysky), Striguny (distretto di Borisovsky) e Soldatskoye (distretto di Rakityansky).

Sul fronte di Charkiv, le forze russe riportano che le loro unità d’assalto sono avanzate attraverso le fasce boschive vicino ad Alisivka. Nei settori di Vovčans’k e Velykyi Burluk, proseguono intensi combattimenti nei pressi di Prykolotne, Harbuzivka e Shevchenkove Pershe. Si segnala un’avanzata delle unità russe vicino a Buhaivka.

In direzione di Liman, ile forze russe hanno colpito le posizioni delle AFU vicino a Bohorodychne, Krymok e Raihorodok.

In direzione di Družkivka, sono stati effettuati attacchi contro formazioni delle AFU nei pressi di Družkivka, Kindrativka e Starodubivka.

A Horlivka un drone ucraino contro un autobus di linea. Due civili sono rimasti feriti.

Nel Lugansk, è stato riferito che due civili sono stati uccisi e altri cinque sono rimasti feriti a seguito di attacchi ucraini.

Graziella Giangiulio

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