UKRAINERUSSIAWAR. Estonia: 20miliardi di euro dal fondo Ue per l’Ucraina. Orban: l’Ucraina non sta vincendo. A Kiev i russi colpiscono edifici GUR. Ucraini attaccano Donetsk.

Prima della riunione informale dei ministri della Difesa dell’UE, che durerà fino al 31 agosto a Toledo, in Spagna, il ministro della Difesa dell’Estonia Hanno Pevkur ha rivelato le principali iniziative legate al sostegno dell’Ucraina: consegna nel più breve tempo possibile di un milione di proiettili da 155 mm; addestrare fino a 6.000 soldati al mese; stanziamento di 20 miliardi di euro dal fondo Ue; adesione dei paesi dell’UE all’iniziativa Estonia/Lussemburgo per creare una coalizione militare informatica.

Si tratta di un’iniziativa tesa a rafforzare le capacità dell’Ucraina nel campo dell’IT e della sicurezza informatica per i paesi che, per determinati motivi, non possono fornire armi all’Ucraina.

Inoltre, i ministri della Difesa intendono discutere della situazione nella regione del Sahel per sviluppare un approccio unificato dell’UE, e poi, si terrà insieme ai vertici dei ministeri degli Esteri, una discussione sulla situazione in Niger e una discussione sulle possibili soluzioni chiamata “formula di pace” in Ucraina.

Tucker Carlson, ex volto di Fox News, ha chiesto al primo Ministro ungherese Orban: «Negli Stati Uniti si ritiene che l’Ucraina stia vincendo questa guerra. Questo non sembra vero…» E Orban ha risposto: «È una bugia! Questo non è solo un malinteso, è una bugia. Questo è impossibile! Tutti coloro che sono coinvolti in politica, capiscono la logica, i numeri, i dati, sanno che questo è impossibile. Questa è una tragedia per l’Ucraina. Finiranno i soldati prima della Russia. Ciò che alla fine conterà saranno gli “uomini sul terreno”. E i russi sono molto più numerosi». Il giornalista ha poi chiesto: «Ad un certo punto avranno bisogno di più persone, avranno bisogno di più soldati. Da dove verranno?» e Orban: «Questa è la domanda più pericolosa. Se un paese occidentale inviasse le sue truppe, ciò significherebbe una guerra diretta tra l’Occidente e la Russia. E ci ritroveremo immediatamente nella Terza guerra mondiale. Questo è un momento molto pericoloso».

Nella stessa intervista il premier ungherese ha parlato di gas dalla Russia e di South Stream: «L’Ungheria e la Serbia considereranno un attacco alla rotta di importazione del gas dalla Russia come un casus belli», ha detto Viktor Orban. Secondo lui, Budapest e Belgrado reagiranno immediatamente se ciò che è successo al Nord Stream dovesse succedere al South Stream.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto e ai bombardamenti.

Al mattino del 30 agosto, le forze aerospaziali russe hanno inferto un duro colpo a Kiev. Inizialmente con droni kamikaze, seguiti poi dai missili. Sono state danneggiate almeno sei installazioni militari delle forze armate ucraine, compreso uno degli edifici dei servizi ucraini.

Distruzione di imbarcazioni con forze speciali ucraine nel Mar Nero. Situazione aggiornata alle ore 17.00 del 30 agosto 2023. Dopo che, nella notte tra il 29 e il 30 agosto, gli aerei dell’aviazione navale della flotta russa del Mar Nero hanno sventato i tentativi delle forze armate ucraine di sbarcare a Capo Tarkhankut, i sopravvissuti sono rientrati a Vilkovo.

Il 30 mattina, i gruppi di sabotaggio ucraini sono nuovamente avanzati prima verso l’isola di Zmeiny, e poi verso le unità di produzione del gas (GDU). Tale interesse per la GDU è dovuto al fatto che i radar mobili o le apparecchiature di comunicazione possono essere facilmente posizionati su piattaforme abbandonate.

Tuttavia, le forze armate russe hanno rilevato attività ucraine vicino a installazioni offshore e hanno fatto decollare i caccia Su-30SM, hanno trovato una delle imbarcazioni ad alta velocità ucraine vicino alla Odesskaya GDU. Nel conflitto a fuoco successivo, l’imbarcazione ucraina è stata danneggiata.

Più tardi, intorno alle 13.20-13.30, bombardieri Su-24M dell’aviazione navale della flotta russa del Mar Nero hanno colpito con bombe a grappolo RBC-500 l’accumulo di imbarcazioni ucraine vicino all’isola di Zmeiny. Secondo alcuni rapporti, durante il raid è stato possibile distruggere tre barche nemiche contemporaneamente.

In totale, i piloti russi avrebbero colpito fino a sette imbarcazioni con personale ucraino al giorno. Si tratta di perdite abbastanza tangibili per le forze armate ucraine.

Tuttavia, nonostante gli scontri persiste l’interesse delle Forze Armate ucraine di inviare gruppi di sabotaggio in Crimea o le attività vicino agli impianti di produzione di gas, quindi per Mosca permane il problema di bloccare i tentativi ucraini in quest’area.

Per tutto il giorno, le forze armate ucraine hanno effettuato massicci attacchi con razzi e artiglieria sugli insediamenti e sulle infrastrutture civili della Repubblica popolare di Donetsk. Nel distretto Petrovsky di Donetsk, a seguito di molteplici colpi al centro commerciale Galaktika, otto persone sono rimaste ferite, una ragazza è stata ferita da schegge nel distretto di Kirovsky, sono stati danneggiati case e un edificio per uffici nel distretto di Kievsky.

Gli ucraini hanno lanciato due missili anti-radar AGM-88 HARM nel distretto di Voroshilovsky, uno dei quali ha colpito un grattacielo disabitato e il secondo è caduto vicino alla stazione ferroviaria, nessuno è rimasto ferito. Inoltre, le forze armate ucraine hanno sparato con l’artiglieria contro la stazione ferroviaria di Yasinovataya e hanno lanciato un proiettile da un UAV sul territorio di un complesso agricolo locale: l’entità della distruzione e le informazioni sulle vittime sono attualmente in fase di definizione.

Gli ucraini hanno colpito il tratto di strada tra Dugouts e Makeevkam facendo una vittima. Un drone ha attaccato anche la colonia penale n. 5 a Gorlovka, ma non si hanno informazioni sulle conseguenze. A Svetlodarsk, a seguito dei bombardamenti con HIMARS MLRS, una scuola e una stazione di pompaggio sono state danneggiate, tre persone ferite.

Graziella Giangiulio