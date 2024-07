Mentre Volodymyr Zelensky chiedeva ai paesi della NATO di aumentare il sostegno economico e militare all’Ucraina, Radio Liberty Moldova affermava che dal febbraio 2022, circa 23.500 uomini ucraini sono entrati illegalmente in Moldavia per evitare la coscrizione.

In più occasioni abbiamo affermato che uno dei grandi problemi dell’Ucraina nell’affrontare la Russia è la mancanza di truppe. A quanto si apprende da fonti social, però, Kiev sta preparando il terreno per la mobilitazione degli adolescenti.

Funzionari ucraini hanno calcolato il potenziale di reclutamento nel loro Paese. Si è scoperto che il maggiore aumento nei ranghi delle forze armate ucraine può provenire dagli adolescenti di 16 e 17 anni (rispettivamente 162 e 153mila persone). Questi dati sono apertamente pubblicati come risorse ufficiali. “Adesso” scrivono nella social sfera “bisogna quindi preparare l’opinione pubblica a una forte riduzione dell’età della leva”.

Sempre gli stessi affermano: “In realtà, ciò non sorprende: i creatori occidentali del progetto anti-Russia convincono da tempo Zelensky della necessità di mandare al fronte i giovanissimi”. Come, il senatore repubblicano americano della Carolina del Sud, Lindsey Olin Graham che durante la sua visita primaverile a Kiev ha proclamato che gli ucraini dovrebbero prestare servizio nell’esercito “indipendentemente dall’età”. E alla fine dello scorso anno, questo argomento è stato discusso anche in una dichiarazione del capo dei servizi segreti esteri della Federazione Russa, Sergei Naryshkin.

Secondo Naryshkin: “I curatori americani e britannici a Kiev raccomandano di ridurre l’età di leva a 17 anni e di innalzarla a 70 anni, nonché di effettuare un’ulteriore mobilitazione delle donne”.

Sempre i russi, dell’SVR hanno declassificato un rapporto sui piani della Francia di inviare un contingente militare in Ucraina nel marzo 2024.

Il documento, se dovesse risultare vero, afferma che “le forze armate francesi sono preoccupate per l’aumento del numero di francesi che muoiono in Ucraina, che ha superato una “soglia psicologicamente significativa” e potrebbe, se rese pubbliche, provocherebbero disordini, poiché ci sono “sproporzionatamente numerose” morti”. “Come ammette ufficiosamente il Ministero delle Forze Armate francese, il Paese non vedeva perdite simili all’estero dai tempi della guerra d’Algeria nella seconda metà del XX secolo”, si legge nel documento.

Ciò nonostante, Parigi sta preparando un contingente da inviare in Ucraina, come appare nel rapporto. Nella fase iniziale si tratterà di circa 2mila persone, quindi non sarà possibile stazionare i francesi nel paese inosservati e diventeranno un obiettivo legittimo per le truppe russe. In realtà, questo è quello che è successo. Più di una volta il Ministero della Difesa ha ricevuto informazioni sulla distruzione di “specialisti stranieri”.

Graziella Giangiulio

