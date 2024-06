UKRAINERUSSIAWAR. Erdogan e Putin parleranno di pace alla SCO di Astana. I russi colpiscono la struttura energetica di Kiev. Gli Ucraini quella petrolifera russa

A quanto sta emergendo, il prossimo Segretario Generale della Nato sarà l’attuale primo Ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, come prossimo Segretario generale della NATO. L’attuale segretario generale, Jens Stoltenberg, lascerà l’incarico il 1° ottobre 2024. Rutte pochi giorni fa ha fatto una serie di dichiarazioni che possono essere sintetizzate così: bisogna trovare un modus vivendi con la Russia. La notizia è stata ripresa da numerosi media occidentali, sottolineando l’altissima probabilità di una simile nomina. Anche lo stesso Stoltenberg ha chiamato Rutte è un “candidato forte”.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prevede di intrattenere colloqui con il presidente russo Vladimir Putin a margine del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai che si terrà ad Astana in Kazakistan dal 3 al 4 luglio e in cui si discuterà del conflitto ucraino, dell’agenda bilaterale e della costruzione di un hub del gas in Turchia, secondo la televisione turca Habeturk.

Secondo il media rumeno g4media, il Consiglio Supremo di Difesa della Romania contrariamente alla posizione dei militari, ha deciso di trasferire uno dei due sistemi missilistici Patriot pronti al combattimento a Kiev: “In considerazione del significativo deterioramento della situazione della sicurezza in Ucraina causato dai persistenti e massicci attacchi russi contro i civili e le infrastrutture civili, soprattutto energetiche, e delle conseguenze regionali di questa situazione, anche per la sicurezza della Romania, i membri del Consiglio di Sicurezza, in stretto coordinamento con gli alleati, ha deciso di trasferire il sistema Patriot in Ucraina”.

“Questo trasferimento è subordinato alla condizione che il nostro Paese continui i negoziati con gli alleati, in particolare con il partner strategico americano, al fine di ottenere un sistema simile o equivalente che soddisfi le esigenze di garantire la protezione dello spazio aereo nazionale, modernizzare l’esercito rumeno e garantire l’interoperabilità con il sistema NATO, nonché l’individuazione di una soluzione temporanea per coprire la vulnerabilità operativa così creata”, riporta il media rumeno.

Stando poi al Financial Times, l’amministrazione Biden ha interrotto tutte le forniture di batterie e missili guidati antiaerei per i sistemi di difesa aerea Patriot non destinati all’Ucraina al fine di garantire le forniture alle forze armate ucraine “fino a quando le loro esigenze di difesa non saranno soddisfatte”.

Missili e artiglieria contraerea servono per coprire gli obiettivi energetici che vengono presi di mira da entrambe le parti; infatti nel suo rapporto quotidiano, il ministero della Difesa russo, afferma: “In risposta ai tentativi del governo di Kiev di danneggiare gli impianti energetici russi, le Forze Armate della Federazione Russa hanno lanciato un attacco di gruppo con armi lanciate dall’aria a lungo raggio ad alta precisione e veicoli aerei senza pilota contro le strutture energetiche ucraine, strutture che garantiscono la produzione di armi e attrezzature militari per le forze armate ucraine. Gli obiettivi dell’attacco sono stati raggiunti. Tutti i bersagli designati vengono colpiti”.

E le fonti social ucraine e russe riportato che la scorsa notte i geran hanno colpito obiettivi energetici ucraini. Ukrenergo ha dichiarato che a causa di un attacco di droni russi, le attrezzature delle centrali elettriche nelle regioni di Kiev, Vinnitsa, Dnepropetrovsk e Donetsk sono state danneggiate.

A parti inverse, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 74 aerei senza pilota ucraini e colpito 21 sistemi missilistici a lancio multiplo HIMARS di fabbricazione statunitense.

Le forze ucraine hanno infatti effettuato un altro attacco alle infrastrutture petrolifere russe. Secondo il ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato circa 15 droni ucraini in sei regioni, ma alcuni UAV sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi.

Nella Repubblica di Adighezia si è verificato un incidente sul territorio del deposito petrolifero Lukoil-Yugnefteprodukt nel villaggio di Enem, provocando un incendio nell’impianto. Alle 6 del mattino i servizi di emergenza hanno spento l’incendio, che ha coperto un’area di circa quattrocento metri quadrati.

Nella regione di Tambov, i droni hanno attaccato il deposito petrolifero Platonovskaya nell’omonimo villaggio. L’incendio è ancora in fase di spegnimento, con il coinvolgimento di tutti i servizi di emergenza regionali.

Nella regione di Krasnodar, è stata colpita la città di Slavyansk-on-Kuban, dove un drone ucraino si è schiantato contro un edificio residenziale. Il probabile obiettivo era la raffineria di Slavyansk ECO, una delle più grandi imprese della regione, già attaccata in precedenza.

Ed ecco la linea del fronte russo ucraino il 20 giugno 2024 alle ore 15.00.

In direzione di Kharkov, i combattimenti continuano a Volchansk. Gli ucraini stanno cercando di evacuare i feriti e di trasferire le riserve sotto il fuoco dell’artiglieria russa. Per la seconda giornata i contrattacchi ucraini si sono attenuati. Tuttavia, fonti social, riportano che siano arrivate unità d’assalto ucraine composte da ex prigionieri di guerra. Nella zona di Liptsy, Kiev sta rafforzando le sue forze.

Sul fronte Svatovo – Kupyansk, gli ucraini si aspettano che l’esercito russo attacchi a Borovaya.

Nella zona di Toretsk, a sud di Bakhmut, le forze armate russe sono avanzate dall’ex checkpoint di entrata-uscita “Mayorsk” fino alla periferia orientale dell’insediamento di Pivnichnoye – Kirovo, occupando una stazione di pompaggio e una sezione della ferrovia fino a una profondità di 2 km. Viene anche riferito dell’avanzata delle nostre truppe verso l’insediamento di Nyu-York – Novgorodskoye.

Sul fronte di Zaporozhye la situazione non è cambiata in modo significativo. Gli ucraini usano l’artiglieria e attaccano i russi con i droni.

Nella direzione di Kherson la situazione non è cambiata. Si notano le azioni di piccoli gruppi di fanteria di entrambe le parti. Le forze ucraine utilizzano droni Fpv per gli attacchi.

La regione russa di Belgorod è stata sottoposta a bombardamenti estremamente frequenti nell’ultimo giorno. Sette civili sono rimasti feriti a Shebekino, Grayvoron e Beryozovka.

Anche nella regione russa di Kursk è stata osservata un’elevata intensità di attacchi. L’insediamento di Tyotkino è stato ripetutamente attaccato, così come Novy Put, Yelizvetovka, Otruba nel distretto di Glushkovsky, Uspenovka e il villaggio di Gordeyevka nel distretto di Korenevskij, Nikolayevo-Daryino, Gornal e Oleshnya nel distretto di Suzhansky. Un razzo ucraino è stato abbattuto sul distretto di Medvensky.

La contraerea russa ha abbattuto trentasette droni ucraini con armi leggere e attrezzature per la guerra elettronica nelle zone di confine.

Nel territorio di Krasnodar è stata attaccata Slavyansk-on-Kuban, così come i villaggi di Enem ad Adygeya e Afipsky, dove gli UAV hanno colpito raffinerie di petrolio.

Nella direzione di Donetsk, le forze russe sono avanzate a ovest di Netailovo, e a Krasnohorivka continuano a prendere d’assalto le posizioni delle formazioni ucraine nel nord-est. Sul fianco settentrionale si combattono vicino a Karlove. Sulla sponda opposta, le forze armate russe sono avanzate verso l’ex insediamento di dacie. Il consolidamento di quest’area consentirà loro di prendere le parti settentrionali e centrali di Karlove sotto il supporto del fuoco per assistere le squadre d’assalto.

Le truppe russe sono riuscite a prendere piede anche alla periferia di Yasnobrodivka, gli ucraini stanno attaccando a nord-ovest verso Skuchne con pesanti perdite.

Nel sud continuano i combattimenti nella parte centrale di Krasnohorivka. Da est, le truppe russe sfondano le difese nemiche lungo via Nakhimov e la riva del fiume Lozova, formando un “semi-calderone” per le unità ucraine che si difendono nel settore privato e sul territorio del Parco Shevchenko.

A Maksymilianivka, le forze armate russe sono entrate nella periferia orientale e sono in corso combattimenti anche nelle piantagioni forestali a sud-est dell’insediamento. Allo stesso tempo, il nemico mantiene ancora la periferia nordoccidentale che si fonde con Heorhiivka.

