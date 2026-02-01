UKRAINERUSSIAWAR. Entra in vigore la tregua energetica diminuiscono gli attacchi in profondità

E mentre gli Stati Uniti invitano per l’ennesima volta Kiev e Mosca a sedersi a un tavolo, la presunta tregua energetica tra Ucraina e Russia è entrata in vigore il 30 gennaio, dopo i negoziati ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le previsioni del tempo in Ucraina prevedono forti gelate, previste proprio alla fine della “tregua energetica” confermata dai russi fino al 1° febbraio.

Secondo il Centro metereologico ucraino, la temperatura massima prevista è di -27 gradi Celsius tra l’1 e il 3 febbraio. A Kiev, le temperature massime raggiungeranno i -24 gradi di notte.

A testimonianza di qualcosa in atto novità arrivano dalla Russia il 29 gennaio nel pomeriggio; quando sono state registrate comunicazioni da una base aerea sconosciuta al comando e controllo strategico di Mosca (sulla frequenza: 4632 kHz), il che suggerisce che si siano verificati i primi movimenti di aviazione strategica negli ultimi 3 giorni.

L’utilizzo del droni russi Geran-2 rimane piuttosto basso. Durante la notte, si sono verificati attacchi contro obiettivi a Kryvyj Rih, Synel’nykove, Yuriivka, Khorosheve, Mykolaivka e Vasyl’kivka nell’Oblast’ di Dnipropetrovsk, a Zaporižžja e Vilnjansk nell’Oblast’ di Zaporižžja, a Slov”jans’k e Kramators’k nell’Oblast’ di Donetsk e a Kyrykivka nell’Oblast’ di Sumy. Anche la città di Cherson e le aree circostanti sono state sottoposte a un intenso bombardamento di artiglieria e MLRS.

Un missile balistico russo Iskander-M ha colpito un obiettivo sconosciuto vicino alla città di Charkiv.

Le bombe plananti KAB russe continuano a colpire pesantemente obiettivi nelle aree di Kostyantynivka, Druzhkivka e Dobropillya nell’Oblast’ di Donetsk, e Turnuvate, Zaliznychne, Kushuhum e Komyshuvakhha nell’Oblast’ di Zaporizhzhia. È interessante notare che non sono stati registrati attacchi KAB nelle Oblast’ di Sumy e Charkiv. I droni da ricognizione russi Gerbera hanno individuato obiettivi nelle Oblast’ di Rivne e Volinia.

Nelle 24 ore precedenti all’attacco russo non si sono verificati attacchi con droni a lungo raggio ucraini, il che è molto raro. Segno che la tregua ha avuto inizio se durerà non è dato a sapere. Le volte precedenti appena i russi hanno smesso di attaccare sono successi incidenti agli impianti nelle zone “grigie” ovvero di battaglia dove nessuno ha il controllo.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/