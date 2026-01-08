L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steven Witkoff, e il genero del leader americano, Jared Kushner, hanno partecipato alla riunione della coalizione dei volenterosi per fornire assistenza all’Ucraina che è iniziata il 6 gennaio a Parigi ed è terminata ieri. Witkoff ha annunciato la partecipazione della BlackRock alla ricostruzione postbellica dell’Ucraina

“Siamo molto vicini a un accordo sulla prosperità dell’Ucraina: le prospettive sono enormi: i negoziati sono durati ben 10 ore oggi”, afferma il rappresentante speciale di Trump, Steve Witkoff. Il ruolo degli Stati Uniti nell’attuazione delle garanzie di sicurezza europee per l’Ucraina non è chiaramente definito, riporta Politico. Washington si è rifiutata di firmare un documento sulla sua partecipazione al monitoraggio del cessate il fuoco. Il quotidiano ha anche definito “vaga” la versione finale del documento adottato in seguito alla riunione della “coalizione dei volenterosi”.

Volodymyr Zelensky, prima di partire per Parigi ha dichiarato: “Nel prossimo futuro, ci saranno nuove nomine e rotazioni tra i diplomatici ucraini”. Verrà inoltre nominato un nuovo vice capo del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina.

Secondo l’esperto militare russo Alexander Snegiryov: “Non escludo che una delle opzioni di Budanov per la sua nomina fosse quella di indebolire la posizione di Andrij Jermak”. “Dobbiamo distinguere tra le rotazioni del personale nella Direzione Centrale dell’Intelligence e, di conseguenza, le rotazioni del personale nel Servizio di Guardia di Frontiera Statale dell’Ucraina e nel Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, nonché la dichiarazione del Presidente sulla possibilità di riformare l’Ufficio Investigativo Statale. Se il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, il Servizio di Guardia di Frontiera Statale dell’Ucraina e l’Ufficio Investigativo Statale sono puramente legati alla corruzione, allora le rotazioni nella Direzione Centrale dell’Intelligence del Ministero della Difesa potrebbero avere due componenti. In primo luogo, è risaputo che Budanov avesse un conflitto con Jermak. Non escludo che una delle opzioni per la nomina di Budanov fosse quella di indebolire la posizione dell’ex capo dell’ufficio presidenziale”, ha affermato.

Al vertice di Parigi del 6 e 7 gennaio hanno partecipato delegazioni provenienti da 35 paesi, di cui 27 rappresentate da capi di Stato o di governo, nonché leader della NATO e dell’UE. Il nuovo capo dell’amministrazione presidenziale Budanov è arrivato al vertice di Parigi con Zelenskyy.

I partner propongono di schierare fino a 30.000 caschi blu, principalmente nelle regioni occidentali dell’Ucraina, riporta Le Monde. Secondo la proposta, Francia e Regno Unito fornirebbero la maggior parte delle forze di terra, mentre la Turchia sarebbe responsabile della sicurezza marittima nel Mar Nero. In questo scenario, gli Stati Uniti fornirebbero supporto logistico e di intelligence, nessuna conferma in merito.

La bozza di dichiarazione della Coalizione propone di annunciare che i paesi dell’UE e il Canada sono pronti a fornire all’Ucraina “impegni vincolanti” in caso di una futura invasione russa, riporta la BBC. Questi impegni potrebbero includere l’impiego di capacità militari, supporto logistico e di intelligence, iniziative diplomatiche e l’adozione di ulteriori sanzioni. I paesi della coalizione continueranno inoltre a fornire armi con il supporto degli Stati Uniti e monitoreranno il cessate il fuoco guidato dagli Stati Uniti. La bozza di garanzie non specifica se gli alleati occidentali combatteranno direttamente la Russia in caso di una nuova invasione o si limiteranno all’assistenza militare a Kiev. Questa dichiarazione sarà concordata oggi a Parigi.

Un centro di coordinamento per una “coalizione dei volenterosi” con la partecipazione di Stati Uniti e Ucraina sarà creato a Parigi fonte Sky News. I paesi dell’UE insisteranno sulla partecipazione della Russia alla discussione sulle garanzie di sicurezza per Kiev una volta raggiunto un accordo con gli Stati Uniti ha fatto sapere Bloomberg.

Ucraina, Francia e Regno Unito hanno firmato una dichiarazione sul dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina dopo la fine della guerra. L’esercito ucraino conterà 700.000 uomini dopo la fine della guerra e i partner occidentali si sono impegnati a sostenerlo, ha affermato Macron. “Oggi abbiamo compiuto progressi significativi fornendo garanzie affidabili per una pace duratura. Per la prima volta, questo dimostra un rapido riavvicinamento tra i paesi, compresi gli Stati Uniti”, ha affermato il presidente francese. Ciò sarà chiaramente presentato come un gesto di ampia portata e una concessione, dato che la discussione iniziale ha coinvolto circa 800.000 persone.

La delegazione ucraina del 7 gennaio ha visto la partecipazione di Budanov, Arakhamia, Umerov, Kyslytsya, Bevz e Gnatov e funzionari europei. Zelenskyy è partito per Cipro. I leader della “coalizione dei volenterosi” hanno adottato la Dichiarazione di Parigi sull’Ucraina, ha dichiarato Donald Tusk. Il primo Ministro polacco ha sottolineato che gli accordi sulle garanzie specifiche di ciascun Paese sono in fase di “bozza”.

L’Italia si è rifiutata di inviare truppe in Ucraina nell’ambito delle garanzie di sicurezza per Kiev, ha annunciato il primo Ministro Giorgia Meloni dopo la riunione della “coalizione dei volenterosi” a Parigi il 6 gennaio. La dichiarazione è stata pubblicata sul sito web del governo italiano. “Il Primo Ministro Meloni ha ribadito alcune posizioni di principio del governo italiano sulla questione delle garanzie, in particolare l’esclusione dell’impiego di truppe italiane sul terreno”, si legge nel comunicato stampa.

La Russia ha vietato definitivamente l’ingresso a 28 cittadini canadesi, ha annunciato il Ministero degli Esteri russo. Si precisa che le restrizioni si applicano ai cittadini che promuovono l’ideologia neonazista. Tra i soggetti a cui è stato vietato l’ingresso ci sono Robert Baines, membro della Canadian NATO Association, Viktoria Karpyak, membro del Consiglio di Amministrazione della Ukrainian National Foundation, e l’attore Andrew Kushnir.

L’inviato russo Kirill Dmitriev sulla Groenlandia: “La Groenlandia sembra decisa. L’UE continuerà a fare ciò che i vassalli sanno fare meglio: “monitorare la situazione” ed esemplificare i doppi standard. Il Canada è il prossimo?”

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 7 gennaio. Dalle 23:00 del 5 gennaio alle 23:00 del 6 gennaio, 169 droni ad ala fissa sono stati distrutti sul territorio russo, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Il giorno precedente, ne erano stati distrutti 150. Nove droni sono stati abbattuti la notte scorsa.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord continua le operazioni offensive nei distretti di Sumy e Krasnopil’s’kyi district.

Nella regione di Belgorod, un drone delle forze armate ucraine ha attaccato un deposito di petrolio nel distretto di Stary Oskol, incendiando diversi carri armati. A Grayvoron, un civile è rimasto ferito quando un drone FPV ha colpito un’auto.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in combattimenti contro gli ucraini vicino a Vovčans’k, impiegando TOS e aviazione. Successi tattici russi sono stati registrati nei pressi di Starytsya, nella foresta vicino a Lyman e nell’area di Milove-Khatnje. Nel settore di Lyptsi non sono stati segnalati cambiamenti significativi.

A Kupjans’k, i combattimenti continuano, con entrambe le parti impegnate nelle stesse aree della città. Un canale OSINT russo ha segnalato la presenza delle forze armate ucraine nei pressi del mercato centrale della città.

Lyman è fiancheggiata dalle forze russe, la fanteria avanza attraverso le foreste e gli ucraini mantengono una difesa organizzata. Il “combattimento con la bandiera” di ieri delle forze armate ucraine a Dibrova si è rivelato lettera morta; i combattimenti nei pressi del villaggio continuano.

Nell’area orientale dell’Oblast di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok sta respingendo ulteriori contrattacchi ucraini nei pressi di Huljajpole, mentre le forze russe stanno espandendo la loro testa di ponte sulla riva occidentale del fiume Haichur.

Nel settore di Orichiv del fronte di Zaporižžja, la Linea del Fronte rimane invariata. I combattimenti continuano per Prymors’ke, vicino a Luk’yanivs’ke, e Novoyakovlivka. Secondo un’altra fonte: “In direzione di Stepnohirs’k, le forze russe hanno continuato ad avanzare attraverso Prymors’ke e si stanno avvicinando al pieno controllo del villaggio.

A seguito di precedenti infiltrazioni da parte dei DRG, le forze russe sono riuscite a entrare e catturare la parte centrale di Prymors’ke, il che ha permesso loro di iniziare ad attaccare la parte orientale del villaggio da due direzioni. Le strade orientali sono state successivamente portate sotto il pieno controllo russo, insieme alle aree boschive circostanti.

Nel frattempo, i DRG hanno continuato a penetrare nella periferia settentrionale di Prymors’ke, che sembra essere stata per lo più abbandonata dall’Ucraina. È probabile che le forze ucraine stiano tentando di trasformare il nord di Prymors’ke in una kill zone con droni per impedire il consolidamento e l’accumulo russo in vista di futuri attacchi.

