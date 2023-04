UKRAINERUSSIAWAR. Ecco come i russi si preparano alla controffensiva ucraina

Il 30 marzo Denis Pushilin è stato nominato primo vice primo Ministro della DPR e Yevgeny Solntsev nominato primo Ministro, la “Nuova Russia” ha dunque ufficializzato i suoi governanti, tutto questo mentre è in corso ancora il conflitto ucraino – russo e il presidente ucraino mira a riprendere i territori persi e conquistati dai russi. In molti parlano di controffensiva primaverile ucraina e sulla social sfera se ne parla da settimane.

Secondo la social sfera russa le truppe russe si stanno preparando a respingere un’offensiva su larga scala delle forze armate ucraine dalle direzioni meridionali, utilizzando una strategia difensiva.

Molti funzionari ucraini si dichiarano pronti a lanciare un’offensiva. Le informazioni al riguardo in sulla social sfera sono molte, alcune conversazioni postate tra militari russi sono state confermate dall’esercito russo, direttamente coinvolto nell’”operazione speciale”nella DPR e nella direzione di Zaporozhizhia. Secondo loro, l’esercito ucraino ha concentrato una grande quantità di equipaggiamento e personale nell’area di Bachmut inoltre, c’è un’alta probabilità di un’offensiva delle forze armate ucraine nelle regioni di Kherson e ZaporozhiZhia.

Così, tre mesi dopo, l’esercito russo sta tornando al concetto su cui ha insistito l’ex comandante del raggruppamento di truppe nella zona del operazioni ucraine, Sergei Surovikin. Nel dicembre 2022, Valery Gerasimov, capo di stato maggiore delle forze armate della Federazione Russa, lo ha rimosso al suo posto e alla difesa è stata preferita un’offensiva su larga scala.

Anche il blogger Sergey Kolyasnikov, considerato l’oratore dei circoli patriottici militaristi russi, ha attirato l’attenzione su questo nel suo canale Telegram. «Il concetto di “difendere le nostre posizioni, ridurre l’esercito ucraino ed esaurire l’Occidente con azioni militari nel mezzo dell’Europa, costruendo contemporaneamente il nostro esercito per successive azioni attive in futuro» rispetto al concetto di «andiamo avanti con l’offensiva e sconfiggiamo subito il nemico, perché abbiamo già tutto quello che occorre per questo. Il concetto vincente è ovvio», scrive Kolyasnikov.

Vladimir Putin il 30 marzo ha firmato un decreto sulla coscrizione primaverile per il servizio militare. Dal 1 aprile al 15 luglio 2023, i cittadini russi dai 18 ai 27 anni che non sono nella riserva e soggetti a coscrizione per il servizio militare saranno richiamati, per un totale di 147mila persone. Nell’autunno del 2022, 120mila persone sono state chiamate al servizio militare e la scorsa primavera 134,5mila persone. In media, negli ultimi anni, ogni chiamata ha interessato circa 130mila persone. Di questi alcuni resteranno nelle fila dell’esercito. La nuova formazione militare prevede di trovare piloti per droni da mandare al fronte oltre che personale per logistica e artiglieria.

A aumentare la fiducia dei militari le parole del Ministro per gli Esteri cinese che ha parlato di un nuova alleanza e cooperazione nel settore della difesa. La Russia, secondo un account, «ha tutto: petrolio, gas, carbone, vasti terreni coltivabili e modernizzazione della tecnologia militare sovietica e logistica che porta in Europa e nell’Atlantico. In cambio, la Russia potrebbe ricevere investimenti e High-Tech, non i più rilevanti, ma almeno alcuni: l’Occidente non ha dato praticamente nulla».

Non solo 500.000 soldati e le 50.000 membri delle forze speciali di Kim Jong-un sono pronti a combattere in Ucraina per la Russia, se la Cina lo consentirà. Secondo corrispondenti militari con riferimento alla leadership della Korea War Veterans Organization, “50.000 forze speciali a tempo pieno sono pronte per essere inviate”. Affinché “500.000 dipendenti delle PMC della Corea del Nord possano lavorare qui (nella zona delle operazioni)”, la Cina deve dare il “via libera” del Nord alla creazione di una sorta di compagnia militare privata.

Se questo problema sia stato discusso durante la visita del leader cinese in Russia, non è dato a sapere. Ricordiamo che tutti i cittadini della Corea del Nord svolgono il servizio militare: uomini 10 anni; donne 7 anni, laureati 5 anni; scienziati 3 anni. Nonostante le appariscenti divise i generali di Kim hanno fatto studi sugli analoghi della tecnologia sovietica (carri armati T-62 e T-72, cannoni semoventi come “Gvozdiki” e “Akatsiya”, Su-25, MiG- 29) e ancora l’esercito di Kim è considerato uno dei più grandi e motivati ​​al mondo. Tuttavia, nelle battaglie in Ucraina, “l’abilità nelle vecchie attrezzature” potrebbe tornare utile: la Russia ne ha molte in magazzino.

