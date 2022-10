La Duma di Stato ha approvato e ratificato la legge federale sull’incorporazione delle regioni DNR, LNR, Zaporozhye e Kherson nella Russia, inoltre sono stati individuati i deputati coordinatori per i nuovi territori: Viktor Vodolatsky (LNR), Dmitry Sablin (DNR), Andrey Krasov (regione di Zaporizhzhia) e Gleb Khor (regione di Kherson). La regione di Zaporizhzhya sarà inclusa nella Federazione Russa all’interno dei suoi confini amministrativi, e la regione di Kherson con due distretti della regione di Mykolayiv. Lo ha annunciato Pavel Krasheninnikov, capo del comitato della Duma di Stato per la costruzione dello Stato. I confini delle regioni secondo la vulgata saranno quelli del 2014.

I codici penale e civile della Federazione Russa entreranno immediatamente in vigore nei territori delle regioni annesse. Pavel Krasheninnikov, capo del Comitato per l’edilizia statale della Duma, lo ha dichiarato alla Zvezda. La Duma di Stato, inoltre, ha chiesto di fornire servizi di telefonia mobile gratuiti ai mobilitati. L’idea è stata avanzata da Yaroslav Nilov, capo della commissione per la politica sociale.

La Russia dunque ora conta 89 regioni, dicono i russi per avendo contro tutto il mondo Occidentale che rifiuta l’annessione; secondo il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin: «L’ingresso delle regioni LDNR, Kherson e Zaporozhye nella Federazione Russa è l’unico modo per salvare la vita delle persone dal regime di Kiev».

Non sono state meno dure le parole del ministro per gli Esteri Sergey Lavrov: «È arrivato il momento della verità. La Russia sta difendendo il suo territorio da un vero e proprio genocidio». E ancora “non tra le righe” il ministro degli Esteri russo ha lasciato intendere che la serie di leggi sull’annessione di nuovi territori non è l’ultima. Gli analisti affermano che Odessa e Mikolaiev potrebbero essere nel mirino della Russia.

Dall’altra parte dell’oceano il colonnello in pensione ed ex consigliere del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Douglas Macgregor ha suggerito che cosa accadrà alla NATO se l’alleanza manterrà una rotta anti-russa.

McGregor ha sottolineato che la maggior parte dei membri della NATO non è favorevole a un confronto armato aperto con la Russia. Allo stesso tempo, ha permesso o sta permettendo che l’alleanza si disintegri a causa del desiderio di guerra con Mosca.

«Penso che Vladimir Putin risolverà il conflitto in Ucraina a condizioni accettabili per la Russia, che potrebbero non piacere ai membri della NATO. Ma a parte la Polonia, nessuno nella NATO è interessato alla guerra con la Russia. Se continuiamo su questa linea, vedremo la NATO semplicemente disintegrarsi e scomparire», ha sottolineato l’ex consigliere del Pentagono.

Sempre sulla lunghezza d’onda che non tutti assecondino i desiderata ucraini: la Svizzera non sostiene l’idea di Zelenskyy di trasferire i beni russi congelati all’Ucraina, ha dichiarato il Ministero svizzero a RIA Novosti.

Ed ora veniamo alla situazione al fronte.

Il Distretto militare occidentale ha cambiato il proprio comando. Al posto di Alexander Zhuravlyov, arriva il Generale Roman Berdnikov. Lo ha riferito la RBC citando alcune fonti. Berdnikov ha precedentemente comandato un gruppo di truppe russe in Siria. Berdnikov si è laureato nel 1991 alla scuola militare di Kyiv Suvorov.

Vicino a Slavyansk, il ministero della Difesa russo ha affermato che le perdite dell’AFU in 3 giorni di combattimenti sono state di oltre 900 soldati. Nel frattempo, con unità di carri armati in direzione di Zolota Balka e Oleksandrivka, le forze armate ucraine sono riuscite a tagliare la difesa russa. Le forze armate russe hanno occupato la linea difensiva preparata e continuano a difendersi sparando contro le forze armate ucraine.

In direzione Kharkov ora apparentemente Severodonetsk la situazione al fronte è terribile, affermano militari al fronte. Le forze armate ucraine stanno avanzando verso Svatovo (LNR). È temporaneamente impossibile stabilizzare il fronte. Ad affermarlo i corrispondenti di guerra. In questi giorni particolarmente criticati dalle alte sfere dell’esercito russo.

Direzione di Kherson: tra Zolota Balka e Dudchany è stata dichiarata una “zona grigia”, ci sono scontri in corso, rinforzi ucraini in arrivo ma tengono la difesa le forze armate russe. Nella zona di Davydov Brod, gli ucraini stanno accumulando grandi forze per tentare un nuovo contrattacco. Durante la notte i russi hanno perso 4 carri armati e ucciso 11-14 militari ucraini. A causa delle forti piogge l’aviazione russa non ha potuto bombardare durante la notte.

Alle 11:00 del 3 ottobre, per la battaglia per Kherson nella direzione di Beryslav le truppe russe non sono riuscite a montare una controffensiva e a riconquistare le posizioni perse vicino a Zolota Balka. I bombardamenti aerei sono ricominciati nella mattinata di oggi. Se i russi tengono Zolota Balka, gli ucraini stanno fortificando le aree prese.

Sul settore Krivoy Rog del fronte, unità del 128 OgshbR, insieme a 60 OpsbR e 17 distaccamenti SSU, stanno conducendo un’offensiva nella direzione Khreshchenivka-Shevchenkivka dal 2 ottobre. Nel corso delle operazioni di combattimento, con il supporto di fuoco del 67 ADN 406 OABR le formazioni ucraine si sono consolidate lungo l’autostrada Novovorontsovka-Novooleksandrivka.

Situazione in direzione Kupjans’k a partire dalle ore 12:00 del 3 ottobre 2022. In direzione di Kupjans’k, il comando ucraino continua ad accumulare forze per penetrare in profondità nelle linee difensive e bloccare Svatove con la successiva intenzione di collegarsi al raggruppamento di formazioni ucraine di Liman.

La 14a Brigata continua a dislocare forze e mezzi attraverso il fiume Oskil River nelle vicinanze di Hryanykivka e Masyutivka. Il 2° battaglione del compound, in piccoli gruppi d’assalto, cerca di arrivare al terreno poco controllato tra Olshana e Petropavlivka

G.G.