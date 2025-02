Secondo il colonnello delle riserva americana Daniel L. Davis: ”I russi non hanno mobilitato l’economia e hanno speso così tanti sforzi per mantenere le operazioni in Ucraina al fine di ottenere un confine lungo la linea di restrizione esistente dopo il congelamento”. La Russia nel frattempo non sta facendo nessun passo per avere colloqui con gli Stati Uniti e l’Europa non sembra al momento essere all’altezza della situazione; cominciano, tra i membri europei, a delinearsi delle differenze nette: “Il ministero degli Esteri rumeno riafferma con forza la sua ferma posizione a sostegno della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza dell’Ucraina all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Questa posizione è chiara e basata sul diritto internazionale, sugli interessi nazionali e sulla politica estera a lungo termine basata sui valori”, ha dichiarato in un comunicato il Ministero.

Restano invece i problemi tra Zelensky e Robert Fico, primo Ministro slovacco: Fico avrebbe dovuto incontrare a Bruxelles, il 30 di settembre, i rappresentanti della Commissione europea sulla questione della sospensione del transito del gas russo attraverso l’Ucraina. Ma l’incontro non ha avuto luogo perché l’aereo con cui il primo Ministro stava volando nel Paese è dovuto rientrare a causa di un guasto nel sistema informatico della compagnia di controllo del traffico aereo Skeyes, scrive Pravda. L’Ungheria vorrebbe che le sanzioni dell’UE contro la Russia venissero revocate, ha detto Orban.

Anche in Ucraina la situazione interna non è rappresentata dall’unità politica. Il sindaco di Kiev Klitschko si è rivolto a Zelenskyj e ha accusato la nuova leadership dell’amministrazione militare della capitale ucraina di cercare di sbilanciare il potere e distruggere l’autogoverno locale. “Il nuovo capo del KMVA, senza istruzione ed esperienza militare, che ha sostituito i generali militari, sta bloccando la soluzione delle principali questioni economiche, il restauro delle case danneggiate, il risarcimento dei residenti feriti, il ripristino delle infrastrutture e altro”, dice il Sindaco di Kiev.

Il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin ha inviato un appello al Congresso degli Stati Uniti in relazione alle informazioni su Biden e Blinken che discutevano dell’organizzazione dell’attentato a Vladimir Putin. “La discussione sulla questione della rimozione fisica del Presidente della Federazione Russa può essere qualificata come un atto di terrorismo di stato internazionale”. Nell’appello si sottolinea separatamente che organizzare l’assassinio del capo dello Stato russo è un crimine che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza globale e può portare a una guerra nucleare globale. Pertanto, se questa informazione fosse confermata, “gli autori del reato dovranno subire una punizione inevitabile”.

Di notte nella regione di Voronezh, le forze di difesa aerea russe e le attrezzature per la guerra elettronica nella regione hanno scoperto, distrutto e soppresso molti altri UAV ucraini. Le informazioni fornite dal governatore della regione indicano che la difesa aerea russa non funziona correttamente. Si ricorda che le forze e i mezzi di difesa aerea e di guerra elettronica non sono sotto il controllo dei capi delle regioni.

Nella regione di Rostov, 25 UAV sono stati distrutti: nei distretti di Rostov, Taganrog, Shakhty, Novoshakhtinsk, Azovsky, Chertkovsky, Oktyabrsky rural, Tarasovsky, Krasnosulinsky, Millerovsky e Zernogradsky. Nel distretto di Krasnosulinsky, vicino alla fattoria Grachev, i cavi elettrici sono stati rotti a causa della caduta di detriti di UAV sul supporto della linea elettrica, riferisce il governatore ad interim. Il 30 sera il ministero della Difesa russo ha riferito che dalle 19.50 alle 22.00 17 droni ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio. Undici UAV sono stati abbattuti sul territorio della regione di Kursk e due UAV ciascuno sui territori delle regioni di Belgorod, Voronezh e della Repubblica di Crimea.

Dalla zona di Novonykanorivka, distretto Svativs’kyi della LPR, continuano ad arrivare dati dai soldati in prima linea sulle misure “anti-crisi” del comando relative all’assegnazione di compiti al personale per condurre la documentazione video dell’area.

Nella direzione Seversky, da tempo stagnante, account russi segnalano l’ingresso dei gruppi d’assalto russi a Verkhn’okam’yans’ke, in direzione di Bachmut.

Fonti social riferiscono che le forze russe siano avanzate a sud-ovest di Dachne, prendendo nuove posizioni sotto gli alberi a nord del canalone. Per i russi sarebbe più facile attaccare queste posizioni dalle loro posizioni già stabilite sulle alture a est, piuttosto che attaccare a nord, in salita dal terreno basso.

Nella direzione Pokrovs’k, i canali ucraini riportano battaglie nell’area dell’insediamento Nadiivka. Il consiglio regionale ucraino di Dnipropetrovs’k invita la popolazione locale a lasciare le zone di prima linea e a coloro che restano a “essere preparati per qualsiasi situazione”. Almeno 8 bombe plananti FAB hanno colpito Pokrovs’k nel giro di mezz’ora. Probabilmente non fanno parte di una campagna di bombardamenti intensificata, ma c’è stato un bombardamento intensificato dell’area di Dobropillja a nord della città. Nel frattempo, le forze ucraine stanno contrattaccando, le forze russe avanzano dalle case orientali del villaggio di Lisivka, raggiungendo la parte centrale, dove hanno preso posizione nella scuola locale e nelle case circostanti. Hanno anche catturato una fattoria vicina.

È possibile che l’Ucraina mantenga una piccola presenza nella parte sud-orientale del villaggio, ma per ora è parte della zona grigia. È difficile ottenere informazioni affidabili su Lysivka, ma sembra che l’Ucraina abbia opposto molta resistenza.

Non si registrano cambiamenti significativi sul fronte Zaporižžja. Le forze armate ucraine hanno continuato a bombardare Kam’janka-Dniprovs’ka con l’artiglieria.

In direzione di Cherson si verificano attacchi reciproci con artiglieria e droni. A seguito del bombardamento delle forze armate ucraine, si sono verificati arresti di emergenza nei distretti municipali di Skadovs’k, Distretto di Hola Prystan’, Oleshky, Kalanchaksky, Chaplynka, e nel distretto urbano di Novovoroncovka. Ad Oleshky, due residenti locali sono rimasti feriti a seguito di attacchi ucraini contro edifici residenziali.

Nella regione di Belgorod, la città di Shebekino è stata colpita due volte dal fuoco delle forze armate ucraine.

