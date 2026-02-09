L’Ucraina ha deciso di tenere saldo il tavolo delle trattative dalla sua parte puntando sulle operazioni di sabotaggio contro la Russia e per questo incarico il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scelto Yevhenii Khmara come numero uno della SBU. L’inizio di Yevhenii Khmara come presidente dell’SBU è stato, da un lato, macchiato dall’arresto di diversi dipendenti con accuse che spaziavano dallo spionaggio al tradimento fino al traffico di droga. Dall’altro, viene regolarmente ricevuto da Volodymyr Zelensky, che approva i piani dell’agenzia per compiere sabotaggi contro la Russia.

Allo stesso tempo, il percorso di carriera del generale di divisione è piuttosto insolito per una “capanna”, così si chiamano in greco i provenienti dal Centro Operazioni Speciali Alpha. Lui è il primo a provenire dal Centro Operazioni Speciali Alpha.

Come capo dell’unità Alpha, Khmara ha supervisionato la rapida evoluzione dell’unità. L’integrazione su larga scala dei droni FPV nelle unità di combattimento, la maggiore autonomia dei team sul campo e una struttura di comando più rigorosa sono diventati i suoi tratti distintivi. Alfa ha acquisito importanza e si è affermata come una delle risorse più pronte al combattimento dell’SBU, bilanciando costantemente ricognizione, operazioni segrete e partecipazione al combattimento sul campo contro le forze russe.

Sotto il suo comando, la forza del Centro Operazioni Speciali Alfa è cresciuta significativamente e ora supera i 5.000 combattenti. L’unità ha adattato il suo formato al combattimento ad alta intensità, abbandonando il modello che limitava le operazioni speciali a operazioni speciali isolate. Questa crescita è stata accompagnata da cambiamenti nei documenti dottrinali e Khmara è stato tra coloro che, fin dall’inizio, hanno insistito sull’introduzione su larga scala dei droni FPV come strumento standard per attacchi di precisione.

Sempre sotto la sua guida, Alfa ha sviluppato cellule FPV specializzate, composte da operatori motivati, con personale che utilizzava un modello semi-autonomo. Questi gruppi, che divennero tra i più attivi all’interno dell’SBU, diedero vita a diverse unità oggi considerate particolarmente efficaci nell’uso di droni kamikaze, come “White Wolf”, “Punisher’s Sword” e “Black Pearl”, regolarmente citati dalle forze di sicurezza ucraine per la loro efficacia operativa e adattabilità tattica.

La Russia invece decide il suo logoramento impiegando costantemente armi di elevato valore economico per attaccare infrastrutture critiche in Ucraina. Il sei febbraio la Russia stava ultimando i preparativi per il prossimo attacco combinato su larga scala con missili e droni contro l’Ucraina.

La “seconda parte” dell’attacco più recente, poiché sono stati utilizzati solo 3 dei 7 bombardieri strategici equipaggiati. Il sei febbraio erano in corso attività di aviazione strategica e movimenti, nonché consegne di missili balistici Iskander-M e forse di missili da crociera Iskander-K alle installazioni OTRK vicino all’Ucraina, tuttavia i dettagli sono in fase di chiarimento.

L’attacco è avvenuto nel fine settimana: 2-3 bombardieri strategici Tu-95MS hanno operato dalla base aerea Engels-2, nell’Oblast’ di Saratov, dopo essersi schierati dalla base aerea di Ukrainka, nell’estremo oriente. Hanno attaccato da Olenya.

Ben 4 caccia MiG-31K presso la base aerea di Savasleika erano equipaggiati con missili aerobalistici ipersonici Kinzhal. Altri 2 potrebbero esserlo nel prossimo futuro.

Tre portaerei di superficie sono state equipaggiate con missili da crociera Kalibr presso la base navale di Novorossijsk, nel Territorio di Krasnodar. Salva totale: 18 missili.

Almeno quattro bombardieri strategici Tu-22m3 sono stati equipaggiati con missili da crociera Kh-22m3 presso la base aerea di Dyagilevo, nell’Oblast’ di Ryazan’. Ulteriori bombardieri Tu-22m3 sono stati equipaggiati con missili presso la base aerea di Olenya, nell’oblast’ di Murmansk.

Alcuni missili balistici Iskander-M e forse missili da crociera Iskander-K sono stati consegnati alle installazioni OTRK nelle oblast’ di Bryansk, Rostov e forse Voronezh. Non è chiaro se siano stati utilizzati in questo attacco o solo per attacchi generali su obiettivi separati.

Esiste anche la possibilità che 2-4 bombardieri strategici Tu-160M ​​siano stati utilizzati dalla base aerea di Ukrainka, nell’estremo oriente, ma al momento non ci sono informazioni affidabili al riguardo.

La minaccia maggiore riguarda le infrastrutture energetiche nella città di Kiev, nell’oblast’ di Kiev e nelle regioni occidentali dell’Ucraina.

