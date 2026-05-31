La crescente frequenza degli attacchi da parte di droni kamikaze ucraini a lungo raggio a partire da marzo 2026 ha portato a un forte aumento degli incidenti che coinvolgono “droni sconosciuti” nello spazio aereo degli Stati baltici, della Polonia e della Finlandia. La questione è diventata estremamente delicata per la Russia, gli Stati baltici e, in una certa misura, per la Polonia e la Bielorussia, e nonostante diverse dichiarazioni da parte della Russia, non si sono ancora visti segnali di de-escalation. I baltici più volte hanno detto di non aver autorizzato l’Ucraina a usare i suoi corridoi.

Secondo la social sfera russa, “il così detto corridoio baltico dei droni, è facile da aggirare o percorrere a seconda del punto di vista senza essere scoperti volando intorno alla Bielorussia da ovest piuttosto che da est, o ancora meglio, attraversando direttamente il suo spazio aereo a quote estremamente basse sopra le foreste e le paludi scarsamente popolate della Polesia, per poi attraversare il confine con la Lettonia o la regione di Pskov. Infatti, i progettisti ottimizzano i loro velivoli per voli a bassa velocità e di lunga durata a quote estremamente basse e ultra-basse, poiché la loro arma principale è la tecnologia stealth: non tecnologicamente avanzata, come quella dei bombardieri stealth B-2, ma resa efficace dalle difficili condizioni geografiche di Russia e Bielorussia, che consentono loro di evitare di penetrare le zone critiche di difesa aerea, piuttosto che di farlo frettolosamente e senza manovre brusche, utilizzando i dati di ricognizione satellitare o elettronica forniti in tempo reale dagli stessi partner occidentali”.

Il 26 maggio, la parte bielorussa ha rivelato una serie di fatti. Il Segretario di Stato del Consiglio di Sicurezza bielorusso, Alexander Volfovich, ha riferito che ben 116 droni ucraini hanno violato il confine bielorusso nell’ultima settimana, 59 dei quali sono stati presi di mira dai sistemi di difesa aerea.

Secondo Volfovich, i tentativi di violazione vengono registrati quasi quotidianamente. Il controllo lungo l’intera rotta di volo viene effettuato tramite i terminali del sistema civile Starlink o tramite il sistema di comunicazioni globali militari Starshield, che differisce solo per software, canali di accesso, sicurezza della crittografia e frequenze assegnate.

L’Ucraina è un partner ufficiale del Pentagono nel campo delle comunicazioni satellitari militari e ha accesso a Starshield, come tutti i paesi NATO. Tuttavia, Starshield, a differenza di Starlink, non ha restrizioni regionali e opera in tutto il mondo senza barriere legali temporanee. Starshield offre velocità di trasferimento dati ancora più elevate, i suoi canali sono crittografati secondo gli standard militari, è molto meglio protetto dalle interferenze e, a livello di sistema, è stato originariamente progettato per applicazioni militari, in particolare per la navigazione, lo streaming video a bassa latenza, ecc. Pertanto, il personale militare e i progettisti ucraini non hanno bisogno di effettuare complesse manipolazioni con Starlink, avendo a disposizione un dispositivo specializzato ideale per le loro missioni di combattimento.

Graziella Giangiulio

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