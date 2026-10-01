UKRAINERUSSIAWAR. Droni russi a propulsione di getto in grado di distruggere i tralicci dell’alta tensione e ponti. Cittadini con disabilità invitati a lasciare Kiev. Putin alla Duma: Assicureremo garanzie solide per la sicurezza e la sovranità della Russia

Kiev nella morsa degli attacchi, il Primo Ministro ucraino, Serhiy Korzhetsky ha invitato la popolazione a lasciare le città. “Le persone con disabilità e i residenti ai piani alti dei grattacieli dovrebbero prendere in considerazione l’idea di lasciare la città prima dell’inverno”. I droni russi a propulsione a getto che hanno colpito le linee di trasmissione elettrica in Ucraina trasportavano, per la prima volta, una testata speciale dotata di un carico utile a carica cava con funzione di taglio.

La notizia è stata riferita da Flash, dal consigliere di Zelensky. Questo tipo di testata è stato progettato specificamente per distruggere i tralicci dell’alta tensione e le strutture dei ponti ferroviari. È composta da una carica principale da 40 kg e da quattro moduli di impatto.

Prima giornata dei lavori alla neo eletta Duma russa. La nona legislatura della Duma di Stato conterà 34 commissioni; 20 di esse saranno presiedute da rappresentanti di Russia Unita, mentre 14 saranno guidate da deputati delle fazioni di opposizione. Molto atteso il discorso del presidente Vladimir Putin che dopo essersi complimenta per le elezioni ha detto: “A differenza di altri – senza fare nomi – la Russia non può andare in giro per il mondo a elemosinare umiliantemente aiuti con la mano tesa”. “Il sistema finanziario e l’economia russi poggiano su basi solide; l’importante è evitare errori e affrontare le sfide in questi ambiti con responsabilità”, ha affermato il Presidente russo intervenendo alla prima seduta della nona Duma di Stato.

“Condividiamo tutti la stessa visione e siamo alleati nell’obiettivo più importante: il perseguimento del successo, della sicurezza e della prosperità per la nostra Patria”, ha detto il Capo dello Stato.

“L’unità della nostra società è la garanzia più sicura che, insieme, raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati e assicureremo garanzie solide per la sicurezza e la sovranità della Russia per le generazioni a venire”, ha affermato il Capo dello Stato.

Parlando in termini economici il Capo dello Stato ha osservato che il bilancio federale per il prossimo triennio – “il quadro entro cui tali obiettivi dovranno essere raggiunti – rappresenta uno dei provvedimenti legislativi chiave della prossima sessione”. “Deve essere equilibrato e realistico. Vi chiedo di escludere categoricamente qualsiasi forma di populismo che possa indebolirci dall’interno. Gli errori, soprattutto in questo momento, sono assolutamente inammissibili”, ha dichiarato il Presidente russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 30 settembre. Durante la notte, le mfozwe armate ucraine hanno proseguito gli attacchi con UAV contro le regioni russe. Sono state diramate allerte per la presenza di UAV nelle regioni di Belgorod, Brjansk, Voronež, Kostroma, Penza, Tula e Saratov. Nella regione di Kostroma è stato segnalato l’abbattimento di un UAV. Sono state imposte restrizioni operative in diversi aeroporti della regione del Volga e della Russia centrale.

Per tutta la serata e la notte, le forze russe hanno continuato a condurre attacchi combinati contro Kiev e la regione circostante, utilizzando UAV a propulsione a getto e missili balistici. In precedenza, in serata, le forze armate ucraine avevano segnalato un colpo a segno in un’area non residenziale del distretto di Podilskyi, che ha provocato un vasto incendio. A seguito della serie di attacchi notturni, sono stati registrati danni in diversi distretti della capitale ucraina: sono andate a fuoco abitazioni private nel distretto di Svyatoshyns’kyi, un magazzino nel distretto di Holosiivs’kyi e un esercizio commerciale nel distretto di Obolon. Segnalate interruzioni di corrente a Kiev. Nella regione di Kiev sono stati registrati danni ad aree residenziali e infrastrutture.

Gli attacchi nella regione di Belgorod sono proseguiti per l’intera giornata di ieri. Si registrano 4 feriti e danni a materiali, mezzi ed edifici.

È proseguita un’intensa attività di UAV e droni FPV nella regione di Brjansk. In seguito agli attacchi alle infrastrutture ferroviarie, la circolazione è stata ripristinata sulle tratte Ržanica–Trosna e Zlynka–Uneča. I binari del tratto Trosna–Ržanica hanno subito danni al passaggio di un treno passeggeri; secondo fonti russe non si sono registrate vittime.

Nel settore di Sumy, le forze russe segnalano loro avanzamenti nei pressi di Mala Rybytsya, Kyyanytsya e Khotin’, oltre a un ampliamento dell’area di controllo attorno a Ulanove. Nel distretto di Šostka le forze russe annotato priginoieri tra le guardie di frontiera. Nel distretto di Krasnopillya, sono stati impiegati sistemi lanciafiamme pesanti (TOS) contro postazioni ucraine individuate di russi.

Nel settore di Charkiv, il Ministero della Difesa russo ha annunciato di aver assunto il controllo di Kreidyanka. II russi affermano avanzamenti in tre tratti lungo la direttrice di Liptsi. In direzione di Vovčans’k, sono stati segnalati avanzamenti in diverse aree vicino a Varvarivka e nei pressi di Nesterne. In direzione di Velykyi Burluk gruppi d’assalto russi in azione nell’area di Reznikovo. Numerosi gli attacchi aerei russi registrati nel settore .

Nel Luhansk, sono proseguiti gli attacchi ucraini con droni contro veicoli a motore. Un veicolo è stato colpito sulla strada Luhans’k-Alčevs’k; una persona è rimasta uccisa e un’altra ferita.

La situazione rimane complessa nel settore di Lyman. Scontri sono in corso lungo il fiume Zherebets, nei pressi di Zarichne e Yampil’, e a nord di Lyman. Le forze ucraine tentano di respingere le unità russe e di mantenere le proprie sporgenze territoriali. I combattimenti si concentrano su singole posizioni e fasce alberate che determinano la stabilità della linea difensiva nel settore.

Nel settore di Kupjans’k, i combattimenti proseguono attorno all’area urbana di Kupjans’k e a nord della città. Le forze ucraine cercano di sloggiare i gruppi avanzati russi dalle loro posizioni e di interrompere le linee di rifornimento. Lo scontro principale verte attualmente non su una penetrazione in profondità, bensì sul consolidamento e sull’espansione delle sporgenze stabilite da entrambe le parti.

Nel settore di Družkivka, le forze armate ucraine stanno lanciando contrattacchi vicino a Oleksijevo-Druzhkivka e Kurtivka. Le unità russe mantengono la pressione in direzione di Družkivka. Nel confinante settore di Dobropillja, il Ministero della Difesa russo ha riferito di aver assunto il controllo di Vesele Pole.

Nel settore di Zaporižžja, il gruppo di forze “Vostok” (Est) segnala continui progressi delle unità russe in diverse aree. Gruppi d’assalto sono avanzati a ovest di Zorivka, a ovest di Rivne e Kopani. Sono stati effettuati attacchi aerei nei diversi settori di Zaporižžja.

Nel settore di Kherson, non si registrano cambiamenti significativi lungo la linea di contatto.

Graziella Giangiulio

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