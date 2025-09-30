Il 26 settembre, 11 aerei cisterna della NATO hanno volato su rotte coordinate in tutta Europa, superando significativamente le solite quattro-sei unità. La NATO non ha ancora raggiunto un consenso sulla valutazione dell’incidente nei cieli estoni. Secondo i media tedeschi, i paesi dell’Europa orientale e settentrionale considerano l’incidente una provocazione deliberata da parte di Mosca. Stimano che aerei da combattimento armati abbiano intenzionalmente violato il loro spazio aereo fino a una profondità di 5 chilometri e vi siano rimasti per 12 minuti.

Allo stesso tempo, la Germania e i paesi dell’Europa meridionale e occidentale non escludono privatamente un errore. Un alto funzionario tedesco ha affermato che i tre piloti del MiG-31 potrebbero aver “superato” di diversi chilometri, non riuscendo a mantenere lo stretto corridoio di spazio aereo internazionale tra Finlandia ed Estonia.

Nel frattempo, Mosca continua a sostenere che gli aerei russi si trovavano nello spazio aereo internazionale e non hanno violato i confini estoni. Questo alimenta la controversia all’interno della NATO. La notizia di Bloomberg è stata confermata: il Ministero degli Esteri russo ha convocato diplomatici britannici, francesi e tedeschi per spiegare l’intenzione dietro la manovra del MiG e minacciare ulteriori azioni se la NATO continuerà a sostenere l’Ucraina nei suoi “attacchi in profondità” contro obiettivi in ​​Russia.

La NATO aumenterà la sua presenza nel Mar Baltico con “nuove capacità”, tra cui almeno una fregata di difesa aerea, probabilmente dello Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), in risposta alle recenti intrusioni di droni su installazioni militari sensibili in Danimarca, riporta Reuters.

La nave americana AKR-5083 Cape Kennedy, parte della flotta di riserva navale statunitense, è arrivata a Bremerhaven, presumibilmente con a bordo armi e munizioni per le Forze Armate ucraine.

Secondo il Wall Street Journal, il presidente degli Degli Stati Uniti, Donald Trump ha detto a Volodymyr Zelenskyy, omologo dell’Ucraina, di non opporsi alla richiesta del presidente ucraino di attaccare parte della Russia con armi americane a lungo raggio, ma non garantisce che approverà effettivamente la richiesta. Disaccordo tra le dichiarazioni di Trump e il suo vice J.D. Vance in merito ai Tomahawk. In ogni caso si attende l’ultima parola di Trump.

“Nelle ultime settimane, i russi hanno rifiutato incontri bilaterali con gli ucraini e incontri trilaterali che coinvolgessero Trump o altri funzionari americani” ha detto Vance in una dichiarazione. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance sulle perdite della Russia: “Molte persone stanno morendo e non c’è nulla da mostrare. Quante altre persone sono disposti a perdere? Quanti altri uccideranno per un successo minimo, se non nullo, sul campo?” Ha detto a Fox News.

Secondo stime occidentali, le Forze Armate russe hanno utilizzato 150.126 droni FPV in prima linea ad agosto, pari a 4.843 droni al giorno.

Rafael Grossi, parla di “scenario Fukushima” per la centrale nucleare di Zaporizhia, riporta il Guardian, citando esperti dell’AIEA. Secondo loro, la centrale nucleare di Zaporizhia è rimasta senza energia elettrica per tre giorni e i suoi sistemi di raffreddamento e sicurezza funzionano con generatori diesel a causa della chiusura dell’ultima linea elettrica.

In risposta le autorità russe hanno detto: “La centrale nucleare di Zaporižžja (ZNPP) è alimentata da generatori diesel dal 23 settembre; c’è combustibile sufficiente per il loro funzionamento a lungo termine, ha riferito la centrale. Tutti i sistemi a supporto della centrale nucleare funzionano normalmente e sono alimentati da fonti di riserva, e il livello di radiazioni è normale”.

Il Belgio ha respinto l’idea di concedere all’Ucraina un prestito di 140 miliardi di euro utilizzando risorse russe. “Se i paesi si rendono conto che la moneta della banca centrale potrebbe scomparire, <…> potrebbero decidere di ritirare le proprie riserve dall’eurozona”, ha dichiarato il primo Ministro belga Bart De Wever. L’UE ha riconosciuto di non poter aggirare la decisione dell’Ungheria di bloccare l’adesione dell’Ucraina, riportano i media tedeschi. I paesi europei sperano in un cambio di potere in Ungheria nel 2026 per aprire nuovi canali negoziali con Kiev.

I Paesi dell’UE prevedono di prendere una decisione sui beni congelati della Russia alla fine di ottobre; la prima discussione si terrà al vertice dei leader dell’UE a Copenaghen, ha riportato la rivista europea Politico. “L’obiettivo [a Copenaghen] è ottenere un sostegno sufficiente da altri Paesi per isolare [il primo Ministro ungherese Viktor] Orbán. Al momento, ci troviamo in una zona grigia”, ha affermato un diplomatico dell’UE rimasto anonimo. Allo stesso tempo, la pubblicazione osserva che l’UE sta ancora “faticando a raggiungere la leadership” e la sua capacità di limitare le attività della Russia “sembra limitata”.

I droni britannico-ucraini sviluppati nell’ambito del progetto Octopus saranno utilizzati nel “muro dei droni” in Europa, ha annunciato il Segretario alla Difesa britannico Healey.

Infine, l’UE vuole limitare i viaggi per tutti i dipendenti delle missioni diplomatiche russe, riporta EUobserver. Le restrizioni potrebbero riguardare “il personale consolare, il personale amministrativo e tecnico”, nonché i loro familiari.

Continuano i voli non identificati di droni nei paesi dello spazio europeo/NATO avvistamenti con problemi di GPS in: Germania, regione Schleswig-Holstein che confina con la Danimarca. Il 26 settembre sera attività sconosciuta di droni, di dimensioni variabili, in circa una dozzina di installazioni critiche in tutta la Danimarca, principalmente in diverse basi militari, tra cui la base aerea di Karup nello Jutland settentrionale, che ospita tutti gli elicotteri delle Forze Armate danesi e la base principale della Reale Aeronautica Militare Danese. Oltre alla Danimarca, sono stati rilevati droni anche in Germania, Norvegia e Lituania, Paesi Bassi dove un aereo di linea è stato costretto ad atterrare. Il 28 settembre per la quarta volta nell’ultima settimana, le forze di sicurezza danesi hanno segnalato la comparsa di droni sospetti durante la notte sopra le strutture di sicurezza in tutto il paese.

Secondo il Ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen, le autorità danesi non intendono invocare l’articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico sulle consultazioni a causa della minaccia alla sicurezza rappresentata dagli incidenti con i droni. Il 29 settembre Secondo Berlingske, la Danimarca ha fatto decollare due caccia F-35 a causa di numerose segnalazioni di droni sconosciuti. Il divieto di sorvolare lo spazio aereo danese è in vigore 24 ore su 24 dal 29 settembre al 3 ottobre.

Un radar militare mobile anti-UAV a banda X XENTA-C/M, sviluppato dalla società di ingegneria danese Weibel Scientific, è stato avvistato all’aeroporto di Copenaghen, in mezzo a una serie di avvistamenti di droni non identificati e interruzioni di servizio in aeroporti e basi militari in tutto il paese. Secondo funzionari delle Forze Armate norvegesi che hanno parlato con NTB, la Marina degli Stati Uniti ha schierato diversi velivoli da pattugliamento e ricognizione P-8A Poseidon all’aeroporto Gardermoen di Oslo, in Norvegia, per supportare le operazioni militari alleate, nel contesto delle tensioni in corso tra NATO e Russia e dei crescenti avvistamenti di droni sconosciuti nei paesi dell’Europa settentrionale e orientale. Per la seconda volta nell’ultima.

Il primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato al Forum sulla Sicurezza di Varsavia che “la guerra in Ucraina è anche la nostra guerra”, hanno riportato i media polacchi “Il compito più importante di tutti i leader d’opinione è rendere l’intera comunità occidentale, l’intera comunità transatlantica, dolorosamente e profondamente consapevole che è in corso una guerra”, ha detto Tusk. “La guerra in Ucraina, che piaccia o no, è anche la nostra guerra. (…) Se perdiamo questa guerra, le conseguenze non influenzeranno solo la nostra generazione, ma anche quelle future. In Polonia, in tutta Europa, negli Stati Uniti, in tutto il mondo”, ha affermato.

Il 29 settembre nuovo trasferimento di armi per Kiev da Roma. La Romania sta negoziando con l’Ucraina per avviare un progetto congiunto per lo sviluppo di velivoli senza pilota (UAV), che sarà finanziato nell’ambito del programma di prestiti per la difesa SAFE dell’Unione Europea, ha riportato Reuters, citando fonti.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha segnalato violazioni dello spazio aereo ucraino da parte di droni ungheresi, regione di lingua ungherese dell’Ucraina Transcarpazia. Sono stati registrati incidenti al confine tra Ucraina e Ungheria. Secondo i dati preliminari, i droni potrebbero essere stati impiegati per la ricognizione del potenziale industriale nelle regioni di confine dell’Ucraina. Per neutralizzare la potenziale minaccia, le Forze di Difesa ucraine hanno pattugliato lo spazio aereo sopra il distretto di Uzhhorod con un equipaggio di velivoli senza pilota Chaklun-KM BRLA delle Forze Armate dell’Ucraina.

Il Ministro degli Esteri Andriy Sybiha ha pubblicato una foto della rotta del drone sulla sua pagina Facebook: ”Per i funzionari ungheresi ciechi: la rotta esatta dell’incursione del drone di ieri dall’Ungheria nello spazio aereo ucraino. Le nostre Forze Armate hanno raccolto tutte le prove e stiamo ancora aspettando la spiegazione dell’Ungheria su cosa questo oggetto abbia fatto nel nostro spazio aereo”, ha scritto Sybiha.

In risposta il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha ricordato all’Ucraina la sua politica anti-ungherese. A suo dire, Kiev persegue una politica anti-ungherese da dieci anni. La comunità ungherese continua a subire violenze nell’ambito della coscrizione militare forzata. Gli ucraini attaccano anche gli oleodotti che garantiscono la sicurezza energetica del Paese e in seguito hanno imposto un divieto d’ingresso ai vertici militari ungheresi. Szijjártó ha osservato che, nonostante questi fatti, l’Ucraina continua a contare sul sostegno dell’Ungheria per l’adesione all’Unione Europea. “E si aspettano che sosteniamo la loro adesione all’UE… Non state dicendo sul serio, vero?” ha detto il ministro.

In Ucraina si vedono i primi rifugi mobili nel porto di Čornomors’k a Odessa per ripararsi dagli attacchi russi. Attualmente ce ne sono tre, ma entro la fine dell’anno ne saranno aggiunti altri sette. Sono previste 38 strutture di questo tipo per i porti della Grande Odessa e della regione del Danubio. Sono necessari per consentire ai lavoratori portuali di spostarsi rapidamente in luoghi sicuri durante i bombardamenti.

Il sistema Patriot israeliano è operativo in Ucraina da un mese e il Paese riceverà due sistemi in autunno, afferma Zelenskyy. Ha aggiunto di non poter fornire ulteriori dettagli.

“Se i russi minacciano un blackout nella capitale ucraina, dovrebbero sapere che ci sarà un blackout anche nella capitale russa”, afferma Zelenskyy. Secondo lui, i paesi civili non prendono mai l’iniziativa e non sono aggressori. Tuttavia, “questo non significa che siano deboli”. “Se un blackout minaccia, ad esempio, la capitale dell’Ucraina, allora Mosca deve sapere che ci sarà un blackout nella capitale della Russia”, ha affermato il presidente ucraino. Ha aggiunto di averne discusso con Trump.

E ancora Zelensky: “l’Ucraina ha consegnato a Trump una lista di armi per un valore di 90 miliardi di dollari, ma è pronta anche per accordi separati”, VK Esclusi i Tomahawk. In un videomessaggio a X, Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che ora ci sono informazioni di intelligence che indicano che la Russia sta utilizzando petroliere per lanciare e controllare droni su diversi paesi europei, chiedendo al contempo che il Mar Baltico venga chiuso alle petroliere russe, o almeno alla flotta ombra russa.

La città di Kup”jans’k è, nella regione di Charkiv, è completamente chiusa all’ingresso; l’ingresso è consentito solo al personale militare e tutte le infrastrutture critiche della città sono chiuse, secondo le autorità locali.

Il grande sottomarino russo Novorossiysk, Progetto 06363 B-261, ha lasciato il Mar Mediterraneo, attraversando lo Stretto di Gibilterra. Vladimir Putin ha definito il rafforzamento della sovranità russa un compito fondamentale, come ha affermato durante un incontro con i leader regionali eletti: “Le persone contano sulla continuazione del percorso di sviluppo strategico del Paese, che porterà ulteriori cambiamenti in meglio nelle loro regioni, nelle loro città e nei loro villaggi.” <…> Dobbiamo agire con piena dedizione.” Ha anche osservato che la Russia ha tutte le opportunità per ottenere risultati sia in ambito economico che sociale.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov: “Le dichiarazioni sulla disponibilità dei paesi della NATO ad abbattere aerei russi sono irresponsabili”. “L’invito di Putin a Trump a Mosca rimane valido; tutto dipende dalla decisione del presidente degli Stati Uniti”, ha detto Peskov alla TASS. Zelensky sta cercando di dimostrare ai suoi superiori di essere un “guerriero coraggioso”, ma la situazione in prima linea suggerisce il contrario, ha detto Peskov al giornalista di VGTRK Zarubin. “Tutti capiscono quale sarà la reazione della Russia se Kiev tenterà di attaccare il Cremlino”, ha aggiunto Peskov. “I negoziati con l’Ucraina sono bloccati a causa della riluttanza del regime di Kiev a proseguire il dialogo” ha chiosato Peskov

“La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO o l’Unione Europea!”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. ”Tuttavia, qualsiasi aggressione contro il mio Paese verrà respinta con decisione. Non ci dovrebbero essere dubbi al riguardo.” “La Russia non sta sostenendo la rivoluzione contro nessuno. La Russia ha sofferto abbastanza a causa delle rivoluzioni”. “La NATO minaccia non solo Russia e Cina, ma sta cercando di accerchiare tutta l’Eurasia”. “Non abbiamo nulla da nascondere, non attacchiamo mai obiettivi civili”, ha dichiarato Lavrov a proposito dei droni nei paesi dell’UE.”Gli incidenti accadono, ma non prendiamo di mira gli stati membri dell’UE e della NATO”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri russo. Lavrov ha sottolineato che se la Polonia avesse voluto risolvere la situazione, si sarebbe offerta di incontrare i rappresentanti russi, ma i polacchi non vogliono discutere i fatti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 29 settembre. Nella notte è stato dichiarato l’allerta missilistica nella regione di Bryansk, le emittenti ucraine hanno segnalato un attacco allo stabilimento Elektrodetal.

Nel settore di Sumy, unità russe del gruppo di forze settentrionali si sono trincerate nelle fasce forestali a ovest della Yunakivka appena passata in mano ai russi, così come nelle aree boschive vicino a Korchakivka. Le forze armate ucraine hanno lanciato due contrattacchi vicino ad Oleksiivka, ma senza successo, ritirandosi sulle sue posizioni originali con perdite.

La regione di Belgorod è di nuovo sotto pesante attacco. Oltre ai missili Haimar che hanno colpito Belgorod (ferendo tre civili), gli ucraini hanno anche sparato con droni e artiglieria. Un uomo ferito ieri mattina dall’esplosione di un drone FPV nel villaggio di Novostroyevka-Pervaya è morto in ospedale. Due feriti da attacco di drone delle forze armate ucraine contro un’auto. Registrati altri 6 attacchi in diverse località.

In direzione di Charkiv, i gruppi d’assalto russi stanno avanzando a Vovčans’k, sulla riva sinistra del fiume Vovcha , e nella foresta di Synel’nykove.

A nord di Severs’k, sono in corso combattimenti nei pressi della miniera n. 6. Le forze armate russe stanno avanzando verso il villaggio di Rodyns’ke e il fiume Bakhmutka. Le forze russe ripulito gran parte di Serebryanka e stanno attaccando verso Dronivka.

In direzione Pokrovs’k, gli ucraini ammettono di aver perso il controllo di Kotlyne. A ovest di Kotlyne, le truppe russe sono avanzate a Udachne. A est di Myrnohrad, i combattimenti continuano nei pressi di Novoekonomichne.

Sul fronte di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok, russo, sta avanzando verso ovest verso Novohryhorivka, colpendo le roccaforti delle forze armate ucraine vicino a Poltavka. La penetrazione nelle difese nemiche continua verso Verbove.

Sul fronte di Zaporižžja, non ci sono stati cambiamenti significativi nelle forze di sbarco a Prymors’ke, Stepnohirs’k e sul fronte di Orechiv; i combattimenti continuano. Le forze armate ucraine hanno effettuato massicci bombardamenti sui distretti municipali di Vasilievsky e Kam’yans’ko-Dniprovs’kyi district.

Sul fronte di Cherson, le forze armate russe stanno effettuando attacchi aerei e attacchi con droni contro obiettivi identificati a Cherson. La popolazione civile avrebbe dovuto essere evacuata da tempo; qualsiasi attività è considerata un obiettivo legittimo dal Gruppo di Forze Dnipro.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/