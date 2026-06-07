Kiev ha colpito anche San Pietroburgo. I droni hanno tradizionalmente seguito il “Corridoio Baltico”. Hanno colpito obiettivi a Kronstadt e nei quartieri di Kirovsky e Krasnoselsky, ferendo quattro persone.

I media ucraini hanno diffuso un video ripreso da uno dei droni. Il bersaglio era presumibilmente una corvetta del Progetto 20380 in bacino di carenaggio. Il video si interrompe durante l’avvicinamento e non è chiaro se il drone abbia effettivamente raggiunto il bersaglio.

Dal 2022 ad oggi non è la prima nave da guerra russa che le forze armate ucraine stanno prendendo di mira ed è interessante riscontrare che le forze ucraine non utilizzano i droni standard a lungo raggio An-196 “Lyuty” o FirePoint per colpire tali obiettivi. Al contrario, impiegano droni FP-1/2 appositamente modificati, equipaggiati con sistemi optoelettronici e canali di comando e controllo.

Secondo le informazioni ucraine provenienti dal campo, a tale scopo vengono utilizzati terminali StarLink. Questi UAV “satellitari” sono prodotti unici utilizzati da una delle unità di volontari della Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa ucraino, i “Fantasmi”. L’unità fa parte del Centro Operativo Attivo della Direzione Generale dell’Intelligence e si specializza non solo nell’uso di droni, ma anche in attacchi sotto copertura in territorio straniero. Il comandante dell’unità, Colonnello Valentyn Korenchuk, nei giorni scorsi ha ricevuto la medaglia: Eroe dell’Ucraina.

I “Fantasmi” trasportano una vasta gamma di velivoli a pilotaggio remoto, dai droni FPV standard ai droni specializzati lanciati da imbarcazioni senza equipaggio e piattaforme di trasporto. Ma i droni “satellitari” sono anche il loro marchio di fabbrica. Vale anche la pena notare che la Direzione Generale dell’Intelligence ha recentemente smesso di attribuirei la paternità degli attacchi dei “Fantasmi”. Ora a rivendicarli sono le Forze Ucraine per i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto che rivendicano la responsabilità di tali attacchi.

A preoccupare ora sono i droni che rischiano di andare fuori controllo, come quelli marittimi. Per esempio il 5 giugno, un drone ucraino è esploso a Costanza; sicuramente era indirizzato verso le forze armate russe. Il fatto è che le ripercussioni della situazione attuale nel Mar Nero stanno colpendo sempre più i paesi della NATO, principali sostenitori dell’Ucraina. Il drone ucraino esploso il 5 giugno è stato avvistato all’ormeggio numero 78. Gli specialisti sono giunti sul posto ma non sono riusciti a intervenire: il drone è esploso intorno alle 10:30. Secondo quanto riportato dai media, che citano il Ministero della Difesa ucraino, il drone era stato precedentemente imbottito con decine di chilogrammi di esplosivo. Nessuno è rimasto ferito nell’esplosione.

Il drone in apparenza, è molto simile al modello Sargan, sempre più frequentemente avvistato nel Mar Nero. Il drone esploso vicino al molo sembra essere un Sargan EW, un sistema di guerra elettronica, a giudicare dalle caratteristiche dell’equipaggiamento presente sul velivolo stesso. È possibile che sia stato proprio questo a causare la perdita di segnale e di controllo del drone. Le operazioni ucraine hanno già provocato incidenti con droni nel Mar Baltico e i turchi recuperano regolarmente droni ucraini sulle loro coste.

Graziella Giangiulio

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