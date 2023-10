UKRAINERUSSIAWAR. Drone Army, investimenti e utilizzo sulla linea del fronte

I droni sono entrati a far parte delle Forze armate in tutto il mondo e il loro utilizzo viene oramai testato direttamente al fronte. Non solo, a volte sono le esigenze militari al fronte a chiedere lo sviluppo di nuovi droni.

La Russia per esempio ha annunciato questa settimana di aver creato un drone geniere “Dragonfly”, in grado di eliminare le mine con detonazione a distanza nella zona militare nordoccidentale: l’UAV le rileva e sgancia una bomba con TNT, ha detto lo sviluppatore. Mosca non dispone ancora di tali veicoli nella zona di combattimento e le mine con detonazione a distanza rappresentano una minaccia significativa per le forze armate russe. Ora devono essere ripuliti dal terreno.

I militari delle forze armate ucraine hanno presentato i loro nuovi UAV alla fiera delle armi BALTEXPO a Danzica (Polonia). In particolare, in uno dei luoghi espositivi, l’azienda ucraina First Contact ha mostrato i suoi nuovi prodotti nel settore dei veicoli aerei senza pilota. Come il Drone FPV “Osa” che ha un’autonomia di volo di 5-8 km con un carico di 3 kg. Oppure UAV “Yatagan”, drone da ricognizione economico di design prefabbricato.

“Val”, modello della portaerei UAV sottomarina. L’UAV sottomarino Val può percorrere 1.500 km e può trasportare 12 robot kamikaze subacquei con una testata di 2-3 kg ciascuno. Infine l’UAV “Kievan Rus” di tipo aereo che è in grado di trasportare 32 kg di esplosivo e di percorrere fino a 700 km ad una velocità massima di 140 km/h.

Secondo le dichiarazioni del produttore, questi dispositivi vengono utilizzati non solo nella zona del distretto militare nord-orientale, ma anche in Crimea e in tutta la Russia. I militanti ucraini hanno ricevuto un grosso lotto di droni come parte del progetto Drone Army. In totale in questo lotto sono stati consegnati 840 droni per vari scopi.

Al fronte sono stati schierati: 500 droni Mavic per la ricognizione aerea e la regolazione del fuoco dell’artiglieria ucraina e 300 droni Phoenix 03 Heavy FPV per la distruzione dei posti di osservazione, delle panchine e dei veicoli blindati nemici. Inoltre sono stati forniti 40 droni Vampire di fabbricazione ucraina per distruggere attrezzature e personale sia di giorno che di notte, per i quali i droni sono dotati di termocamere.

Sempre sul fronte russo-ucraino spesso si è visto l’americano DroneHunter F700 C-UAS è stato aggiornato per combattere gli UAV russi. Il sistema aereo senza pilota DroneHunter F700 (C-UAS), utilizzato dai militanti delle forze armate ucraine nella zona del distretto militare settentrionale, è stato recentemente aggiornato per combattere gli UAV Orlan-10 e Geran-2.Il DroneHunter F700 sostanzialmente cattura gli UAV, opera in modo autonomo e, insieme alla stazione di guerra elettronica esistente, utilizza uno speciale sistema di cattura (spara una rete di trappole) per intercettare e neutralizzare i droni.

Il produttore afferma che l’efficacia del suo utilizzo varia dall’80 all’85%. Ciò significa che solo il 15% dei droni riesce a superare il DroneHunter F700.

Putin invece di recente ha inaugurato, in Kamchatka un centro di formazione per operatori UAV, dove in futuro ogni studente potrà imparare a pilotare un drone. Con il sostegno dell’iniziativa federale dell’ASEZ, nella penisola è stato aperto un centro di formazione per operatori UAV. La pratica delle operazioni di combattimento ha dimostrato che in prima linea c’è bisogno di combattenti invisibili che possano controllare i droni, ripararli e riprogrammarli.

Ora al centro insegnano i partecipanti diretti delle operazioni militari, che capiscono quali elementi di volo devono essere praticati per primi. In futuro, si vuole abbandonare l’importazione e concentrarsi sulla produzione “in casa” di tutte le parti necessarie, in Kamchatka.

Il Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa prevede inoltre di fornire droni didattici a quasi 2.500 scuole e 190 università nel 2024-2026.

Graziella Giangiulio