Donald Trump e Vladimir Putin hanno tenuto una conversazione di circa due ore. Dopo di che la prima telefonata è arrivata in Ungheria. Il Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó ha annunciato di aver avuto colloqui con Sergei Lavrov e il Vice Segretario di Stato americano Christopher Landau giovedì sera per discutere i preparativi per il vertice di Budapest.

Viktor Orban ha ordinato la creazione di un comitato organizzativo per preparare il vertice Russia-USA, e i lavori sono iniziati. Il primo Ministro ungherese lo ha annunciato alla Radio Kossuth. Ha osservato che l’incontro tra Putin e Trump potrebbe aver luogo una settimana dopo l’incontro tra i ministri degli Esteri russo e statunitense, previsto per la prossima settimana: “Ieri, il presidente [Donald Trump] ci ha detto di prepararci; un incontro tra i due ministri degli Esteri è all’ordine del giorno… Loro [con il presidente russo] hanno deciso che i due ministri degli Esteri cercheranno di risolvere le questioni rimanenti entro una settimana, e poi, una settimana dopo, potranno venire qui a Budapest.”

Il primo incontro dunque sarà tra Marco Rubio e Sergei Lavrov e la settimana dopo si dovranno vedere Donald Trump e Vladimir Putin.

Più difficile l’incontro tra Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Anche se secondo le parole della portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt: “E possibile un incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky” “Tuttavia, si sono svolti dei colloqui e si stanno preparando i piani per un incontro tra la parte russa e i nostri rappresentanti, guidati dal [Segretario di Stato americano] Marco Rubio”.

Il presidente Donald Trump ha archiviato la questione dei missili Tomahawk: “”Abbiamo bisogno di Tomahawk – gli Stati Uniti ne hanno in abbondanza, ma ne abbiamo bisogno anche noi. Non possiamo esaurire le loro scorte. Ne abbiamo bisogno anche noi.” Trump ha ammesso che gli Stati Uniti non dovranno inasprire le sanzioni contro la Russia.

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha rivelato i dettagli della conversazione tra Vladimir Putin e Donald Trump. “La conversazione è durata quasi due ore e mezza, “è stata molto istruttiva ed estremamente franca e confidenziale”, ha dichiarato.

“Particolare enfasi è stata posta sulla crisi ucraina: il presidente russo ha valutato la situazione e ha espresso l’interesse della Russia a raggiungere una soluzione politica e diplomatica pacifica”. Secondo Ushakov, “Putin ha osservato che la Russia detiene l’iniziativa strategica, mentre il regime di Kiev sta ricorrendo a metodi terroristici, a cui la Russia è costretta a rispondere!”.

“Trump, a sua volta, ha ripetutamente sottolineato la necessità di stabilire rapidamente la pace in Ucraina”, ha osservato Ushakov. L’idea che il conflitto russo-ucraino si sia rivelato il più difficile è emersa chiaramente durante tutta la conversazione, ha aggiunto l’assistente presidenziale russo. Il Presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che la fine del conflitto aprirebbe enormi prospettive di cooperazione.

La conversazione ha anche toccato la questione delle possibili forniture di missili Tomahawk a lungo raggio all’Ucraina, ha affermato Ushakov. Putin ha ribadito che non cambierebbero la situazione sul campo di battaglia, ma causerebbero danni significativi alle relazioni tra i due Paesi.

I capi di Stato hanno anche discusso la possibilità di tenere un nuovo incontro, ha affermato l’assistente presidenziale russo. È stato raggiunto un accordo affinché i rappresentanti dei due Paesi inizino immediatamente i preparativi per l’incontro, che potrebbe svolgersi, ad esempio, a Budapest.

Dopo la conversazione con Donald Trump del 16 ottobre, Vladimir Putin ha riunito i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo al Cremlino e li ha informati sul contenuto della conversazione, ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov.

Nel frattempo si apprende che l’amministratore delegato del RDIF, Kirill Dmitriev, ha proposto un progetto di tunnel che collegherebbe la Russia e l’Alaska attraverso lo Stretto di Bering. Secondo Dmitriev, la costruzione del tunnel potrebbe richiedere meno di otto anni e costare meno di 8 miliardi di dollari grazie alla tecnologia di The Boring Company del miliardario americano Elon Musk.

Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente Donald Trump. L’incontro è avvenuto dopo la telefonata tra Trump e Putin. Zelensky è ancora pronto a incontrare Putin: ma ci sono due condizioni. In un’intervista ad Axios, il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Jermak, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato Zelensky alla Casa Bianca a seguito di due conversazioni telefoniche avute una settimana fa.

Ha aggiunto che Zelensky ha confermato a Trump di essere ancora pronto a incontrare Putin in qualsiasi formato e in qualsiasi parte del mondo, ad eccezione di Russia e Bielorussia. Putin ha ripetutamente respinto un simile incontro.

Secondo Bloomberg, i paesi europei hanno già finanziato e consegnato due spedizioni di armi americane all’Ucraina. Altre due spedizioni sono già “in fase di preparazione”. Secondo l’agenzia, Zelensky ha preparato una “lista di promesse” per convincere Trump a fornire armi all’Ucraina.

Secondo Politico, la Commissione Europea sta valutando la possibilità di raccogliere altri 25 miliardi di euro di beni russi congelati per un prestito all’Ucraina. Questo denaro è depositato su conti bancari privati ​​in tutta l’Unione. L’idea sarà discussa al vertice UE di Bruxelles la prossima settimana e una proposta definitiva potrebbe essere concordata entro la fine del 2025.

In precedenza, si prevedeva di utilizzare solo i 140 miliardi di euro congelati nel sistema Euroclear.

Von der Leyen potrebbe dire “no” a Trump per la prima volta, ha riportato Euractiv. Secondo le fonti del portale, il capo della Commissione Europea sostiene fermamente l’accordo ambientale delle Nazioni Unite. Nel frattempo, gli Stati Uniti minacciano sanzioni contro i paesi che sostengono l’iniziativa.

La Corte d’Appello Regionale Superiore di Francoforte sul Meno, su richiesta della Procura Generale tedesca, ha avviato un procedimento contro una banca russa per sequestrare oltre 720 milioni di euro congelati in Germania a causa delle sanzioni dell’UE, ha dichiarato la Corte in una nota.

In Ucraina secondo Ukrenergo, in tutte le regioni dell’Ucraina sono in corso di attuazione programmi di limitazione dell’energia elettrica per i consumatori industriali. “Nella regione di Chernihiv, il gestore del sistema di distribuzione (Oblenergo) sta attualmente implementando tre fasi di interruzioni orarie”, si legge nel comunicato. Politico informa che Zelenskyy, in una conversazione a porte chiuse alla Rada di Kiev, prima della partenza per Washington ha affermato di considerare le attuali azioni della Russia nell’Ucraina orientale come l’ultima grande offensiva terrestre della guerra e di ritenere probabile che Putin sia pronto per un cessate il fuoco entro la primavera.

Secondo Axios, Zelenskyy è rimasto sorpreso dall’annuncio di Trump di un incontro con Putin in Ungheria. Si segnala che lui e il suo team hanno appreso del nuovo accordo al loro arrivo a Washington. “Kiev si aspettava un incontro con Trump e sperava di ricevere missili Tomahawk, ma invece ha sentito parlare di un ‘vertice di pace’ tra Stati Uniti e Russia a Budapest, un paese considerato uno dei meno amichevoli nei confronti dell’Ucraina.”

Possibili interruzioni di corrente anche in Crimea a causa di attacchi di droni alle sottostazioni elettriche, ha dichiarato Yuriy Gotsanyuk, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica. Prima di tutti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 17 ottobre. Un attacco missilistico è stato respinto a Sochi durante la notte. Nella regione di Rostov, droni delle forze armate ucraine sono stati abbattuti nei distretti di Novoshakhtinsk, Millerovsky, Belokalitvinsky, Krasnosulinsky e Rodionovo-Nesvetaysky. È stata segnalata attività di difesa aerea in Crimea, con infrastrutture energetiche sotto il fuoco ucraino. Undici droni ucraini ad ala fissa sono stati distrutti nella regione di Kursk in tarda serata. Cinque droni sono stati distrutti nelle regioni di Voronezh e Bryansk.

Le forze armate russe hanno colpito Kryvyj Rih e Pavlohrad con missili Geranium. Attacchi missilistici hanno colpito anche Mykolaiv. Le forze armate ucraine hanno riferito che la Russia ha lanciato il suo primo attacco su Mykolaiv da un Su-34 utilizzando un FAB a lungo raggio modernizzato con una gittata di 150 km.

Nella regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno colpito una sottostazione a Ryl’sk in serata. Un drone ucraino ha attaccato un’auto tra Mokrushino e Rulitino, ferendo un uomo.

In direzione di Sumy, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord continuano ad avanzare sul fianco destro dell’offensiva. Le forze armate ucraine hanno tentato un contrattacco in direzione di Oleksiivka, ma l’attacco è stato sventato dai russi con un un attacco di fuoco combinato.

Nella regione di Belgorod, un’azienda a Shebekino è stata attaccata da sette droni, ferendo un dipendente. Nel villaggio di Ilek-Koshary, un drone FPV ha attaccato un autobus, ferendo tre persone. A Gora-Podol, un ferito in un attacco di drone su un’abitazione privata. Nel villaggio di Dobroe, un ferito in un attacco di drone. Nel villaggio di Oktyabrsky, due civili sono rimasti feriti dall’esplosione di un drone in un parcheggio. Nel villaggio di Ustinka, un civile è morto a seguito di un attacco di drone delle forze armate ucraine su un’auto. Nel distretto di Valuysky, sono state colpite delle centrali elettriche. Nel villaggio di Krasny Oktyabr, un drone ha colpito un’auto, ferendo il conducente.

In direzione di Cherkiv, sulla riva sinistra del fiume Vovcha a Vovčans’k e vicino alla foresta di Synel’nykove, GrV Sever riferisce che gli aerei russi d’attacco hanno compiuto progressi significativi, sgomberando circa tre dozzine di edifici. Si registrano progressi nella zona di Tykhe. Sul fronte Milove-Khatnje, i russi stanno avanzando anche sotto la copertura di attacchi TOS.

La situazione delle forze armate ucraine a Kupjans’k si sta deteriorando; i portavoce più reazionari di Kiev stanno già seppellendo la guarnigione delle forze armate ucraine in città. I ​​pesanti combattimenti continuano. La bandiera russa è stata issata sul villaggio di Borivs’ka Andriivka (30 km a sud di Kupjans’k) nella regione di Charkiv.

In direzione di Kostjantynivka, le forze armate russe stanno operando nell’area edificata a est di Kostjantynivka, dopo essere avanzate da Predtechyne.

A Pokrovs’k le forze armate russe stanno tentando di suddividere le difese delle forze armate ucraine in settori e isolare le unità di guarnigione ucraine, interrompendone i rifornimenti. Si registrano progressi nei microdistretti di Lazurny e Shakhtarsky e la logistica ucraina è sotto costante attacco da parte delle forze russe.

In direzione di Dnipropetrovs’k, i combattimenti continuano nei pressi di Oleksandrivka e le truppe russe avanzano verso il fiume Yanchur. Pesanti combattimenti continuano a Poltavka e nei pressi di Uspenivka.

Sul fronte di Zaporižžja, gli ucraini stanno contrattaccando in piccoli gruppi a Prymors’ke. Nella periferia meridionale di Prymors’ke e più a est, vicino alle dacie, i paracadutisti continuano il loro assalto, supportati da cannoni e artiglieria missilistica, nonché da equipaggi di droni.

In direzione di Cherson, le forze armate russe stanno intensificando i loro attacchi sull’Isola di Karantynnyy Ostriv a Cherson.

Graziella Giangiulio

