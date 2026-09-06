Il Ministero della Difesa ucraino ha dichiarato nella sola giornata di venerdì: “Due importanti impianti di raffinazione del petrolio russi sono fuori servizio. La raffineria Lukoil a Kstovo, nella regione di Nizhny Novgorod, ha interrotto le attività dopo il nostro attacco del 26 agosto. Il complesso NOVATEK-Ust-Luga nella regione di Leningrado è fuori servizio dal 1° settembre. Entrambi gli impianti riforniscono le forze armate russe. Continuano i lavori sulle infrastrutture chiave del nemico”. Colpito anche un deposito a Sochi, nella regione russa del Territorio di Krasnodar. In realtà quello che esce dalla raffinerie e depositi di petrolio riforniscono anche le stazioni di servizio per la popolazione civile che come al solito sia in Russia che in Ucraina sono le prime vittime alle infrastrutture critiche.

Dopo gli attacchi in profondità contro le raffinerie e i depositi di petrolio l’Ucraina per voce del suo Premier Volodymyr Zelensky ha minacciato l’aviazione civile. Sì affermando che “i cieli russi non sono sicuri per gli aerei a causa dei droni ucraini”. Secondo le fonti social russe: “Questo argomento – minaccia ai cieli russi ndr – è diventato immediatamente scottante e la discussione si è spostata sul piano politico e propagandistico. In realtà, questo “attacco mediatico” era proprio ciò che il team di Volodymyr Zelenskyy stava cercando”.

Dalla Russia il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha rassicurato: “Non ci sarà alcuna riunione separata sulla situazione dell’aviazione russa in seguito alle dichiarazioni di Zelenskyj: non ce n’è bisogno”. ”Non ce n’è bisogno ora”, ha dichiarato il portavoce presidenziale. In precedenza, Vladimir Putin aveva osservato che le minacce del regime di Kiev contro gli aeroporti civili russi costituivano terrorismo di Stato e che “troveremo un modo per rispondere”.

Secondo le fonti OSINT che hanno analizzato tale affermazione di Zelensky: “Informazioni secondo cui l’Ucraina stava pianificando di attaccare gli aeroporti russi e forse anche aerei di linea sono emerse durante le dimissioni dell’ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov. L’Atlantic ha scritto del piano per l’operazione, soprannominata “M&M’s”. I giornalisti hanno attribuito lo sviluppo del piano per questo attacco, così come i preparativi tecnici, al genio tecnocratico dell’ex capo del dipartimento militare”.

Secondo le fonti OSINT In realtà, “il ruolo di Fedorov in questo progetto è stato notevolmente esagerato”. Per i russi: “L’idea di un attacco contro gli aerei russi è nata all’interno della Direzione Generale dell’Intelligence. Il Dipartimento delle Operazioni Attive, nello specifico l’unità “Primaria” (Fantasma), avrebbe dovuto esserne responsabile. Questa unità opera utilizzando metodi di intelligence umana, ma il suo strumento principale sono i droni, dai droni FPV standard ai droni “a lungo raggio” appositamente modificati. È altamente probabile che specialisti americani, molto probabilmente della CIA e forse anche dell’Aeronautica Militare statunitense, abbiano fornito consulenza tecnica e assistenza nella pianificazione”.

Secondo i gruppi OSINT russi gli attacchi potrebbero arrivare con: “i droni madri che sono essenzialmente un campo minato aereo in movimento. E ora il sistema per disperdere gli aerei durante gli attacchi non funzionerà. Dopotutto, una simile cortina potrebbe essere dispiegata su un numero significativo di aeroporti in qualsiasi momento”.

Nel frattempo, Sergei Naryshkin, capo del Servizio di intelligence estera russo ha detto: “L’Occidente ha inventato un nuovo “asse del male” composto da Russia, Cina, Iran e Corea del Nord, che chiamano “asse della disgregazione”.

Graziella Giangiulio

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