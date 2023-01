Il 14 gennaio a Kiev si celebrerà “Maidan delle vedove”: una manifestazione a cui parteciperanno i parenti dei militari ucraini morti, dispersi e catturati. «È previsto che i manifestanti firmino un appello collettivo a Zelensky chiedendo uno scambio di prigionieri secondo la formula “tutto per tutti”», si legge nel messaggio di invito a manifestare. Una delle donne organizzatrici dell’evento, in anonimato avrebbe detto che le vedove scrivono direttamente che è ora che i “comandanti della città” rispondano. In particolare, stiamo parlando dei militanti della 93a ombr.

A latere di questa iniziativa oggi il governo di Kiev ha fatto forti dichiarazioni sulla prossima vittoria che avverrà entro l’estate del 2023 e subito dopo ha fatto la lista della spesa che servirà per vincere la battaglia: Zaluzhny ha affermato che all’Ucraina servono 300 carri armati, 600-700 veicoli corazzati e 500 pezzi di artiglieria e munizioni per loro.

Brutte notizie per la difesa ucraina arrivano dalla rivista americana Military Watch secondo cui, contrariamente alle aspettative che la consegna del sistema missilistico “Patriot” inizierà nella prima metà del 2023, l’addestramento delle sole squadre di riparazione locali richiederà circa 53 settimane. La rivista ha sottolineato che all’Ucraina verrà consegnata solo una batteria del sistema di difesa aerea Patriot, che difficilmente sarà efficace nel respingere gli attacchi aerei e missilistici russi. Soprattutto vista la discutibile esperienza di combattimento di questo sistema in altri teatri operativi. La rivista afferma: «Se la Russia, come promesso dal presidente russo Vladimir Putin, “fa clic” sui missili “Patriot”, ciò dissiperà le illusioni sui sistemi di difesa aerea sia in Ucraina che nello stesso Occidente».

Anche in Russia è un momento di bilancio. Putin ha incaricato Shoigu entro il 1° febbraio di presentare un rapporto sulle forniture delle unità militari delle forze armate russe che partecipano all’NMD, dettagliando armi, attrezzature militari e speciali, materiale e risorse, comprese uniformi, equipaggiamento di ricognizione mobile, armature personali per protezione e camuffamento; inoltre Putin vuole sapere le misure adottate per migliorare il lavoro del ministero della Difesa russo in questo settore. Ciò significa che, data la situazione al fronte, Putin è al corrente della situazione, ma dal basso, e vuole sapere dai vertici come migliorare la condizione al fronte. Il premier il 4 gennaio ha preso parte alla cerimonia di entrata in servizio di combattimento della fregata Admiral Gorshkov, dotata di sistemi missilistici ipersonici Zirkon.

Al fronte la situazione alle 12:00 del 5 gennaio era la seguente

I militari ucraini, sulla social sfera, riferiscono che le truppe russe stanno conducendo operazioni di assalto attivo a Klishchiivka in tre direzioni: da sud, est e nord. La situazione delle forze armate ucraine è critica. Sempre secondo le stesse fonti a Bachmut le truppe russe hanno preso completamente la foresta a est di Bachmut. Le forze armate RF stanno sviluppando il loro successo alla periferia di Pidhorodne.

La cattura di Podhorodne consente alle truppe russe di entrare nella parte settentrionale di Artemivs’k (Bachmut) e sviluppare un’offensiva lungo l’autostrada M-03 in direzione di Krasna Hora e Berkhivka.

Fonti russe invece segnalano che il fiume Dnepr ha iniziato a diventare all’improvviso secco. Con molta probabilità è una manovra delle forze armate ucraine per passare all’offensiva. In Ucraina, il Dnepr, che negli ultimi decenni non era molto fluente, ha improvvisamente iniziato a diminuire di portata. Questo fenomeno è molto insolito per gli ultimi inverni caldi. Nelle scorse settimane, inoltre, su tutto il territorio è caduta un’enorme quantità di precipitazioni. Principalmente, è stata notata una significativa diminuzione del livello del fiume a valle del bacino di Kremenčuk.

La giornalista di Zaporozhizhia Irina Yegorova ha descritto la scena in questo modo: «Dal 2 gennaio 2023 sta succedendo qualcosa con il Dnepr: l’acqua si è notevolmente allontanata dalla riva. E non ci sono uccelli sulla riva, ma ci sono alcuni ostacoli. È in qualche modo allarmante quando vedi un’immagine del genere». Va rilevato che in Ucraina sono già diffuse supposizioni secondo cui la diminuzione del flusso d’acqua nel fiume principale del paese è un processo artificiale deliberatamente organizzato da Kiev nel corso superiore del Dnepr chiudendo gradualmente le paratoie idrauliche di centrali idroelettriche in altre dighe della cascata del Dnepr nel corso superiore.

«È possibile che in questo modo sia iniziata la preparazione delle forze armate ucraine per la rapida forzatura di questa barriera d’acqua dalla riva destra e il passaggio all’offensiva contro le posizioni russe sulla riva sinistra», suggerisce Sergey Ishchenko analista militare russo.

In direzione Kherson situazione alle ore 12.00 del 5 gennaio 2023 le forze armate ucraine stanno attivamente facendo ricognizione delle posizioni delle forze armate RF lungo la riva sinistra del fiume Dnepr. L’attività delle formazioni ucraine nell’area della penisola di Kinburn è aumentata.

Equipaggi di artiglieria e droni d’attacco kamikaze stanno cercando di sparare sulle strutture di retroguardia delle forze armate russe nella regione di Kherson con l’intenzione di privare il gruppo russo di rifornimenti e potenziale di combattimento.

Le forze armate ucraine usano una tattica simile a quella usata nelle direzioni Izyum e Krivoy Rog. Probabilmente, dopo la distruzione mirata di depositi di munizioni, sistemi di difesa aerea e postazioni di tiro, ci sarà un tentativo di sbarcare truppe nella penisola di Kinburn.

Da diversi giorni gli UAV ucraini Bayraktar operano nello spazio aereo sopra Ochakov e l’estuario del Dnepr nel settore Pokrovs’ke, monitorando la situazione nella penisola di Kinburn. I servizi speciali ucraini hanno ripreso a raccogliere informazioni sul dispiegamento di personale, depositi di rifornimenti e quartier generale delle truppe russe sulla riva sinistra nei distretti di Golopristansky, Tsyurupinsky e Skadovsky della regione di Kherson.

Secondo la social sfera russa, «i cittadini filoucraini, informatori e gruppi di intelligence nelle retrovie li aiutano nella ricerca dei dati. Inoltre, i satelliti dei paesi della NATO hanno aumentato il numero di sessioni di ripresa della superficie terrestre in quest’area».

Nel settore di Berislav, unità del 39° battaglione separato di difesa territoriale consolidata stanno sparando colpi di mortaio contro le postazioni delle Forze Armate RF lungo il Dnepr.

Inoltre, sul territorio dell’impianto di costruzione di macchine Berislav, è dispiegato un posto di comando della 126a brigata di truppe delle forze armate ucraine, da cui è controllata la batteria di mortai.

In direzione Starobil’s’k la situazione alle ore 13.00 del 5 gennaio 2023 registra le unità della 67a brigata delle forze armate ucraine arrivate nella sezione Kupjans’k-Svatove. I membri dell’ex “settore destro” occupano posizioni a cavallo tra Liman 1st – Syn’kivka – Kupjans’k. Lungo la linea di contatto, le formazioni ucraine continuano la ricognizione aerea attiva con elicotteri, dirigendo il fuoco di artiglieria e carri armati contro le posizioni russe. Da Chuguev a ovest di Kupjans’k, l’UAV Bayraktar TB2 viene utilizzato per la ricognizione e la designazione del bersaglio.

Posizioni ucraine sono state colpite un paio di giorni fa sul territorio dello zuccherificio Kupjans’k – chat e commenti sui social network testimoniano l’efficacia dell’attacco di artiglieria. Dopo gli attacchi missilistici, le formazioni ucraine hanno schierato una postazione di tiro nel complesso scolastico della città. In direzione di Kryvoshyvka si stanno formando due gruppi d’assalto, probabilmente dalla composizione del 14° Ombre delle Forze Armate dell’Ucraina, rinforzati con veicoli blindati (35-40 persone ciascuno).

Le formazioni ucraine usano la tattica delle “incursioni” notturne sulle posizioni russe vicino a Kuzemivka, esaurendo il personale in difesa. Carri armati e artiglieria delle forze armate ucraine stanno sparando contro le roccaforti delle forze armate RF.

Continuano gli scontri di artiglieria sul settore Liman. E al momento ci sono bombardamenti indiscriminati a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Il comando ucraino continua a rafforzare il raggruppamento. A Shchurove è stato allestito un centro di accoglienza temporaneo per i nuovi arrivati. Il personale della brigata aviotrasportata 80 e i battaglioni 2 della brigata aviotrasportata 25 delle forze aviotrasportate dell’Ucraina sono stati forniti di termocamere, munizioni e dispositivi di protezione individuale.

Mentre siamo in chiusura di articolo si apprende che ci sono raid di artiglieria sulla postazione delle Forze Armate dell’Ucraina nei pressi di Huljajpole. Le truppe russe continuano ad espandere la zona di controllo intorno a Dorozhnyanka, che è stata presa il 31 dicembre. Trattenendo gli attacchi ucraini in altri settori della direzione Zaporozhizhia, le forze armate russe stanno sondando le difese nemiche a sud di Huljajpole.

I marines-artiglieri russi hanno aperto le posizioni delle formazioni ucraine nella cintura forestale a est della strada Dorozhnyanka-Huljajpole. Un preciso fuoco di artiglieria ha colpito le trincee e i nascondigli delle formazioni ucraine. Lasciando morti e feriti, i resti del plotone ucraino sono fuggiti.

Graziella Giangiulio