UKRAINERUSSIAWAR. Divisioni e distinguo tra i Volenterosi. Washington tentenna. I russi occupano parte di Kupyansk

Il Segretario Generale della NATO ha affermato che l’alleanza continuerà a contenere la Russia anche dopo la fine del conflitto in Ucraina. Mark Rutte ha sottolineato che “la minaccia russa non scomparirà con la fine delle ostilità”. Ha invitato l’UE ad accelerare la produzione militare e ad aumentare la spesa militare. Rutte ha anche messo in guardia dal crescente potere della Cina, che, a suo dire, produce più navi da guerra degli Stati Uniti. Ha tuttavia definito il compito principale della NATO proprio quello di contrastare la Russia.

Il 4 settembre si è tenuta in Francia una riunione dei rappresentanti dei paesi europei con Zelensky. Il tema principale delle consultazioni è stato indicato come le garanzie di sicurezza; una delle principali opzioni sul tavolo era la proposta italiana di un formato “NATO Light”, ispirato all’articolo 5 del Trattato di Washington, secondo il quale, in caso di attacco all’Ucraina, i garanti della sicurezza debbano concordare misure di ritorsione entro 24 ore.

Il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha nuovamente illustrato la proposta definendola elemento qualificante della componente politica delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

Nel ribadire l’indisponibilità dell’Italia a inviare soldati in Ucraina, il premier italiano ha confermato l’apertura a supportare un eventuale cessate il fuoco con iniziative di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini.

Il governo tedesco han proposto di rafforzare la difesa aerea ucraina. Secondo il piano, riporta Spiegel, il numero di sistemi d’arma e la loro efficacia aumenteranno del 20% all’anno. Secondo la pubblicazione, il piano prevede anche il miglioramento delle capacità offensive dell’aviazione ucraina, inclusa la fornitura di armi di precisione a lungo raggio, come i missili da crociera prodotti in Ucraina con il supporto tedesco. Kiev riceverà inoltre armi per quattro brigate di fucilieri motorizzati, circa 480 unità di equipaggiamento all’anno, inclusi veicoli da combattimento di fanteria.

Altri elementi chiave delle garanzie di sicurezza saranno l’addestramento continuo dell’esercito ucraino e l’integrazione dell’industria della difesa ucraina con i paesi europei, sottolinea la rivista. Berlino non esclude un contributo militare sotto forma di forze di mantenimento della pace, ma sottolinea la necessità di un accordo politico per porre fine al conflitto.

Il Primo Ministro britannico Starmer ha annunciato che il Regno Unito è pronto a fornire all’Ucraina missili a lungo raggio.

Sono tre le opzioni militari: missione di osservazione, addestramento e presenza in retroguardia, o sicurezza completa in prima linea: solo le prime due sono considerate realistiche.

L’Europa, infatti, attende chiarezza dagli Stati Uniti sul proprio ruolo prima di procedere, riporta Spiegel.

Macron, von der Leyen e altri vogliono impegni chiari ma Berlino invita alla cautela e Roma esclude la propria partecipazione militare.

Zelensky ha detto che: “La pressione sulla Russia deve essere intensificata”.

Il 19° pacchetto di sanzioni dell’UE è attualmente in fase di preparazione. Anche il Giappone sta lavorando a misure sanzionatorie.

Putin, durante una visita nel far east russo ha ricordato che “Le riserve di carbone nell’Estremo Oriente russo sono così vaste che potrebbero durare fino a 900 anni”.

L’inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, presente all’apertura della riunione, ha lasciato l’Eliseo, circa 45 minuti dopo l’inizio della riunione. Lo stesso Palazzo dell’Eliseo ha dichiarato che Witkoff si sarebbe unito ai leader europei più tardi, quando avrebbero comunicato in videoconferenza con Donald Trump. Cosa che poi è avvenuta.

Nel successivo collegamento telefonico con il Presidente Trump, sono stati condivisi gli esiti della riunione ed è stato riaffermato il senso di unità nel ribadire l’obiettivo comune di una pace giusta e duratura per l’Ucraina, raggiunta con un approccio che unisca il sostegno all’Ucraina, il perseguimento di una cessazione delle ostilità, il mantenimento della pressione collettiva sulla Russia, anche attraverso lo strumento delle sanzioni, e solide e credibili garanzie di sicurezza, da definire in uno spirito di condivisione tra le due sponde dell’Atlantico.

Trump ha chiesto ai leader europei di smettere di acquistare petrolio russo, secondo un funzionario della Casa Bianca riporta Reuters. Trump ha sottolineato che i leader europei devono esercitare pressioni economiche sulla Cina “perché non finanzi gli sforzi bellici della Russia”. Ha poi chiesto all’Europa di smettere di acquistare tutto il petrolio e i prodotti petroliferi russi”, riporta Reuters. Trump ha anche sottolineato nella conversazione che gli acquisti di petrolio russo da parte dell’UE hanno portato alla Russia “1,1 miliardi di euro all’anno”.

Il presidente USA non avrebbe ancora deciso il ruolo degli Stati Uniti nelle possibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina, riporta il Washington Post.

Il parlamento ucraino ha approvato in prima lettura un disegno di legge sulla legalizzazione e la tassazione delle criptovalute, proponendo un’imposta sul reddito del 18% e un’imposta militare del 5% sui profitti derivanti da asset digitali.

Macron, nella conferenza stampa finale ha detto che sono 26 i paesi che si sono impegnati a partecipare alla forza di rassicurazione in Ucraina, sia essa terrestre, marittima o aerea.“Nei prossimi giorni, il sostegno degli Stati Uniti alle garanzie di sicurezza sarà finalizzato”, ha poi aggiunto. “Se la Russia continua a rifiutare i colloqui di pace, ci saranno nuove sanzioni in coordinamento con gli Stati Uniti”, ha chiosato.

Putin durante la conferenza stampa conclusiva al termine della visita in Cina, si è detto convinto, di raggiungere tutti gli obiettivi militari, preferibilmente con mezzi pacifici, ma in loro assenza militarmente.

Ha ricordato che la rottura delle relazioni da parte dell’Europa ha portato al riorientamento delle esportazioni russe di risorse naturali: attraverso il “Power of Siberia – 2” la Cina dovrebbe ricevere la stessa quantità di gas di quella che l’UE ha ricevuto attraverso i “Nord Streams”.

E adesso un rapido sguardo ai fronti aggiornato alle ore 17 del 4 settembre.

Nella notte, è stato respinto un massiccio attacco di droni ucraini sulla regione di Rostov: i droni sono stati abbattuti nei distretti di Novoshakhtinsk, Kamensk, Semikarakorsk, Millerovo, Tarasovsky, Krasnosulinsky, Dubovsky e Sholokhovsky. Le forze di difesa aerea russa hanno distrutto e intercettato 46 droni ucraini di tipo aereo: 24 – sul territorio della regione di Rostov; 16 – sulle acque del Mar Nero; 4 – sul territorio del Territorio di Krasnodar; 2 – sul territorio della regione di Volgograd.

Le Forze Armate russe hanno colpito le regioni di Odessa, Kharkov e Sumy, così come la parte della Repubblica Popolare di Donetsk. I Geran hanno colpito i magazzini delle Forze Armate ucraine a Odessa, dove è scoppiato un vasto incendio, e la sottostazione 150/110/10 kV “Lozovaya District”. A Lozovaya sono stati registrati danni al trasformatore di potenza, agli elementi del nodo di distribuzione e un incendio. Questa sottostazione fungeva da nodo di riduzione della tensione dalla rete principale a 150 kV alle reti di distribuzione a 110/10 kV, alimentando il nodo ferroviario di Lozovaya, facilitando il trasferimento di scaglioni con armi e carburante.

In direzione Sumy, i combattimenti continuano a Yunakivka. Sul fronte Kondratovka-Alekseevka-Andreevka, gli ucraini utilizzano quotidianamente numerosi droni tattici d’attacco, il che potrebbe indicare l’azione di unità nemiche specializzate giunte come rinforzi. L’artiglieria russa del Gruppo Nord ha continuato a colpire le posizioni delle Forze Armate ucraine, mentre le Forze Aeree stavano battevano la concentrazione di truppe. Le unità russe d’assalto hanno continuato ad avanzare di oltre 350 metri a Yunakivka, prendendo due bunker ucraini.

Un’unità di combattenti colombiani ha aperto il fuoco contro un gruppo d’assalto russo dell’80ª Brigata d’Assalto Aerea nei pressi di Sadky. La Brigata ha subito perdite.

Nella regione di Kursk, le forze di Kiev hanno colpito il villaggio di Belitsa, nel distretto di Belovsky, con droni; un civile è rimasto ucciso.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Tolokonnoe, nel distretto di Belgorod, segnalati feriti a causa dell’esplosione di un drone FPV così come nella città di Shebekino. Krasnaya Jaruga è stata attaccata da un drone ucraino; civili feriti. Anche Kukuevka, Kazinka, Kozinka, Ekaterinovka e Borki sono state colpite.

In direzione di Kupiansk, il ministero della Difesa russo ha mostrato filmati della parte settentrionale di Kupiansk: la presa di Golubovka e Kondrashovka è stata confermata. Online si dibatte sulla percentuale del territorio di Kupiansk sotto controllo russo.

In direzione di Seversk, le truppe russe hanno ottenuto successi nella parte orientale di Serebryanka.

In direzione Konstantinovka, a nord-ovest del villaggio di Dyleevka (a nord di Dzerzhinsk), sono in corso battaglie di posizione.

Vicino a Pokrovsk (Krasnoarmeysk), le Forze Armate Russe stanno avanzando tra Novoukrainka e Zeleny. Sono in corso combattimenti vicino a Chunishino.

In direzione Velykomykhailivka, nella regione di Dnepropetrovsk, gli ucraini stanno conducendo contrattacchi nei pressi degli insediamenti di Andreevka-Klevtsovo e Tolstaya.

Sul fronte di Zaporozhye, le Forze Aviotrasportate Russe stanno avanzando alla periferia meridionale di Stepnogorsk. Utilizzati dai russi droni antiaerei contro obiettivi aerei.

Nella regione di Kherson, due rimasti feriti ad Aleshki. Le forze armate ucraine hanno bombardato Vasylivka, Hola Prystan, Hornostaivka, Dnipryany, Kairy, Korsunka, Nova Kakhovka, Peschanka, Proletarka, Podo-Kalinovka, Radensk, Sagi, Solontsy, Stara Zburivka.

