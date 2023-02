UKRAINERUSSIAWAR. Distrutto il sistema NASAMS, i russi avanzano a nord di Soledar. Zelensky preoccupato per l’inefficacia delle Sanzioni

In merito alle notizie del Neue Zurcher Zeitung dei giorni scorsi sul fatto che il capo della CIA statunitense William Burns ha offerto alla Russia e all’Ucraina un piano di pace a gennaio, che prevedeva la cessione di circa il 20% del territorio ucraino alla Russia in cambio della fine dell’operazione militare, Mosca e Kiev hanno negato che ciò sia stato fatto. E la Casa Bianca ha definito false le informazioni dei media. Newsweek scrive che l’Amministrazione Biden ha definito le notizie in merito “inaccurate” e la CIA “completamente false”. Peskov definisce “una bufala” le affermazioni dei media secondo cui gli Stati Uniti avrebbero proposto un piano che prevede la cessione del 20% del territorio da parte dell’Ucraina.

Confermata invece la notizia secondo cui il ministero degli Interni ucraino ha iniziato a formare brigate d’assalto di militari, polizia e guardie di frontiera per conquistare la Crimea e il Donbass, ha dichiarato il ministro degli Interni ad interim Ihor Klymenko. Il presidente Zelensky si è lamentato del fatto che la Russia si è adattata più rapidamente alle sanzioni del previsto. Il ministro della Difesa ucraino Reznikov afferma che Kiev garantisce che i partner non lanceranno attacchi sul territorio russo se verranno forniti missili a lungo raggio. Ricordiamo che sul Ministro pende la richiesta di dimissioni per corruzione. Un petizione si trova anche on line. Confermata, infine, la notizia che il terrorista Abdul Hakim Shishani (Ruslan Azhiev) ha ottenuto la cittadinanza ucraina non appena si è unito al battaglione di Zakayev “OBON”.

Azhiev ha fondato il gruppo terrorista Ajnad al-Kavkaz (Soldati del Caucaso), gruppo jihadista fondamentalista islamico a guida cecena attivo nel nord della Siria, principalmente nelle aree montuose e boschive del governatorato di Latakia. Sebbene formato da ex combattenti dell’Emirato del Caucaso e provvisoriamente legato all’organizzazione, Ajnad al-Kavkaz ha operato in piena autonomia fin dall’inizio e in seguito ha tagliato i suoi legami con l’Emirato del Caucaso. Nel 2022, il gruppo è intervenuto nella guerra russo-ucraina al fianco dell’Ucraina.

Putin ha discusso della lotta al terrorismo con il Consiglio di Sicurezza russo, sottolineando la particolare importanza del tema per la sicurezza interna, nel frattempo il livello di minaccia terroristica elevato è stato fissato a tempo indeterminato nella regione di Bryansk spesso colpita da attacchi delle Forze armate ucraine. Ad Astrakhan è stato istituito un centro di addestramento al combattimento per coloro che desiderano diventare volontari delle SSO. Infine si apprende dalla social sfera filo russa che la Crimea ha nazionalizzato le proprietà di Akhmetov, Kolomoisky e altri politici e uomini d’affari ucraini, per un totale di circa 500 proprietà. Con tutta probabilità le proprietà verranno redistribuite a chi sta combattendo al fronte.

Il ministero per la Difesa russo ha fatto sapere che l’area di responsabilità del Distretto militare meridionale è stata estesa alle regioni DNR, LNR, Zaporozhye e Kherson. Al fronte sulla linea russa stanno per arrivare le nuove armi, confermata dalla holding di complessi di alta precisione della Rostec State Corporatio la spedizione del primo lotto di veicoli da combattimento di fanteria BMP-3 nel 2023, come parte di un ordine della difesa statale. I BMP-3 prodotti a Kurganmashzavod sono equipaggiati con il mirino dell’artigliere-operatore principale Sodema e con kit di protezione aggiuntivi – scudi corazzati e griglie. E ancora il 3 febbraio è stato confermato via social media l’arrivo dei primi quattro robot Marker che svolgeranno il lavoro nella zona delle operazioni speciali, ha dichiarato il dire febbraio a RIA Novosti il direttore esecutivo della società sviluppatrice, la ONG russa Android Technics, Yevgeny Dudorov. Questo robot ha il compito di intercettare i colpi di artiglieria a distruggerli prima del contatto con i mezzi russi.

Nella mattinata del 3 febbraio il ministero per la Difesa russo ha fatto sapere che le Forze armate russe hanno distrutto per la prima volta il sistema di difesa aereo norvegese NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) durante un attacco missilistico a terra, inoltre il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha dichiarato che le Forze armate russe sono regolarmente e completamente rifornite di diversi tipi di missili. Alla stampa ha dichiarato: «Le consegne di tutti i tipi di AMS aumenteranno significativamente nel 2023. Ciò consentirà di infliggere una dura sconfitta al potere neonazista ucraino, che è stato ingrassato con le sue armi da una varietà di feccia occidentale».

A partire dal tardo pomeriggio del 2 febbraio, i combattenti del PMC di Wagner hanno occupato l’insediamento di Mykolayivka a nord di Soledar nella DNR a darne notizia il servizio stampa Eugene Prigozhin. La liberazione di Mykolayivka e di Sacko e Vancetti consente di lanciare un assalto alla successiva linea di difesa ucraina – Fedorivka-Razdolovka, dove le forze del 10° OgshbR DShV dell’Ucraina mantengono le loro posizioni. L’avanzamento in questa direzione permetterà di avvicinarsi all’agglomerato di Seversk da sud, di tagliare i rifornimenti alle unità ucraine situate sulla linea Verkhnekamenskoye – Vyemka – Ivano-Daryevka e di minacciare le formazioni ucraine a Seversk stessa.

Ed ora uno sguardo allo stato operazione militare russa in Ucraina aggiornata alle 24.00 del 2 febbraio.

Nel settore di Lyman, le unità delle Forze Armate russe supportate dall’artiglieria stanno attaccando le posizioni ucraine vicino a Balka Zhuravka.

A sud, le truppe russe hanno sfondato le linee difensive ucraine e hanno stabilito il controllo delle roccaforti in direzione di Yampolivka.

Allo stesso tempo, gruppi d’assalto delle Forze armate russe stanno avanzando sulle posizioni nemiche a sud-ovest di Dibrova.

Durante i combattimenti nei pressi della foresta di Serebryansky, le formazioni ucraine si sono ritirate con perdite nelle linee di riserva. Nel settore Soledar, le unità della PMC Wagner assaltano le posizioni nemiche vicino a Mykolaivka e avanzano anche in direzione di Fedorivka.

La liberazione degli insediamenti consentirà alle unità PMC Wagner di avanzare verso Sivers’k da sud. Continuano i combattimenti a Bachmut. I gruppi d’assalto Wagner sono impegnati in pesanti combattimenti nelle zone orientali e meridionali della città. L’artiglieria russa sta impegnando continuamente le unità ucraine nelle zone centrali. Le forze russe continuano a sfondare le linee difensive ucraine alle porte di Krasnyy e Stupochki.

Se vi saranno ulteriori progressi nell’area, le forze russe potranno stabilire il controllo dell’autostrada Chasov Yar – Bachmut e di mettere a rischio la sopravvivenza del raggruppamento ucraino di Bachmut.

La situazione nel settore di Vuhledar rimane costantemente tesa. Continuano i combattimenti in posizione e gli scontri di artiglieria. Il comando ucraino continua a far affluire uomini da altre direzioni per rinforzare il raggruppamento difensivo.

Non ci sono cambiamenti significativi in direzione Zaporizhizhia. Le parti stanno dislocando ulteriori forze in prima linea e conducono ricognizioni reciproche. Ciononostante, continuano i bombardamenti attivi lungo l’intera linea di contatto con l’uso di cannoni e razzi d’artiglieria.

Graziella Giangiulio