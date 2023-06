UKRAINERUSSIAWAR. Distrutto centro intelligence a Kiev. Feriti militari NATO?

Il ministero degli affari interni della Russia ha inserito il Capo di Stato Maggiore ucraino generale Valery Zaluzhny nella lista dei ricercati federali insieme a lui il generale Oleksandr Syrsky, comandante delle Forze terrestri ucraine, e ancora nella lista figurano anche ex ministri della difesa/comandanti delle forze di terra dell’Ucraina: Poltorak, Getelei-Ilovaisky e Muzhenko Debaltsevsky.

A quanto si apprende da fonti social media Kyrylo Budanov, capo della direzione principale dell’intelligence ucraina, ha rilasciato dichiarazioni molto piccate in seguito all’attacco aereo russo in cui promette “vendetta per gli attacchi a Kiev”. Secondo fonti social media questa sarebbe la riprova che gli attichi hanno effettivamente colpito il 29 maggio un centro di comando a Kiev.

Secondo analisti militari russi: «È stato istituito un quartier generale a Kiev, che comprendeva curatori occidentali dell’operazione in Ucraina. È la seconda volta che abbiamo centrato il bersaglio. La prima volta che un simile quartier generale è stato distrutto da “Kinzhal” nella regione di Lviv, sono morti circa duecento soldati stranieri».

Sempre sullo stesso tema via social media si apprende che nel centro di comando colpito vi erano anche soldati di paesi NATO, che verserebbero in gravi condizioni, e sarebbero stati trasferiti a Berlino da Rzeszow. La notizia non è confermata da fonti ufficiali.

Lo stesso presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le forze armate russe hanno colpito il quartier generale della direzione principale dell’intelligence a Kiev. È la prima volta che il presidente russo si espone con dichiarazioni del genere.

Il Rapporto del ministero della Difesa della Federazione Russa del 30/05/2023 affermava che «durante la giornata, le forze armate della Federazione Russa hanno effettuato attacchi di gruppo utilizzando armi lanciate dall’aria ad alta precisione a lungo raggio nei punti decisionali centrali dove, sotto la guida di specialisti delle agenzie di intelligence occidentali, erano pianificati atti terroristici contro il territorio della Russia. Tutti gli obiettivi assegnati sono stati colpiti».

Sempre il 29 maggio un Il-76TD dell’aeronautica militare iraniana è volato a Mosca da Teheran con un carico di destinazione sconosciuta.

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che la Russia si riserva il diritto alle più severe misure di ritorsione in risposta all’attacco di droni a Mosca. «Sembra che la distruzione metodica dei sistemi di difesa aerea occidentali (e non solo), dei magazzini con munizioni e attrezzature occidentali, nonché la continuazione degli attacchi iniziati sui centri decisionali, sarebbe la migliore risposta sia a questo che a qualsiasi attacco successivo. E in generale, questo processo dovrebbe procedere come una cosa ovvia, senza alcun riferimento all’oscillazione del regime terroristico nazista a Kiev. La natura metodica di questi processi e la mobilitazione di risorse pubbliche per raggiungere questa natura metodica è il modo migliore per andare avanti nel raggiungimento degli obiettivi dell’operazione in Ucraina».

Notizia certa invece è l’affondamento della Yuri Olefirenko nave da sbarco ucraina nel porto di Odessa. A confermarlo con nota il ministero della Difesa russo: «Il 29 maggio, a seguito di un attacco di un’arma ad alta precisione delle forze aerospaziali russe all’ormeggio delle navi da guerra nel porto di Odessa, è stata distrutta l’ultima nave da guerra delle forze navali ucraine, Yuriy Olefirenko». La Yuri Olefirenko era una nave da sbarco Project 773 di medie dimensioni della Marina ucraina. Dal suo entrata in servizio nel 1971 fino all’annessione della Crimea da parte della Federazione Russa nel 2014, era di base nella base navale meridionale di Donuzlav. Da allora Yuri Olefirenko è stato trasferito a Ochakiv.

La caccia alla nave andava avanti da molto tempo. All’inizio del conflitto, la nave ucraina operava nell’estuario del Dnepr-Bug e dal suo ponte le forze armate ucraine hanno sparato contro la regione di Kherson – su di essa sono stati posizionati i lanciatori del Grad MLRS. E in seguito ha navigato prima per il porto di Yuzhny e poi per Odessa.

Nella notte del 30 maggio una potente esplosione alle “Tre sorelle” – all’incrocio dei confini di Ucraina, Bielorussia e Russia –ha messo fuori uso la strada ucraina esattamente nel punto in cui si collegano Ucraina (regione di Chernihiv), Bielorussia (regione di Gomel) e Russia (regione di Bryansk). Probabilmente l’esplosione è opera dei russi che in questo modo impediscono agli ucraini l’attraversamento al confine nella regione di Chernihiv.

Gli ucraini nella notte del 30 maggio hanno continuato ad attaccare la regione di Belgorod, il capo della regione, Vyacheslav Gladkov, ha annunciato che le forze armate ucraine hanno bombardato il centro di accoglienza per i residenti evacuati sfrattati dagli insediamenti nel distretto di Shebekinsky. Secondo le prime informazioni vi sarebbero stati alcuni morti e feriti.

Aggiornamenti dal fronte arrivano anche da Artemovsk – Bachmut: secondo le informazioni in mano all’esperto militare Boris Rozhin la situazione nella direzione di Artemovsk alle 00.13 ora di Mosca del 31 maggio 2023 era la seguente:

«Nonostante le dichiarazioni in corso da parte delle forze armate ucraine sul mantenimento di posizioni ad Artemovsk, le posizioni più vicine delle forze armate ucraine vicino alla città si trovano nell’area di Khromovo ea sud-est di Samolet vicino a Krasnoye. Il nemico non conduce operazioni offensive con l’obiettivo di tornare in città. Lo confermano fonti cittadine. Limitando l’attività del nemico a ovest di Artemovsk sparano contro case periferiche ed ex fortificazioni.»

E ancora dichiara: «Ci sono ancora bombardamenti che rendono difficile rimuovere non solo i cadaveri tra le rovine dei grattacieli, ma anche alcuni di quelli che giacciono in periferia. La rotazione continua in città. Dal 1 giugno fino alla fine del mese PMC “Wagner” è completamente in avvicendamento. In città si celebrano varie unità delle forze armate russe, volontari e forze di sicurezza della DPR».

«A nord-ovest della città, sono proseguiti i combattimenti per le piantagioni forestali a nord della strada Chasov Yar-Khromovo. Poiché la strada stessa non svolge più lo stesso ruolo, l’attività da parte del nemico è piuttosto finalizzata a livellare il fronte, e da parte nostra –a fornire posizioni convenienti per la cattura di Khromovo e le successive azioni in direzione di Orekhovo- Vasilyevka, Bogdanovka e Novomarkovo, se lo Stato Maggiore decide di agire proprio nella direzione di Kramatorsk. Il nemico nota l’aumento del lavoro di artiglieria delle forze armate russe in questo settore».

Prosegue poi Rozin: «A sud-ovest della città, sono in corso combattimenti negli sbarchi tra Krasnoy e Kleshcheevka. Dopo un tentativo fallito da parte delle forze armate ucraine di irrompere a Kleshcheevka e pesanti perdite da entrambe le parti, i combattimenti qui proseguono in modo posizionale. Il nemico attribuisce il fallimento al peggioramento del tempo. Nel nostro Paese, in primavera, un tentativo di prendere immediatamente Krasnoe è fallito. Quindi qui le parti costruiranno le forze per un’ulteriore attivazione. Dovremo prendere Krasnoe da una parte e dall’altra, beh, e probabilmente il nemico proverà ancora una volta a sondare la possibilità di crearci problemi a sud-ovest della città. Inoltre, non sono esclusi tentativi di attacco in direzione di Kurdyumovka».

Secondo Rozhin: «In generale, dopo la fine della battaglia di Artemovsk, i combattimenti qui hanno assunto un carattere posizionale, ma questa non è ancora una pausa operativa, poiché entrambe le parti hanno l’opportunità di riattivare le operazioni grazie alle riserve operative. Da parte nostra, ulteriori azioni saranno chiare dopo il completamento della rotazione del PMC “Wagner”, e da parte del nemico, le intenzioni diventeranno chiare se nuove unità e formazioni appariranno nella direzione. Nel frattempo, è più probabile che il nemico siederà sulla difensiva a ovest della città».

Nelle prime ore del mattino le Forze Armate russe hanno colpito con “Grad” militari e attrezzature nella direzione Krasno-Limansky. Distrutto un sistema di difesa aerea ucraino “Buk M1” in direzione Vuhledar.

Le Forze Armate ucraine nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2023, i hanno sparato contro il villaggio. Carpazi nella regione di Perevalsk della LPR. Cinque persone sono morte e 19 persone sono rimaste ferite. Il locale caldaia è stato distrutto, gli edifici e 13 unità di trasporto dell’allevamento di pollame Avis sono stati danneggiati, anche il campo di costruzione e 69 unità di trasporto dell’impresa Northern Non-Metal Company sono stati danneggiati.

Oltre ad attacchi a Belgorod e Bryansk le Forze Armate ucraine di notte, con un drone hanno attaccato la raffineria di petrolio Afipsky nel territorio di Krasnodar. Una delle unità di distillazione dell’olio combustibile è stata colpita: nell’impianto è scoppiato un grave incendio.

I vigili del fuoco giunti sul luogo dell’incidente sono riusciti a spegnere l’incendio su un’area di circa 100 km., e a spegnere completamente l’incendio più vicino al mattino.

Per la terza volta in un mese le Forze Armate ucraine hanno tentato un attacco alla raffineria di petrolio Ilsky: l’UAV delle forze armate ucraine è caduto sul territorio della struttura, ma non è esploso. Nessun danno o vittima”. Il precedente attacco di droni nemici al Territorio di Krasnodar è avvenuto pochi giorni fa quando il personale della raffineria di petrolio Ilsky è riuscito ad abbattere tutti i droni delle Forze Armate dell’Ucraina.

Nella regione di Kursk, militari ucraini hanno bombardato il villaggio di confine di Tetkino, distretto di Glushkovsk. Quattro edifici residenziali e linee elettriche sono stati danneggiati: la corrente è andata via in diverse strade. Non ci sono state vittime. Le squadre di riparazione hanno poi iniziato a eliminare i danni.

Graziella Giangiulio