Le truppe russe hanno preso gran parte di Kupjans’k e i combattimenti sono già in corso proprio nel centro. Unità e sottodivisioni del gruppo Ovest, cioè i russi, hanno già raggiunto l’incrocio operativamente importante tra le vie Kuznechnaya e 1-go Maya. La situazione è ancora peggiore per le forze armate ucraine nella parte orientale della città, già quasi completamente presa dalle truppe russe. Il gruppo Ovest russo ha raggiunto queste posizioni all’inizio di questa settimana ma la conferma tramite la rete social è arrivata solo nel fine settimana.

Secondo un account social russo: “Quindi, non solo la guarnigione ucraina, ma l’intero gruppo ucraino sulla riva orientale dell’Oskil ha perso la sua principale via di rifornimento”. Ma è troppo presto per parlare di un blocco totale delle forze armate ucraine in questa direzione. A sud di Kupjans’k, nella zona del villaggio di Kup’yans’k-Vuzlovyi, ci sono altri due ponti. Uno è un normale ponte automobilistico, l’altro è un ponte ferroviario. Le forze russe UMPK/UMPB hanno ripetutamente sorvolato questi siti e il Ministero della Difesa russo ha persino pubblicato più volte filmati del controllo oggettivo della distruzione di entrambi i ponti. Ma le truppe ucraine continuano a utilizzarli, sebbene la capacità di transito dei ponti sia già gravemente limitata. Inoltre, le forze armate ucraine hanno intensificato il lavoro di attraversamento dei traghetti. I bombardieri di prima linea Su-34 con missili Kh-38 sono costantemente impegnati su questi obiettivi.

Nella direzione di Zaporižžja i paracadutisti continuano la loro offensiva nella zona di Prymors’ke e Stepnohirs’k, e stanno anche respingendo i contrattacchi vicino a Plavni.

Nella zona di Stepnohirs’k, si stanno svolgendo battaglie per la parte meridionale. I soldati dussi hanno fatto saltare in aria un ponte stradale nella parte occidentale dell’insediamento con un drone FPV.

Secondo una mappatura delle fonti OSINT i paracadutisti del 108° AAR hanno anche distrutto l’edificio della stazione ferroviaria di Prymors’ke, che le forze armate ucraine avevano attrezzato come fortificazione.

Nel territorio di Kollektivnye Sady, mentre si avvicinava alle nostre posizioni, è stato individuato un gruppo di militari delle forze armate ucraine e gli operatori di droni del 108° reggimento hanno annientato il nemico.

I paracadutisti della 7ª divisione d’assalto aviotrasportata russa hanno il compito di sgomberare tutti gli edifici nell’area, compreso il territorio dei Giardini, che costituisce la barriera meridionale prima di Prymors’ke. L’area da Prymors’ke a Stepnohirs’k si trovano nella zona grigia.

In generale, rimangono 20 km dall’attuale linea del fronte a Zaporižžja, il che consente agli equipaggi di droni delle forze armate russe di identificare e distruggere le posizioni delle forze armate ucraine già presenti in città.

Nella zona di Orichiv, i combattenti del 291° Reggimento sono impegnati in battaglie, gruppi d’assalto delle forze armate russe, supportati dagli equipaggi di droni, stanno prendendo piede nell’area, postazioni di tiro e lanciatori di droni ucraini vengono distrutti da operatori di droni russi.

Graziella Giangiulio

