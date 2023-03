UKRAINERUSSIAWAR. Direttrice Polozhsko-Orekhovsky, sventata controffensiva Ucraina. Fabbriche polacche produrranno proiettili per l’Ucraina

Quello che fino a qualche giorno fa era il commento di qualche giornalista o analista ora è diventata una questione di tempo: «La Federazione Russa sa che l’Ucraina si sta preparando per operazioni offensive. Lo stato maggiore delle forze armate russe prepara le proprie decisioni in risposta» ha detto Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa.

Sempre da Mosca, il generale Igor Kirillov, capo delle truppe di difesa contro le radiazioni, chimiche e biologiche delle forze armate russe ha dichiarato che le munizioni con uranio impoverito nelle condizioni delle moderne operazioni militari non hanno un vantaggio significativo rispetto ai proiettili di tungsteno. Secondo lui, l’uso di munizioni all’uranio impoverito da parte di Kiev causerà danni irreparabili al personale militare delle forze armate dell’Ucraina, e questo è noto in Occidente, mentre l’uso di munizioni all’uranio impoverito da parte di Kiev potrebbe far crollare le esportazioni agricole da Ucraina per decenni o addirittura secoli.

La Polonia si è unita all’accordo dell’UE sull’approvvigionamento congiunto di munizioni per l’Ucraina. Secondo il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak, questo è un grande sostegno per Kiev e un’opportunità per l’industria della difesa polacca. L’ex capo del dipartimento, Antony Matsarevich, ha sottolineato che questa prospettiva sta cambiando la struttura della produzione di armi e farà della Polonia la base principale per la “difesa contro l’aggressione russa”, anche nella dimensione economica e produttiva.

In precedenza, il 20 marzo, 17 paesi dell’UE e la Norvegia hanno firmato un progetto di ordini congiunti per la produzione di proiettili calibro 155 mm per 1 miliardo di euro, che dovrebbero essere consegnati alle forze armate dell’Ucraina entro due anni. Sono state inoltre approvate consegne urgenti di un milione di proiettili dagli stock esistenti a Kiev nei prossimi 12 mesi, per i quali è stanziato 1 miliardo di euro dal Fondo europeo per la pace.

Il ruolo principale in questo sarà svolto dall’Agenzia europea per la difesa – EDA, che si occuperà dell’acquisto di munizioni, della loro distribuzione tra le forze armate dei paesi dell’UE, nonché del sostegno a lungo termine per l’Ucraina. Inoltre, il piano prevede l’istituzione di una nuova produzione di proiettili in Europa con una filiera completa per i materiali necessari. Questo progetto dovrebbe durare almeno sette anni.

Nuovo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia. L’Ucraina ha consegnato prigionieri gravemente feriti alla Russia, le cui condizioni consentivano il trasporto, secondo il quartier generale ucraino di coordinamento per i prigionieri.

Di notte, i droni kamikaze Geran hanno lavorato su obiettivi a Krivoy Rog. Mentre secondo le fonti social i lavoro dell’artiglieria delle forze armate russe sta operando nella direzione di Donetsk. Secondo notizie riportate nella social sfera, la 5 Brigata 1 AK russa avanza a Maryinka e sembra che i morti siano molti da ambo i lati. I combattimenti sono in corso.

Lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine ha ammesso di aver segnalato erroneamente il ritiro delle forze russe da Nova Kakhovka. «Le forze armate della Federazione Russa sono a Nova Kakhovka. Le informazioni sul ritiro del nemico da questo insediamento sono state rese pubbliche a seguito di un uso scorretto dei dati disponibili», ha dichiarato lo stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina in un dichiarazione. Non ha spiegato però i messaggi successivi che invitavano la popolazione all’evacuazione del posto.

A Avdiivka nella notte del 23 marzo la situazione vedeva i soldati della 132a brigata di fucileria motorizzata delle guardie delle forze armate della Federazione Russa (ex 3a brigata Gorlovka del NM della DPR) avanzare a ovest di Novobakhmutovka, eliminando completamente l’insediamento dalla presenza delle forze armate ucraine.

A sud di Novobakhmutovka e a nord-est di Krasnogorovka, le unità russe hanno colpito e distrutto formazioni ucraine da due roccaforti. Ora le forze armate ucraine occupano posizioni nella cintura forestale vicino a uno dei tratti dell’autostrada H20 e sono in semi-accerchiamento.

A nord-ovest di Avdiivka, continuano le battaglie posizionali vicino alla ferrovia. Dopo la sortita delle forze armate RF a Petrovskoye (Stepovoye), le forze armate ucraine hanno trasferito riserve e costretto il personale militare russo oltre la linea ferroviaria. Allo stesso tempo, i combattenti delle forze armate russe hanno ampliato la zona di controllo lungo la ferrovia.

Il bombardamento reciproco dell’artiglieria continua a ovest e sud-ovest. I militari delle forze armate russe stanno bombardando le aree di concentrazione delle formazioni ucraine a Lastochkino, Thin e Severny.

Nelle aree di confine la situazione è la seguente: nella regione di Bryansk, gli ucraini hanno tentato senza successo di colpire i ripetitori di confine con l’aiuto di aerei leggeri. Nell’insediamento di tipo urbano di Belaya Berezka, un uomo è rimasto ferito a seguito di bombardamenti di artiglieria e un edificio amministrativo è stato danneggiato. Formazioni ucraine hanno sparato con un colpo di mortaio contro i villaggi di Plekhovo e Gordeevka nella regione di Kursk: non ci sono state distruzioni o vittime tra i civili. Nella regione di Belgorod, gli ucraini hanno attaccato il villaggio di Tishanka, danneggiando un edificio residenziale e un gasdotto, non ci sono state vittime civili.

Direzione Starobilsk: la situazione nel settore Kupyansky non è cambiata in modo significativo: le battaglie posizionali e i duelli di artiglieria continuano lungo la linea di contatto. Nel settore di Liman, le truppe russe sono penetrate nelle linee difensive delle Forze armate ucraine nella zona di Makiivka: secondo le prime informazioni, i combattimenti sono in corso alla periferia del villaggio.

Direzione Soledar: nel nord-ovest di Bachmut, le unità Wagner PMC continuano a prendere d’assalto le posizioni ucraine nel centro di Orekhovo-Vasilevka. Nella stessa Bachmut, le truppe russe stanno combattendo nei distretti settentrionali e meridionali della città. Nel nord, i distaccamenti d’assalto del PMC “Wagner” si stanno spostando in profondità nei territori dell’impianto di lavorazione dei metalli Artemovsky.

A sud, gli uomini della Wagner stanno metodicamente mettendo fuori combattimento le forze armate ucraine dai distretti di Sobachevka, Budenovka e Vodokanal, irrompendo nel centro della città. A sud-ovest, le parti stanno combattendo alla periferia dell’autostrada per Konstantinovka e alla periferia di Krasnoe. L’artiglieria e l’aviazione russe sparano costantemente contro il dispiegamento di rinforzi delle forze armate ucraine, anche a Chasovoy Yar e Grigorovka.

Direzione Donetsk: il personale militare russo è stato in grado di avanzare a ovest di Novobakhmutovka nel nord dell’area fortificata di Avdiivsky, l’insediamento è stato preso. A sud di Novobakhmutovka, le forze armate russe sono riuscite a catturare due roccaforti nell’area dell’autostrada H20.

Le battaglie di posizione continuano vicino a Petrovsky: i militari russi sono riusciti ad espandere in qualche modo la zona di controllo attorno alla ferrovia. Formazioni ucraine hanno nuovamente bombardato l’agglomerato di Donetsk, danneggiando le infrastrutture civili e gli edifici residenziali.

Zaporozhizhia: le formazioni ucraine continuano a raccogliere forze nelle vicinanze del settore Pologovsky e nelle vicinanze di Orekhov. È molto probabile che le Forze armate ucraine possano fare un altro tentativo di avanzare nella direzione di Zaporozhizhia. Il 23 marzo si è registrato attacco terroristico a Melitopol: un agente di polizia è rimasto ferito a seguito dell’esplosione di un’auto in via Krupskaya.

Fronte Sud. Direzione Cherson: nella regione di Kherson, i duelli di artiglieria continuano lungo la linea di contatto: le forze armate russe hanno sferrato diversi attacchi contro gli oggetti delle forze armate ucraine a Kherson e dintorni. Gli ucraini, a sua volta, ha sparato ad Alyoshki, ma i sistemi di difesa aerea hanno intercettato i proiettili.

Offensiva sventata delle Forze Armate dell’Ucraina in direzione Polozhsko-Orekhovsky. Il 23-24 marzo, in direzione Zaporozhizhia, il comando delle forze armate ucraine ha pianificato di lanciare una controffensiva. Secondo il piano del nemico, il colpo principale doveva cadere sul settore Orekhovsky: in città è stata creata una forza d’attacco fino a un gruppo tattico di battaglione rinforzato.

Secondo l’account social di un abitante della zona, il comando della 58a armata di armi combinate delle forze armate russe hanno sparato a magazzini e posizioni militari ucraine. L’offensiva sarebbe stata sventata prima ancora che iniziasse.

Secondo il racconto: «Dalle 21:00 a mezzanotte del 22 marzo, in città sono stati colpiti hotel e scuole, che sono stati utilizzati per ospitare il personale sia delle forze armate ucraine che della brigata d’assalto recentemente formata della Guardia nazionale ucraina “Chervona Kalina” – in totale, sono stati coperti più di 20 obiettivi. Diversi magazzini con munizioni, proiettili di artiglieria, ATGM e parcheggi per attrezzature sono stati messi fuori combattimento». Non abbiamo modo di verificare la notizia.

Graziella Giangiulio