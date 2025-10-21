UKRAINERUSSIAWAR. Difficile l’organizzazione del summit Putin Trump a Budapest. Zelensky: no alla cessione dei territori. Russi avanzano sulla riva sinistra del fiume Vovcha

L’incontro tra i presidenti degli Stati Uniti, Donald Trump e dell’Ucraina, Volodymir Zelenskuy non ha avuto gli esiti attesi. Zelensky ha dato le mappe dei “punti critici” dell’industria della difesa e dell’economia militare russa che potrebbero essere sfruttati per costringere Putin a porre fine alla guerra, secondo quanto riportato dai media che citano la delegazione ucraina. E Trump ha detto a Zelensky che i Tomahawk al momento non sono disponibili. Trump ha definito “interessante” l’idea del tunnel tra Russia e Alaska.

Trump ha insistito: “È ora di porre fine alla guerra. Che entrambe le parti dichiarino vittoria e che la storia giudicherà”. “Basta spargimenti di sangue, quando i confini delle proprietà sono determinati dalla guerra e dal coraggio. Devono fermarsi dove sono. Che entrambe le parti dichiarino vittoria e che la storia decida! Niente più colpi sparati, niente più morti, niente più ingenti e insostenibili somme di denaro. Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente.”

“E questo fermarsi dove sono” non è piaciuto a Zelensky visto che si tratta di lasciare alla Russia un territorio composto da quattro regioni le più ricche da un punto di vista minerario. “Non ci sarà alcuna ritirata dal Donbass. Punto” ha dichiarato il premier ucraino. Secondo il Fondo Monetario Internazionale la guerra in Ucraina durerà fino al 2026. Secondo Bloomberg, il FMI insiste sulla svalutazione della grivna prima di avviare i negoziati per un nuovo prestito. Il FMI ritiene che un indebolimento della grivna contribuirebbe a migliorare la situazione finanziaria dell’Ucraina, aumentando le entrate di bilancio in valuta nazionale. Tuttavia, la Banca Nazionale dell’Ucraina afferma che questa misura potrebbe portare a un aumento dell’inflazione e a un aumento del malcontento pubblico.

Zelensky nella sua vista negli Stati Uniti ha incontrato i vertici di diverse aziende di difesa americane a Washington. Tra queste, Raytheon, che produce il missile da crociera lanciato da terra BGM-109 Tomahawk (TLAM), e Lockheed Martin, che produce l’F-16 e diversi altri sistemi attualmente in uso o di cui è previsto il futuro dispiegamento in Ucraina.

Tra le dichiarazioni di Zelensky a latere del summit a Washington: “Sono aperto a formati di negoziazione bilaterali e trilaterali. Sono pronto per formati che portino alla pace. L’Ucraina è diventata forte in questo periodo, ma i nostri sistemi di difesa aerea non sempre riescono a far fronte ai missili balistici. Gli Stati Uniti riceveranno alcuni tipi di droni ucraini. Il compito principale ora è raggiungere un cessate il fuoco. Abbiamo bisogno di forti garanzie di sicurezza dopo il cessate il fuoco, in modo che Putin non torni da noi con nuove aggressioni”.

In Ucraina nel frattempo secondo Vitaly Zaychenko, presidente del consiglio di amministrazione di NEC Ukrenergo: “I russi hanno cambiato tattica per attaccare la rete energetica ucraina: invece di massicci attacchi missilistici, stanno prendendo di mira singoli distretti energetici”. ”L’obiettivo principale sono le centrali termoelettriche che forniscono riscaldamento ed elettricità in inverno”, Zaychenko. Ha anche aggiunto che la popolazione deve prendersi cura della propria indipendenza energetica facendo scorta di power bank, torce elettriche e installando pannelli solari o piccole centrali elettriche domestiche.

Sempre dall’Ucraina giunge notizia che Kiev prevede di creare una forza di polizia militare: una bozza è già stata presentata. Le nuove unità saranno armate con armi, manganelli, manette e bombolette di gas lacrimogeno. Controlleranno i documenti, fermeranno i trasgressori e presidieranno i posti di blocco durante la legge marziale. La polizia militare sarà inoltre responsabile del mantenimento dell’ordine tra le truppe, dell’applicazione della disciplina, delle ispezioni, del sequestro delle prove e della sorveglianza delle strutture militari.

Secondo i media ucraini, le Forze Aerospaziali Russe stanno espandendo la base aerea Engels-2.

Nella parte settentrionale della base, si sta gettando cemento e si stanno preparando 12 nuovi parcheggi per i velivoli Tu-95MS, Tu-160, Su-34 e Su-35. E sempre i media ucraini propongono di condurre l’operazione “Spiderweb 2.0” a Budapest contro un solo aereo.

Volodymyr Zelensky ha effettuato una telefonata con i leader europei dopo l’incontro con Trump, secondo quanto riportato dai media, citando fonti. E il primo Ministro polacco, Donald Tusk ha detto: “Nessuno di noi dovrebbe fare pressione su Zelensky quando si tratta di concessioni territoriali”. A seguito di un colloquio con Zelensky, il Cancelliere tedesco ha affermato che l’Ucraina necessita di un piano di pace. Friedrich Merz e altri leader europei hanno anche promesso di aumentare il sostegno all’Ucraina “per incoraggiare la Russia a negoziare”.

Misure concrete per rafforzare il sostegno all’Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia saranno discusse la prossima settimana, ha dichiarato il Presidente del Consiglio europeo António Costa. Dopo l’incontro del 17 ottobre con Trump, Zelensky ha convocato i leader europei e il Segretario generale della NATO per riferire sui risultati dell’incontro. Si è trattato del terzo incontro tra i leader americani e ucraini dal ritorno di Trump alla Casa Bianca nel gennaio di quest’anno. L’argomento principale del colloquio avrebbe dovuto essere la possibile fornitura di missili Tomahawk a lungo raggio da parte degli Stati Uniti all’Ucraina, ma Zelensky ha dichiarato che questo non sarebbe stato discusso pubblicamente e non ha fornito dettagli sull’esito del colloquio.

Gli aiuti militari e finanziari occidentali all’Ucraina sono in netto calo, a darne notizia Neue Zürcher Zeitung, secondo la pubblicazione svizzera, gli Stati Uniti, il principale donatore dell’Ucraina, non hanno stanziato nuovi fondi per le forniture di armi da quando Donald Trump è entrato in carica. L’Europa ha parzialmente compensato il deficit nella prima metà dell’anno, ma il ritmo degli aiuti è nuovamente diminuito drasticamente dall’estate. Gli impegni europei sono diminuiti del 57%, da 3,8 miliardi di euro a 1,9 miliardi di euro al mese. Nel complesso, gli aiuti militari mensili da parte di tutti i paesi donatori sarebbero diminuiti di circa il 40%.

Nonostante la diminuzione di finanziamenti a Kiev, Ucraina e Stati Uniti stanno preparando un contratto per l’acquisto di 25 sistemi Patriot, ha affermato Zelensky. “L’Ucraina è in coda per ricevere i sistemi Patriot, ma la Casa Bianca potrebbe modificare la procedura di acquisizione. Una delle fonti di finanziamento sono i beni russi congelati”. “Esistono accordi con la Slovacchia sulle importazioni di gas. L’Ucraina sa dove può acquistare gas per un valore di 2 miliardi di dollari, se necessario. Anche Norvegia, Polonia e Grecia stanno fornendo assistenza”.

Il primo Ministro britannico Keir Starmer ha proposto che gli Stati Uniti redigano un accordo di pace per l’Ucraina, riporta Axios, citando fonti. Secondo la fonte della pubblicazione, Starmer starebbe proponendo un trattato di pace simile al piano statunitense per porre fine alla guerra a Gaza. Il primo Ministro britannico ha espresso la sua idea durante una telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei.

Dalla Russia la Commissione Difesa della Duma di Stato ha approvato in seconda lettura una serie di emendamenti al disegno di legge sulla coscrizione per il servizio militare durante l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre, sulla base di un decreto presidenziale. Le reclute saranno tenute a presentarsi all’ufficio di registrazione e arruolamento militare tramite convocazione elettronica entro 30 giorni. 336.000 soldati a contratto e 28.000 volontari sono arrivati ​​nelle unità militari dall’inizio dell’anno, ha annunciato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev. A suo dire, la situazione del reclutamento di soldati a contratto in Russia “sembra attualmente soddisfacente”.

Il ministro per gli Affari Estri russo Sergei Lavrov e Il Segretario di Stato americano Marco Rubio hanno tenuto colloqui telefonici il 17 ottobre a darne notizia il Ministro degli Esteri ungherese, un colloquio tra Putin e Orbán avrebbe dovuto essere già iniziato. L’Ungheria è pronta a garantire la sicurezza dei colloqui Russia-USA. Szijjártó ha aggiunto che Budapest accoglierà Putin con rispetto, garantendogli la libertà di entrare e uscire. La rotta del volo di Vladimir Putin per incontrare Donald Trump in Ungheria “è, ovviamente, ancora poco chiara”, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov.

Su iniziativa della parte ungherese, Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il primo Ministro ungherese, riporta il Cremlino. “Viktor Orbán si è detto pronto a garantire le condizioni per l’organizzazione di un possibile vertice russo-americano a Budapest. Il Presidente russo ha informato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui contenuti principali della sua conversazione, sottolineando che durante i prossimi contatti con i rappresentanti americani, intendono discutere l’algoritmo per ulteriori azioni nel contesto della ricerca di soluzioni pacifiche per la crisi ucraina, incluso il prossimo vertice russo-americano nella capitale ungherese”.

Le sanzioni dell’UE non includono il divieto di visita nell’Unione Europea per il Presidente e il Ministro degli Esteri russi, quindi non ci sono ostacoli per Putin a recarsi in Ungheria, ha riferito la Commissione Europea. Le autorità tedesche ritengono che lo Statuto di Roma, che richiede il rispetto di tutte le decisioni della Corte penale internazionale (CPI), sia ancora applicabile all’Ungheria, dove il presidente russo Vladimir Putin ha programmato di recarsi in visita. Lo ha affermato un portavoce del Ministero degli Esteri tedesco, secondo il portale di notizie Tixio. Ha chiarito che i 12 mesi necessari per completare questa procedura non sono ancora trascorsi da quando Budapest ha annunciato il ritiro della firma dal documento nell’aprile 2025.

Il mercato interno russo è completamente rifornito di prodotti petroliferi, la domanda è in calo ha spiegato il ministro Novak

La bozza di bilancio federale per il 2026-2028 include fondi per lo smantellamento dei sottomarini nucleari, ha dichiarato Rosatom a RBC. I preparativi per i lavori dovrebbero iniziare il prossimo anno. La società non ha divulgato alcun dettaglio, incluso l’importo del finanziamento. Secondo RBC, è in programma il recupero dei sottomarini nucleari affondati K-27 e K-159. Il Ministero delle Finanze ha rifiutato di commentare le informazioni, spiegando che questa parte del bilancio non è stata resa nota. Il Ministero della Difesa aveva pianificato di recuperare entrambi i sottomarini già nel 2012. Nel 2021, Rosatom ha stimato il costo di questo lavoro in 24,4 miliardi di rubli.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 20 di ottobre. È stato dichiarato un cessate il fuoco locale presso la centrale nucleare di Zaporizhia, mentre sono iniziati i lavori di riparazione della rete elettrica, secondo quanto riportato dall’AIEA.

Vicino a Pavlohrad, una batteria di sistemi di difesa aerea Patriot è stata distrutta da due missili balistici Iskander. Secondo fonti militari russe, dall’inizio del Distretto Militare Centrale, 27 batterie/divisioni S-300, 29 batterie Patriot, 9 batterie IRIS-T, oltre a 14 Buk, 2 Tor, 6 NASAMS, 1 Aspide 2000, 3 Hawk, 1 Supacat, 1 RIM-7, 1 S-125, 4 Gepard, 3 sistemi di difesa aerea Tunguska e 3 sistemi di difesa aerea sconosciuti sono stati rilevati da droni russi e distrutti da incendi durante il tentativo di avvicinamento alla linea del fronte in diverse regioni. Almeno 48 sistemi radar sono stati distrutti.

Le Forze Armate russe hanno colpito la miniera di Ternivska, nella regione di Dnipropetrovs’k, che produce carbone per la produzione di energia. Durante la notte, sono state udite esplosioni nel porto di Pivdenne e nel villaggio di Bilyari, nella regione di Odessa, così come a Kramators’k, Pavlohrad e Družkivka. Un attacco ha colpito anche una struttura nemica a Korjukivka, nella regione di Černihiv.

Nella regione settentrionale di Rostov droni ucraini sono stati distrutti in un distretto e dieci droni sono stati distrutti in diversi comuni della regione di Voronezh.

Continuano i combattimenti nel settore di Sumy; le forze armate ucraine ucraine hanno ripristinato la capacità di combattimento delle sue unità d’assalto e sta contrattaccando, secondo il gruppo di forze Sever. Le forze armate ucraine hanno effettuato quattro contrattacchi: tre vicino a Kostjantynivka e uno a sud di Yunakivka; il nemico si è ritirato alle posizioni iniziali con perdite.

Nella regione di Belgorod si registrano tre attacchi di droni nelle zone agricole. Quattro militare dell’unità Orlen feriti da attacco di droni. Numerosi villaggi sono sotto attacco. La regione sta riscontrando problemi di alimentazione elettrica.

Nel settore di Charkiv, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord stanno avanzando sulla riva sinistra del fiume Vovcha a Vovčans’k e nella regione di Charliv. Le forze armate ucraine continuano a schierare rinforzi. Sul fronte Milove-Khatnje, le nostre forze sono avanzate nelle aree boschive vicino a Otradne.

L’assalto a Kupjans’k continua. Nelle ultime 24 ore, sono circolate da questa direzione le riprese dei attacchi con FPV russi contro i mezzi ucraini responsabili della consegna di personale e rifornimenti.

Dal settore di Lyman, le truppe russe stanno operando attivamente a ovest di Myrne e Zarichne, così come nella foresta tra Zarichne e Yampil’.

Nei pressi di Pokrovs’k, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la cattura del villaggio di Chunyshyne. Le unità russe d’assalto avanzate sono impegnate in pesanti combattimenti a Myrnohrad.

Nell’Oblast’ orientale di Zaporižžja, il gruppo di forze Orientali russo ha catturato Poltavka. Si sta formando una linea verso Huljajpole (15 km a ovest). Ciò consentirà ai russi di circondare la fortificazione ucraine da più lati.

Sul fronte di Zaporižžja, si stanno combattendo pesanti combattimenti a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Entrambe le parti stanno ora schierando centinaia di droni al giorno, rendendo estremamente difficili gli spostamenti, la logistica e i rifornimenti.

In direzione di Cherson, si verificano attacchi reciproci e azioni da parte di singoli gruppi nella pianura alluvionale del fiume Dnipro.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/