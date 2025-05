UKRAINERUSSIAWAR. Dialoghi diretti Kiev Mosca: scambio di 1.000 prigionieri da entrambe le parti. Niet russo alla presenza americana. Su Tors’ke batte bandiera russa: 10 km da Liman

Sono iniziati alle 12:45 i colloqui diretti di pace tra Russia e Ucraina a Istanbul. Per richiesta espressa della Russia gli inviati statunitensi sono stati invitati a lasciare la sede dei colloqui diretti.

Nella giornata del 15 maggio il Segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che l’Europa è fondamentale nei colloqui tra Russia e Ucraina, fonte Dipartimento di Stato dopo un incontro informale dei ministri degli esteri della NATO ad Antalya. Secondo quanto riportato dalla Reuters, che cita un portavoce del dipartimento, gli Stati Uniti saranno rappresentati ai colloqui di Istanbul dal direttore della pianificazione politica del Dipartimento di Stato, Michael Anton. Donald Trump ha affermato che “potrebbe” chiamare il leader russo Vladimir Putin per discutere di un accordo in Ucraina, riporta la CNN. Mentre da parte russa è arrivata la notizia che Putin farà una telefonata internazionale.

L’UE sta valutando l’introduzione di un embargo commerciale totale nei confronti della Russia, riporta Politico. L’UE sta preparando un nuovo pacchetto di sanzioni, che includerà restrizioni contro l’esplosione del gasdotto Nord Stream. Ursula von der Leyen ha affermato inoltre che l’UE potrebbe abbassare il “tetto” dei prezzi del petrolio russo. Secondo i dati Eurostat: “L’UE aumenta gli acquisti di gas e GNL russi del 28% nel primo trimestre”.

Nella giornata del 15 maggio si sono tenuti incontri tra delegazioni ucraina e turca ad Ankara. Volodymyr Zelensky e Recep Erdogan hanno parlato per tre ore. Anadolu: Erdogan ha ribadito il suo impegno per l’integrità territoriale dell’Ucraina; considera la Crimea ucraina ha detto Zelensky

Il 16 maggio a Istanbul, il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha e il capo dell’ufficio di Zelenskyy Andriy Yermak hanno incontrato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il capo dell’intelligence turca Ibrahim Kalin. Intorno alle 09:30 l’incontro tra Yermak, Sibiga e Umerov con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Gran Bretagna, scrivono i media ucraini. I rappresentanti ucraini hanno parlato con il rappresentante speciale degli Stati Uniti Kellogg. Intorno alle 11 del mattino si sono conclusi gli incontri anche coni rappresentanti statunitensi. “L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo e per negoziati diretti al massimo livello”, ha affermato il capo della delegazione ucraina ai colloqui con la Russia, il ministro della Difesa Rustem Umerov. La delegazione ucraina è composta da: ministro della Difesa Rustem Umerov; Primo viceministro degli Affari Esteri Sergiy Olehovych Kyslytsya; Vicepresidente della SBU Oleksandr Poklad; Primo vicepresidente del Servizio di intelligence estera Oleg Lugovskoy; Vice capo di stato maggiore delle forze armate ucraine Oleksiy Shevchenko; Vice capo della Direzione principale dell’intelligence Vadim Skibitsky; Vice Capo di Stato Maggiore del Comando dell’Aeronautica Militare Evgeny Shinkarev; Vice Capo di Stato Maggiore del Comando delle Forze Navali Alexander Dyakov; Capo del Dipartimento di diritto internazionale e operativo del Dipartimento giuridico centrale dello Stato maggiore delle Forze armate dell’Ucraina Oleksiy Malovatsky; Ufficiale superiore della Direzione operativa principale dello Stato maggiore delle Forze armate dell’Ucraina Alexander Sherikhov; Ufficiale protocollare dell’apparato di supporto del Comandante in Capo delle Forze Armate dell’Ucraina Georgy Kuzmichev; Consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Oleksandr Bevz.

Dalla Russia si apprende che Putin ha nominato il comandante delle forze di terra russe, Oleg Salyukov, vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo. Inoltre nomina Andrey Nikolaevich Mordvichev, Comandante in capo delle forze terrestri delle Forze armate russe. Secondo le fonti social russe “si tratta di uno dei comandanti dei gruppi di truppe nella zona SVO, al posto del leader militare della vecchia scuola Salyukov, è un segnale che una nuova, rilevante tendenza arriverà alle Forze di terra nel loro complesso, e queste saranno adeguate agli standard moderni”.

La delegazione russa ha atteso tutto il pomeriggio del 15 per i colloqui con la parte ucraina poi rimandati al 16 maggio. Il capo della delegazione russa Vladimir Medinsky ha detto: “Questi negoziati sono come una continuazione del processo di pace, interrotto nel 2022”. I colloqui Russia-Ucraina a Istanbul sono, durati meno di 2 ore. Il prossimo round fissato per la prossima settimana. Il Ministro della Difesa ucraino e Capo delegazione Umerov afferma che i colloqui hanno aperto la strada a un possibile incontro Putin-Zelensky. Umerov ha anche affermato che entrambe le parti hanno concordato un ampio scambio di prigionieri di guerra, 1000 – 1000 anche se non si sa come. “Continueremo i colloqui. Siamo soddisfatti del risultato”, ha dichiarato Vladimir Medinsky, Capo delegazione russa.

Zelensky, Starmer, Tusk, Macron e Merz hanno chiamato il presidente degli Stati Uniti Trump dopo la conclusione dei colloqui Russia-Ucraina. Reuters afferma che la delegazione russa ha chiesto il ritiro degli ucraini da Lugansk, Donetsk, Zaporozhye e Kherson, compresi i territori non sotto il controllo russo. The Economist afferma che la delegazione russa ha minacciato di occupare aree a Kharkov e Sumy per creare zone cuscinetto.

Il giornalista dell’Economist Oliver Carroll ha riferito che durante i negoziati Medinsky ha detto agli ucraini: “Non vogliamo la guerra, ma siamo pronti a combattere per un anno, due, tre, per tutto il tempo necessario. Abbiamo combattuto con la Svezia per 21 anni. Per quanto tempo siete disposti a combattere?” Secondo il giornalista, Medinsky ha affermato che “la Svezia sarebbe oggi una grande potenza se non fosse per questo”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 16:30 del 16 maggio. La Russia ha portato a casa i corpi di 34 soldati russi, 909 corpi sono stati consegnati a Kiev, ha detto a RBK il deputato della Duma di Stato Shamsail Saraliev, rappresentante del gruppo parlamentare di coordinamento per le operazioni militari. Il 15 notte l’aeronautica militare ucraina ha perso un altro caccia F-16AM. Il numero degli aerei dispersi raggiunge quindi quota 10 unità.

Come riportato dalle risorse ucraine, è stata annunciata l’evacuazione obbligatoria della popolazione a Družkivka e Liman, nella regione di Donetsk, e ciò vale anche per le periferie. E questo significa continuare a coprire Slov”jans’k e Kramators’k.

Nella notte, 6 droni nemici sono stati distrutti in mare a una certa distanza dalla costa, vicino a Sebastopoli, ha riferito il governatore. Le risorse ucraine hanno segnalato la presenza di oltre 40 droni russi durante le ore notturne. Sono state udite esplosioni nelle regioni di Kiev, Vinnycja, Žytomyr, Kropyvnyc’kyj, Mykolaïv e Odessa.

Nel tratto di confine di Kursk, gli ucraini continuano a tentare di sfondare. Il 15 mattina le forze russe hanno distrutto un veicolo del genio e della difesa delle Forze armate ucraine che stava uscendo dall’insediamento Atyns’ke, regione di Sumy, nonché un gruppo di fanteria motorizzata su veicoli leggeri colpiti nel villaggio di Tetkino, adiacente al confine russo. A Ryzhivka (regione di Sumy), anche la fanteria ucraina ha tentato di attraversare il confine, ma è stata dispersa dall’artiglieria e dagli attacchi dei droni russi. Verso est continuano intensi combattimenti, gli ucraini stanno utilizzando attacchi con i droni per isolare le unità russe avanzate vicino a Tetkino, rendendo molto difficile rifornirle. Durante il giorno, i droni FPV ucraini hanno attaccato la città di Ryl’sk tre volte.

Nella regione di Belgorod si registrano almeno sei attacchi di droni contro la regione.

In direzione di Liman, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la liberazione dell’insediamento di Tors’ke DPR, a circa 10 km a sinistra da Liman.

A Časiv Jar, i canali ucraini scrivono dell’avanzamento delle truppe nello sviluppo a ovest e a sud dell’impianto refrattario di Časiv Jar.

Continua l’offensiva delle truppe in direzione Kostjantynivka. Gli ucraini scrivono che a nord di Novoyelenovka, recentemente presa dalle forze russe, le forze armate russe stanno prendendo d’assalto la periferia sud-occidentale di Yablunivka e la roccaforte situata a ovest del complesso residenziale. Nei pressi degli insediamenti di: Zorya si stanno svolgendo degli scontri, Nova Poltavka, a sud di Romanivka.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe stanno avanzando nella zona di Myrolyubivka e Mykhailivka, chiudendo la “sacca” tra di esse.

In direzione di Dnipropetrovs’k, la cattura di Novooleksandrivka è stata annunciata dal Gruppo di forze “Centro” n.p.

In direzione di Donetsk Sud, le unità della 5a Armata del gruppo di forze “Est” hanno preso l’insediamento Vil’ne Pole, ora si punta alla presa di Bahatyr.

Nella regione di Cherson, le forze armate dell’Ucraina hanno nella regione di Heničes’k.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/