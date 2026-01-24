UKRAINERUSSIAWAR. Davos, fallimento per Zelensky. Negli Emirati si discuterà di cessioni territoriali. Ushakov: continueremo a combattere fino al raggiungimento dell’accordo

Mentre sono in corso negli Emirati Arabi Uniti gli incontri trilaterali Russia, Ucraina, Stati Uniti, indiscrezioni rivelano che la delegazione russa è composta solo da militari. “I membri del gruppo di lavoro hanno ricevuto istruzioni da Vladimir Putin il 22 sera”, ha dichiarato un portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov. E la discussione verterà principalmente sul ritiro dal Donbass da parte delle forze armate ucraine, in cambio: “di un programma di sostegno finanziario da 800 miliardi di dollari”, fonte Corriere della Sera.

Altre indiscrezioni rivelano che le delegazioni statunitense e ucraina ad Abu Dhabi vogliono offrire alla Russia un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche ucraine in cambio della sospensione degli attacchi alle petroliere e alle raffinerie russe da parte di Kiev, riporta il Financial Times, citando due fonti a conoscenza delle discussioni dell’incontro.

La delegazione ucraina è guidata dal Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa Rustem Umerov, Capo dell’Ufficio Presidenziale Kyrylo Budanov, Capo del partito “Servo del Popolo” Davyd Arachamija, Consigliere del Gabinetto Presidenziale dell’Ufficio Presidenziale Valery Bevz, Capo di Stato Maggiore Andrij Gnatov. Capo della Direzione Centrale dell’Intelligence Oleh Ivashchenko. Primo Vice Capo dell’Ufficio Presidenziale Sergiy Kyslytsya. Primo Vice Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa Konstantin Olshansky. Primo Vice Capo del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, Oleksandr Poklad. Vice Capo della Direzione Principale dell’Intelligence, Vadym Skibitsky.

Vista l’elevato numero del reparto di intelligence ucraino presente parleranno anche dei prigionieri, linea del fronte, accuse reciproche di operazioni “sporche”. Territorio nelle zone grigie.

Mentre il dialogo è in corso, Zelensky non ha portato a casa un accordo sulla sicurezza con gli Stati Uniti e ha anche scontentato i paesi europei dopo aver detto che l’UE non sta facendo abbastanza per Kiev. L’Incontro tra Trump e Zelensky è durato 45 minuti. Trump ha mandato un messaggio a Putin: “La guerra deve finire”. Penso che l’incontro con Zelenskyy sia stato un grande successo”.

L’Ungheria non permetterà all’Ucraina di entrare nell’UE per i prossimi 100 anni, afferma Orbán, il primo Ministro ungherese ha anche accusato le autorità ucraine di aver tentato di influenzare i risultati delle prossime elezioni parlamentari in Ungheria.

Il Primo Ministro belga Bart De Wever ha dichiarato che la confisca dei beni russi congelati sarebbe un “atto di guerra” che l’Europa non può permettersi. Il primo Ministro ha spiegato l’impossibilità di sequestrare i fondi con l’assenza di uno stato di guerra formale tra Europa e Russia.

“Non si possono semplicemente prendere i soldi degli altri. Non siamo in guerra con la Russia. L’Europa non è in guerra con la Russia”, ha dichiarato De Wever. Ha sottolineato che una simile mossa non ha precedenti storici: nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale, i beni immobilizzati furono confiscati.

Un nuovo carico di armi è stato consegnato dalla Germania all’Ucraina.

Il sindaco di Kiev Klitschko ha invitato la popolazione a fare: “ Scorta di acqua e medicine e, chi può, lasci la città. È molto probabile che la Russia continui i suoi attacchi al settore energetico di Kiev. La situazione è molto grave e potrebbe peggiorare”. Il governo ucraino ha licenziato cinque viceministri della Difesa. Il Ministro della Difesa Fedorov ha annunciato il rimpasto del dipartimento e la nomina di nuovi membri del team. “Questo è un passo avanti verso il rimpasto del ministero per raggiungere l’obiettivo del presidente di costruire un sistema in grado di fermare il nemico in aria, fermare la sua avanzata a terra e rafforzare gli attacchi asimmetrici e informatici contro il nemico e la sua economia”, ha spiegato Fedorov.

I paesi occidentali devono avviare un dialogo con il presidente russo Vladimir Putin per porre fine al conflitto in Ucraina, ha affermato l’ex Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg al World Economic Forum di Davos. Ha osservato che l’Occidente deve “fare qualcosa di più difficile”: trovare un modo per raggiungere un accordo con il presidente russo.

Il Ministro degli Esteri e Vice Primo Ministro italiano Antonio Tajani ritiene che Volodymyr Zelenskyy non abbia espresso gratitudine agli europei per il loro aiuto all’Ucraina durante il suo discorso al World Economic Forum (WEF) di Davos. “Mi sembra che l’Europa abbia garantito l’indipendenza dell’Ucraina, facendo tutto il possibile per sostenere il Paese politicamente, finanziariamente e militarmente. Pertanto, non credo che il suo discorso sia stato particolarmente generoso [nei confronti degli europei]”, ha dichiarato il Ministro a margine del forum economico italo-tedesco nella capitale italiana.

Nella tarda serata del 22 di gennaio alla fine dell’incontro tra Putin e la sua delegazione, Witkoff Khusner e Gruenbaum presente per parlare del Consiglio di Pace, Ushakov ha rilasciato una intervista alla stampa presente: “I colloqui di Putin con la delegazione americana sono durati circa quattro ore; Gli americani hanno condiviso informazioni con Putin sull’incontro di Trump con Zelensky a Davos; È stato concordato che il primo incontro del gruppo di lavoro trilaterale Russia-USA-Ucraina sulle questioni di sicurezza si terrà ad Abu Dhabi il 23 gennaio; Il capo del GRU Igor Kostyukov guiderà il team negoziale russo ad Abu Dhabi; Dopo l’incontro con Witkoff, Putin ha dato istruzioni alla delegazione russa in volo verso Abu Dhabi; Dmitriev e Witkoff si incontreranno ad Abu Dhabi come capi del gruppo di lavoro bilaterale sugli affari economici; La Russia ha dichiarato che senza risolvere la questione territoriale, non vi è alcuna speranza di una soluzione a lungo termine in Ucraina; La Russia continuerà a risolvere la questione sul campo di battaglia fino al raggiungimento di un accordo”.

E ancora: “Il Consiglio di Pace, la Groenlandia e diversi altri argomenti sono stati discussi durante l’incontro di Putin con gli americani al Cremlino; L’incontro al Cremlino è stato proficuo sotto ogni aspetto, sia per la Russia che per gli Stati Uniti; Russia e Stati Uniti hanno concordato di mantenere stretti contatti sulle questioni ucraine e di altro tipo”.

Nel frattempo il lancio del primo lotto di satelliti russi per internet a banda larga in orbita bassa è stato posticipato alla fine del 2026. Due fonti del Kommersant nel mercato spaziale suggeriscono che il rinvio sia dovuto alla mancata produzione del numero di satelliti richiesto nei tempi previsti. Il successo commerciale del progetto dipenderà dal costo dei terminali degli abbonati e dalla domanda di tali comunicazioni da parte del governo e dei grandi clienti, ritengono gli analisti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 23 gennaio. L’attacco combinato a Kryvyi Rih è durato quasi 24 ore: la città è stata attaccata da 70 droni e missili balistici, ha detto Oleksandr Vilkul del Consigliodi difesa della città. Oltre 90 minatori sono rimasti intrappolati nelle miniere a causa dei bombardamenti. L’operazione di salvataggio, durata oltre 10 ore, si è conclusa il 23 mattina e tutti i minatori sono ora in superficie.

Nella notte, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di 12 droni ucraini. Il Governatore della Regione di Penza ha riferito che intorno alle 4:00 del mattino, un attacco con un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio a Penza. Nella Regione di Voronezh, un’abitazione privata ha preso fuoco a seguito dell’attacco.

Il gruppo di forze Nord è impegnato contro le forze ucraine in combattimenti in tutti i settori del fronte nella regione di Sumy. Le forze ucraine stanno formando nuove unità di droni da inviare in prima linea per scoraggiare le azioni offensive russe.

Nella regione di Belgorod, vicino al villaggio di Arkhangelskoye, un drone delle ucraino ha colpito un’auto, un ferito.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta conducendo un’offensiva nelle aree popolate e nelle aree boschive vicino a Vovčans’k e nell’area di Khatnje. Le forze armate ucraine stanno rafforzando le fortificazioni difensive vicino a Charkiv. Le unità del genio delle forze armate ucraine stanno installando reti anti-droni sulle strade principali vicino alla città.

I combattimenti continuano a Kupjans’k, con entrambe le parti che prendono di mira i valichi sul fiume Oskil.

In direzione di Slov”jans’k, le forze ucraine segnalano un ritmo elevato di operazioni di combattimento; le truppe russe stanno combattendo lungo le fasce forestali dal fiume SeSeverskij Donec al canale Sivers’kyi Donets’-Donbas Channel.

A ovest di Pokrovs’k, sono in corso combattimenti nei pressi di Hryshyne. In direzione Družkivka, sono in corso combattimenti nei pressi di Torets’ke.

Nelle ultime 24 ore, il gruppo di forze Vostok russo ha respinto sei contrattacchi ucraini a ovest e nord-ovest di Huljajpole. Le forze armate russe continuano ad avanzare verso ovest.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso combattimenti a Prymors’ke, nei pressi di Mahdalynivka e Novoyakovlivka. Non ci sono cambiamenti nella direzione di Orekhiv

A Kakhovka, nell’oblast’ di Cherson, due feriti in un attacco con drone delle forze armate ucraine. Un altro civile è rimasto ferito in un attacco con un’auto. Sedici insediamenti sono sotto attacco ucraino.

Graziella Giangiulio

